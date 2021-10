Muchas personas pudieron disfrutar de la voz de Claudia Lepe Bahamondes hace apenas unos días en la reapertura del Teatro del Bicentenario con Madama Butterfly -la ópera de Giacomo Puccini-, en la que interpreta a Suzuki. Esa voz potente -contralto-, y a la vez dulce, es la misma con la que cumple el rol más importante de su vida: Ser mamá de Jorge Luis (19), un joven adolescente que se formó con la ayuda de sus padres cuando decidieron que él tendría una educación diferente.



Claudia es chilena pero, eligió San Juan para vivir en familia, y piensa seriamente en obtener la ciudadanía argentina. Todo comenzó en 1975, cuando ella tenía apenas 3 años, y sus padres decidieron salir de su país natal para radicarse en la provincia. Tras varios cruces a la Cordillera de los Andes, la familia Lepe Bahamondes decidió quedarse acá para siempre, salvo Claudia que volvió a Santiago, estudió y encontró el amor. Por esas cosas de la vida y en el intento de encontrar un lugar en el mundo que satisficiera sus necesidades, en el 2016 -junto a su esposo el artista plástico Jorge Moreno-, tomaron la determinación de instalarse en la provincia.



Claudia es profesora de Música egresada de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Santiago de Chile; diplomada en Dirección Coral Escolar, entre muchos otros títulos que avalan sus conocimientos y su talento, pero sobre todo es mamá. Sólo alcanza con escucharla hablar para darse cuenta que su rol materno siempre fue prioritario, y si es por certificarlo con pruebas, basta con mencionar que es autora y compositora de música infantil, y que próximamente lanzará su primer libro con ilustraciones y canciones de cuna inéditas junto a su marido, titulado "Canciones para la niñez infinita". Sin duda Jorge (hijo) tiene mucho que ver con esto. Es que "Pececito" fue una obra compuesta para él cuando era pequeñito, un detonante para luego seguir escribiendo.



"Con mi esposo, con quien me casé en 1999, decidimos vivir acá porque en Santiago la vida es hermosa pero muy caótica para nosotros que queríamos vivir con más tranquilidad. Así en 2016 vinimos los tres juntos a radicarnos en San Juan, y estamos muy felices. Mis padres habían elegido hace mucho tiempo esta provincia y como no queríamos estar solos sino en familia y conservar esa tradición provinciana de estar cerca siempre, decidimos que éste era el lugar. Tengo dos hermanos que están casados con sanjuaninas, mis sobrinos son sanjuaninos, y además es una ciudad moderna con ese aire que buscábamos y nos gusta tanto. Nos encanta San Juan", cuenta Claudia con gran convicción.



En su rol de mamá, siempre junto a su compañero de vida, tomaron otra determinación que cambiaría la vida familiar: Jorge sería educado en casa. Ellos mismos se encargaron de darle las lecciones de cada materia -desde que cumplió 10 años- para luego rendir libre.



"Para nosotros su formación está basada en respetar sus procesos, por lo que todo ha sido más lento. El no tiene ningún problema de aprendizaje, sí es un joven que se resiste a las cosas tradicionales y yo como profesora de música sentía mucha pena que mi hijo hubiera perdido la capacidad de asombro, entonces dije esto no está bien. No le gustaba la escuela, y en pos de que él fuera feliz en su aprendizaje decidimos hacerlo más lento y ahora cursa la última parte de sus estudios secundarios. En la actualidad es un niño -bueno un joven-, lo que pasa que los hijos son siempre nuestros bebés, más él que es hijo único, desarrolló mucha independencia con respecto al saber y se focalizó en todo lo que le interesa. Conoce muy bien la historia argentina, le gusta la política, las letras, la buena música como el jazz antiguo, y esto surge del home-school, que permite visualizar y potenciar todo aquello que le atrae al niño. Entiendo que esta forma de educar le deja a la sociedad una persona que tiene sus propias convicciones, con valores morales muy firmes", relata.



Si bien Jorge siempre ha disfrutado de la música, ha sido parte de coros, ganador de concursos, incluso de chico aprendía los textos y canciones de óperas en la que participaba su mamá-, no es en primera instancia algo que vaya a formar parte de su futuro profesional



Entre tantas actividades juntos -acompañarla a las salas donde participaba o protagonizaba personajes, hasta los estudios en casa-, cuentan también con Club de Lectura propio. Primero por la importancia que tiene la comprensión lectora para toda el mundo y luego por el cariño adquirido hacia esta actividad. Casi a diario eligen un texto para leer e interpretar a su modo.



Largas tardes en museos y en todo lugar donde Jorge pudiera aprender de una forma entretenida y didáctica, han sido escenarios de la educación por la que optaron los Lepe Bahamondes.



Amor por San Juan y por la música



Los tres tienen documentación argentina, y hasta piensan nacionalizarse. "Nos encanta Argentina, nos gusta muchísimo. En mi caso siempre me sentí radicada acá, no me costó nada porque iba y venía hasta tomar la decisión de quedarme, y mi marido y mi hijo lo hicieron con total naturalidad", dice Claudia.



Su inserción laboral también fue natural, tanto como su formación artística teniendo en cuenta que más de la mitad de su vida la pasó entre profesores particulares, escuelas y universidades que le dieron las herramientas par consolidarse como cantante de primer nivel.



La docencia formó parte de su vida durante 18 años hasta sufrir un gran estrés que no le permitía trabajar en ese medio (tenía 44 horas de clase, dirigía coros, entre otros), pero su pasión le abrió camino como cantante y desde entonces no se detuvo.



"Justo en ese momento se abrió una posibilidad de audición para un rol protagónico en Santiago, y yo en ese momento no dimensionaba lo que significaba en su totalidad ya que yo había estudiado canto no teatro, pero fui a la audición y lo gané. Así fue que en pocos meses pasé de estar en un aula a estar en un escenario haciendo ópera. De ahí en más fue una vorágine", relata.



Logró superar y sanar el estrés gracias al canto y a estar con su hijo, quien la acompañaba a andar en bicicleta. "Las dos cosas me sanaron y al año siguiente ya estabamos viviendo en San Juan. Cerramos los ojos y dijimos algo bueno saldrá y así fue porque entre las primeras cosas que vi un día cuando iba en colectivo con mi mamá fue el cartel que decía -Aquí se construye el Teatro del Bicentenario-, y ella me dijo que era un teatro para opera. En ese momento me quedé en shock. Ese mismo año se inauguró, fui testigo de todo lo que hicieron, audicioné con el maestro Siffert y me di a conocer, pero había que esperar un rol para contralto ya que es muy específico y suele tener participaciones pequeñas. Tanto es así que por ese motivo en Chile decidí sacarle partido y también estudié teatro. Cuando llegué me di cuenta que acá era algo muy fuerte y tomé distintos talleres para hacer mi camino de a poco", asegura.



Mientras se consolidaba en San Juan y esperaba su primer papel, su vida artística transcurría en Chile y Brasil, hasta que llegó el primer trabajo en el Bicentenario. Su primer papel fue la Tercera Dama de la Flauta Mágica. Desde entonces no paró de trabajar en la provincia que eligió como su lugar en el mundo, siempre acompañada de su familia.

Un largo camino

Claudia Lepe Bahamondes cuenta con una historia musical muy intensa. Su último papel fue el de Suzuki en Madama Butterfly, dirigida por Pablo Maritano y Emmanuel Siffert en el Teatro del Bicentenario. Aquí sólo algunos puntos de su trayectoria.



* Directora musical, cantante y actriz de Cherry Queens en la obra "Un viaje musical".



* Contralto solista del Concierto "Barroco en Acuarelas" y en el rodaje "Indias Galantes'', del Ensamble Barroco dirigido por la cellista Laura Lanzi.



* Contralto solista del Gran Concierto por la Hermandad -2da Sinfonía de Mahler-, en el Centro Cultural Estación Mapocho en Santiago, Chile.



* Contralto solista en conciertos de música de cámara (Guastavino y Urrutia Parra) junto al guitarrista Nicolás Emilfork y al American String Quartet. Festival Internacional de Música Portillo, Los Andes, Chile.



* Desde el año 2016 es profesora de Técnica Vocal del Coro Arturo Beruti dirigido por María Elina Mayorga y de alumnos particulares.



* Además es autora y compositora de música infantil.



* Desde abril de 2019, Claudia Lepe es una artista de la Agencia Fanjul and Ward.

Por Myriam Pérez

Foto: colaboración Claudia Lepe Bahamondes