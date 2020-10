El propietario de una casa con piscina cuenta con la enorme ventaja de poder darse un chapuzón cada vez que el calor es intenso. Además, si no puede salir de vacaciones en los meses de verano, tiene el consuelo de contar con un espacio para refrescarse y distenderse en el propio hogar. Sin embargo, tener una pileta en casa también exige cierto trabajo y cuidados. Es crucial para poder disfrutar del jardín el mantenimiento del espacio en buenas condiciones. Así el patio se vuelve un lugar más tentador para disfrutar en familia y con amigos. Uno de los detalles que más vida aporta al jardín y lo adorna es la vegetación. Decorar los bordes de la pileta es una tarea que requiere una planificación y correcta elección de los ejemplares por plantar.



Al momento de elegir las plantas que bordeen la piscina, es importante tener en cuenta que ésta está ubicada estratégicamente para aprovechar las horas de sol, por lo tanto, la vegetación que la rodee también estará expuesta a los rayos solares por largos períodos, es un punto importante a tener presente a la hora de seleccionar plantas.



La ubicación de todo el contorno debe estar estudiado para determinar condiciones que requieren las especies, por ejemplo: horas de sol, lugares de sombra, salpicadas de agua clorada y demás estructuras que refractan calor. Puntos claves a tener en cuenta y no cometer errores que luego salen muy caros:

Elegir con acierto

Puede que parezca una cuestión sin demasiada importancia, pero no lo es en absoluto. Acertar con las especies de árboles y plantas que pondrás junto a tu piscina te puede ahorrar muchos disgustos, además de bastantes horas de trabajos de mantenimiento. Por eso, lo mejor que podemos hacer es reflexionar, consultar una opinión experta y dejarnos asesorar es la mejor solución. Hoy las plantas son una gran inversión al igual que la piscina, por lo tanto se trata de no cometer errores a la hora de gastar dinero. Está claro que los árboles aportan sombra y frescor, y crean un entorno que hace el baño mucho más agradable, pero no todos sirven. Descubre qué factores hay que tener en cuenta para no equivocarse.

El tamaño importa

Las dimensiones de los árboles que escojas para plantar junto a la piscina tendrá sus consecuencias en el futuro. Si tu jardín es pequeño, no es conveniente que elijas especies demasiado grandes que, con el tiempo, te robarán todas las zonas de sol. Y, aunque nos gusta la sombra junto a la piscina, también es importante contar con un espacio que reciba los rayos del sol directo. Evita inconvenientes futuros y piensa bien ahora qué tipo de árbol es el más adecuado y cuál será la ubicación y orientación perfecta para disfrutar de su sombra cuando crezca.

Apuesta por las especies adaptadas a tu clima

Este es un buen consejo, no solo a la hora de decidir qué árboles colocar cerca de la piscina, sino siempre que tengamos que elegir plantas para el jardín. Las variedades que están perfectamente adaptadas al entorno y crecen y se desarrollan mucho mejor. No hay que lidiar con factores locales que les pueden resultar adversos e, incluso, sufren en menor medida los efectos de las plagas, enfermedades o muertes. Apuesta por árboles y plantas que están adaptadas al clima y tu jardín estará esplendoroso.

Pensando en la suciedad

Si no quieres pasarte horas y horas recogiendo hojas caídas a la piscina, ten la precaución de plantar en esta zona árboles de hoja perenne. Tienes un amplio repertorio de variedades entre las que elegir, de las que conservan sus hojas todo el año. Por otro lado es importante pensar que no solo caen las hojas, sino también frutos, semillas, flores, etc., lo que puede convertir el espacio de la piscina en un auténtico desastre. Tratar de conocer las variedades de árboles que se adaptarían a tu lugar en el jardín.

¡Ojo con las raíces!

Si te parece extraño preguntarte por las raíces de un árbol antes de elegirlo para plantarlo en tu jardín, enseguida vas a darte cuenta de que es una cuestión muy relevante. Aquellas especies que tienen raíces vigorosas y con mucha movilidad, que crecen en horizontal en lugar de hacerlo hacia abajo, pueden convertirse en un auténtico dolor de cabeza. Con el tiempo sus poderosas raíces pueden levantar el revestimiento de la zona alrededor de tu piscina y, lo que es peor, deteriorarla lo que podría ocasionar fugas de agua y otros problemas más. Para evitarlo, elige variedades con raíces menos vigorosas que crezcan hacia abajo, hundiéndose en la tierra. Para evitar equivocaciones se aconseja dejar un espacio libre entre la piscina y los árboles de, como mínimo, 5 o 6 metros.

Las palmeras nunca fallan

Entre los grupos de árboles más adecuados para colocar en la zona de la piscina, están las palmeras como uno de los mejores. Aportan un toque veraniego y tropical muy especial, no ensucian la zona y sus raíces crecen hacia abajo por lo que no dañarán la piscina. Hay variedades resistentes y que existe un amplio repertorio para elegir. Encontrarás palmeras muy grandes y otras más pequeñas, por lo que seguro que encuentras la más adecuada para darle ese toque especial. La palmera enana (Phoenix roebellinii), por ejemplo, posee un tronco estilizado y no suele superar los 2m. de altura, lo que la hace perfecta para jardines pequeños.

El toque silvestre de los árboles frutales

Naturales, aromáticos, muy bellos. Los árboles frutales son especialmente recomendables para decorar el espacio más próximo a la piscina, gracias a la naturalidad que aportan. Los más decorativos resultan los cítricos, como el limonero, naranjo o mandarina, que ponen una atractiva nota de color. Además, existen ejemplares de árboles frutales de pequeño tamaño para esos jardines en los que no sobran los metros cuadrados.

El poder de las coníferas

Las coníferas son un grupo de plantas de hoja perenne que, por su tamaño y porte, pueden considerarse árboles en toda regla. Son adecuadas para la zona próxima a la piscina, aunque conviene pensar en el tamaño que tendrán en el futuro, ya que hay coníferas muy pequeñas y otras que alcanzan una gran altura. Entre todas las coníferas destaca el ciprés común (Cupressus sempervirens), una variedad de hoja perenne, posee un bonito color verde intenso y puede alcanzar gran altura hasta 30m. Es adecuado para crear parapetos y cortavientos que protejan la piscina.

Preservar la intimidad

En ocasiones, por la ubicación de la piscina o bien por tener muros verdes dentro de un barrio cerrado, puede ser necesario contar con algún tipo de pantalla o valla que preserve la intimidad. También pueden ser las propias plantas las que nos ayuden a mantener la zona a salvo de las miradas, si elegimos las especies adecuadas. Hay diversas trepadoras que ocultarán tu piscina y al mismo tiempo podrán una nota verde muy decorativa en tu jardín. Como el jazmín común (Jasminum officinale), perfecta para climas templados y cálidos, que crece muy bien sobre celosías o enrejados formando una pantalla vegetal tupida.

Debes evitar

En cuanto a la seguridad, también es importante recordar no colocar plantas con espinas u hojas cortantes. Aunque unas rosas pueden resultar muy decorativas, es conveniente dejarlas para otros espacios menos transitados que la pileta. las gramíneas suelen ser muy decorativas alrededor del agua, pero no se aconsejan por las pelusas de sus vainas.