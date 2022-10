Las esquirlas de la pandemia siguen instaladas en el esqueleto de la sociedad, y se traducen en nuevas necesidades de la población. Las cosas cambiaron. Desde el uso masivo de la computadora y otros medios electrónicos; la mirada respecto del cuidado del medio ambiente; los paradigmas de la salud; hasta los rumbos de las economías de los países y de cada familia. Hay gente que mira esto seriamente al punto de sostener que debe haber un nuevo diseño en la conciencia colectiva. Así, con este concepto, un grupo de ciudadanos de diferentes profesiones y actividades crearon una ONG llamada "Diseñando ciudades".



El objetivo, cuenta su vicepresidente, el abogado Pablo Leiva, es realizar aportes a la sociedad que van desde asesoramiento tributario, nuevas formas de producción, uso de la tecnología y todos aquellos temas de demanda actual.

Pablo Leiva, vicepresidente de Diseñando Ciudades junto a Lisandro Cevinelli, director de Espacios Verdes de la provincia, en el marco de una charla sobre Concientización Ambiental realizada en Santa Lucía.



De hecho esta semana llevaron adelante una jornada de "Concientización Ambiental", en la sede de la Unión Vecinal Santa Lucía Este, que estuvo a cargo de Leonardo Rivero, técnico del INTA -Agencia Extensión San Martín-, que forma parte del programa Pro Huerta y el ingeniero Lisandro Cevinelli, director de Espacios Verdes de la provincia.



En principio esta ONG, presidida por Eduardo Danna, trabaja en distintos puntos de Santa Lucía, aunque está en las previsiones asistir con la propuesta a otros departamentos.



"Esto se inició debido a los cambios sociales que se produjeron como consecuencia de la pandemia en la que cambió la forma de trabajar, de interactuar, y en base a eso también van cambiando, o deberían cambiar, las políticas públicas. Así decidimos trabajar para crear un espacio de dialogo, de interacción y de discusión sobre como se desenvuelve y que necesita la sociedad tras la pandemia, sobre todo en aquellas cosas que llegaron para quedarse. En ese marco hemos creado un organigrama de capacitaciones, talleres, charlas, destinadas a jóvenes, profesionales, técnicos y población en general. Ya hicimos un primer encuentro en la Unión Vecinal Centro de Santa Lucía sobre Monotributo destinado a comerciantes y trabajadores independientes para explicar su importancia y evacuar las dudas que tenían al respecto porque muchos de ellos son sobrevivientes de una etapa muy dura para el comercio. Se habló desde la recategorización, asistencia financiera, regularización de deudas, hasta las posibilidades de aportar para una futura jubilación", indica Leiva.

El cuidado del agua, las opciones para sumar ingresos a la economía familiar, el medio ambiente y las situaciones vinculadas a los problemas de las pequeños y medianos productores, están contemplados en el eje temático a abordar. Incluso el próximo encuentro estará destinado a "Innovación en la industria", a cargo del doctor en Química Ariel Marata.



"Si hay algo que necesitamos en forma imperiosa es cuidar el agua sin descuidar los cultivos. Por ese motivo es que transmitir conocimientos sobre la formación de huertas en espacios reducidos incluye formas de riego para optimizar resultados sin derrochar. Esto sin contar la interacción que provoca en la familia, en que garantiza la calidad de las verduras, la suma de conocimientos, entre tantos otros aspectos", explica Pablo.



A partir de este encuentro en el que los asistentes recibieron conocimientos y semillas de estación, solicitaron un taller de práctica para poner en marcha las huertas familiares que se realizará los primeros días de noviembre. Allí se hará foco, además de la plantación agroecológica, en el reciclado de cajones, cubiertas y todo lo necesario para crear nuevos espacios para producir las verduras para la familia.



Los integrantes de esta asociación vienen trabajando en el área social en forma individual por lo que decidieron aunar esfuerzos con un fin común. Está integrada por Eduardo Danna, Juan Pablo Leiva, Andrés Castillo, Hugo Ontiveros, Germán Leiva, Marcelo Cerdera, entre otras personas que se van sumando para trabajar.



"Si hay un punto importante en esto es escuchar a la gente para seguir marcando lineamientos de las próximas charlas, por lo que siempre son bienvenidas las propuestas de las personas. Para nosotros es muy importante la relación interinstitucional que se genera desde la ONG con las uniones vecinales, el empresariado, los profesionales y los vecinos, porque es de donde van surgiendo nuevas ideas", agrega Leiva.



"Diseñando Ciudades" se sostiene, por el momento, con la cuota societaria e ingresos de donaciones que serán destinadas a ejecutar y llevar adelante los objetivos propuestos.





La huerta en casa



Leonardo Rivero, miembro de la agencia de extensión rural San Martín del INTA que abarca Santa Lucía, Albardón, Angaco y Chimbas, fue el encargado de exponer sobre el armado de huertas familiares, cultivos apropiados para esta época del año, cuidados que se deben tener en el proceso, fechas de siembra, alternativas si se carece de espacio para sembrar, como por ejemplo cajones, cubiertas y todo aquello que se pueda reciclar.



"Un detalle por demás importante en esta etapa de crisis hídrica es el cuidado del agua, en este sentido se dan algunos tips para no derrochar como por ejemplo, cómo, cuándo y en qué horario regar, orientación de la huerta, profundidad, semillas que vienen en la colección y todo lo necesario para hacer su propia huerta", acota Rivero.



Para esta temporada se está entregando un kit de semillas de acelgas, tomate, pimiento, berenjena, zapallo, lechuga, entre otras variedades que son aptas para la primavera - verano-. Estos paquetes se encuentran para su distribución y entrega en todos las sedes del INTA, municipios, oficinas de empleo, centros de Salud, escuelas, incluso hay promotores voluntarios que colaboran con esta tarea.



Los interesados en profundizar sobre el cultivo de vegetales, pueden ingresar a la página oficial del INTA donde encontrarán todas las instrucciones y recomendaciones necesarias para llevar adelante una huerta familiar (argentina.gob.ar/inta)





Agua y espacios verdes



Las ciudades crecen y los espacios verdes se vuelven fundamentales para una mejor calidad de vida social y ambiental. Por ese motivo una de las charlas prevista por "Diseñando Ciudades", estuvo vinculada a este tema que no sólo ayuda a tomar conciencia de la complejidad de su creación, cuidado y mantenimiento, si no también de la responsabilidad social de su permanencia en condiciones apropiadas. El ingeniero Lisandro Cevinelli, director de Espacios Verdes, se encargó de precisar de que manera se usa el agua para riego en áreas públicas. "En la actualidad tenemos casi el 95 por ciento de los espacios verdes más relevantes de la provincia con riego presurizado, ya sea por goteo subterráneo o por aspersión. Además contamos con tecnología y con equipos que se manejan mediante wi fi, lo que nos permite programar riegos en horario nocturno y en los que está permitido regar, a pesar que, lógicamente, todo se riega con agua no potable. Nos queda un sólo lugar con riego por turno que es el parque de la Quebrada de Zonda, y ya tenemos proyectos para presurizar", acota Cevinelli.



La idea es que los pobladores conozcan la complejidad de mantener los espacios públicos que reúnen actividades deportivas, recreativas como el Parque de Mayo, Teatro y Plaza del Bicentenario, eje civico-cultural, Ferrourbanístico, Parque Belgrano, Auditorio Juan Victoria, Autódromo Villicum, Avenida de Circunvalación, entre otros. Sin duda ese conocimiento redunda en valoración y cuidado ciudadano para mantenerlos lo mejor posible.



También desarrollan nuevos proyectos paisajísticos xerófitos, es decir utilizando especies adaptadas a la zona con menores requerimientos hídricos, sin demasiadas carpetas verdes sin forestar, además de otros aspectos para ahorrar recurso hídrico. Hace poco se ha terminado con un proyecto de este tipo en el ingreso del Autódromo de Albardón y ahora se viene otro en la planta de cannabis medicinal. Esos cambios también servirán para atenuar la falta de agua.