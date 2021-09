¿Tienes un jardín? No importa el tamaño. Qué debes tener en cuenta en cualquier tipo de jardín. Si tu jardín mide 30m, 50m o 100m cuadrados. Cómo hacerlo especial y personal, es lo que todos añoramos, el lugar más lindo del hogar.



Un jardín te puede dar mucho: Un toque de estilo y distinción, a la par que unas pinceladas de color y vida extra. Un espacio verde que es el lugar perfecto para desconectar y combatir el estrés diario al que estamos sometidos, además de ser ideal para desarrollar gran parte de nuestro ocio, solos o en familia, nos explica el paisajista Fernando Pozuelo, experto recientemente galardonado con el exclusivo premio Golden ADA con el jardín Ryad, sobre cómo transformar cualquier espacio exterior en un ambiente exclusivo.

Rápidamente veremos cómo aumentan las posibilidades de nuestro hogar, repercutiendo en nuestro grado de felicidad y confort familiar, al mismo tiempo que aumentará el valor de nuestra vivienda.



Un jardín ha de mimar a las personas, ofrecerle caricias y momentos agradables, tales como los que nos ofrece un hogar, un salón, un comedor, o incluso una cocina, y ahí está una de las claves, en comprender estos espacios como un interior, con la dulzura que estos son tratados, pero con las ventajas añadidas del contacto con la naturaleza. Incluso hasta estos espacios, en ocasiones, pueden cubrirse o cerrarse, sin perder la sensación de jardín.

Las claves de Fernando Pozuelo para diseñar tu jardín:

1 - No importa el tamaño: Para muchos no hay jardín si no tienen una gran extensión de terreno, pero lo importante no es la cantidad de metros de los que dispongamos, sino buscar la funcionalidad y la eficiencia espacial.



2 - ¿Qué debes tener en cuenta en cualquier tipo de jardín?



A la hora de proyectar un jardín es necesario tener presente una serie de consideraciones comunes:



* Buscar soluciones sencillas que nos permitan realizar un mejor aprovechamiento del espacio.



* Considerar la luz que tienes, así como las nuevas necesidades lumínicas, para incorporar diferentes circuitos que permitirán tener luz indirecta para las plantas, o luz directa bajo las estructuras de pérgola y con apliques de pared en la pared. También se podrán conseguir efectos de luz más actual mediante el empleo de líneas led.

* Considerar el montaje de un sistema de riego por goteo que irrigue la vegetación cuando no estemos en nuestro hogar, y que reduzca el consumo de agua hasta un 90%.



* Tratar de ocultar las vistas negativas y potenciar las vistas positivas agradables.



* Buscar la posibilidad de hacer un combinado de color entre interior-exterior, como por ejemplo con el pavimento, y también mediante el adecuado empleo de muebles de jardín, hamacas, tumbonas, puffs, y textiles como las alfombras, los estores, cortinas y mantelería exterior.



* Para conseguir un jardín funcional y práctico, es necesario contar con el conocimiento de un profesional que se adapte a las necesidades de tu familia a la hora de proyectarlo, de elegir las especies arbóreas y florales más adecuadas, analizar la orientación y los vientos, estudiar las necesidades acústicas o de mantenimiento que pueda tener este espacio, para lograr que nuestro jardín sea perdurable en el tiempo.



* Dependiendo del espacio del que dispongamos, podremos otorgarle distintas funcionalidades, pero siempre buscando una eficiencia espacial.

Jardín de 30m cuadrados

Si disponemos de un espacio pequeño, como puede ser de unos 30m., hay una tendencia natural a convertirlos en una especie de loft al aire libre, donde se unifican varios usos, como pueden ser el de comedor u otros usos mixtos (sitio de relajación y solárium o comedor con pequeña parrilla móvil) que podemos rodear de jardineras y vegetación. Por lo general, estos jardines no suelen disponer de césped.

Jardín de 50m cuadrados

Cuando el espacio supera los 50m., los usos se pueden ir ampliando. Un claro ejemplo puede ser áreas de descanso y de lectura. En este caso, la parrilla móvil se puede transformar en una zona de cocina con parrilla, que incluya fogones de gas, horno o soluciones de almacenaje. Además, se pueden buscar nuevas fórmulas artísticas para crear perspectivas visuales más amplias, y conseguir una mayor profundidad. En estos proyectos, se pueden plantear juegos de agua mediante duchas escultóricas, áreas de solarium, zonas de baño, jacuzzi o spa integrados con el resto del conjunto, donde ya sí hay cabida para el césped.

Jardín de 100m cuadrados

Tienes la suerte de que los usos van aumentando a medida que la superficie crece, y si nuestro espacio es superior a los 100m. ya pueden ir apareciendo pequeñas piscinas, albercas o áreas encespadas para que los niños puedan jugar con mayor amplitud que en casos anteriores. Contamos con espacios más abiertos y tenemos una mayor libertad de movimiento.

Cómo hacerlo especial y personal

Puedes añadir soluciones que respondan a tus necesidades y deseos, también teniendo en cuenta el espacio disponible, como pueden ser:



- Un pequeño huerto urbano que nos permita recolectar y cocinar nuestros propios alimentos.



- Un sitio para poner alguna escultura, recuerdo o elemento de arte.



- Un pequeño almacén o caseta de enseres.



- Un ligero "pod space' para hacer actividades saludables, como yoga, deporte, meditación, etc.



Por: María Inés Montes

Fuente: El Mueble