Además de su tarea médica específica como médico cirujano en oftalmología, el doctor Mario Osvaldo Roux, innova en la provincia con los avances en la medicina ocular a través de las nuevas tecnologías y aporta creatividad propia a través de la creación del primer banco de ojos, el primero en cuyo.



Fue médico del staff en la Clínica de Ojos del Dr. Nano durante 12 años y también participó del staff del Instituto Zaldívar, en Mendoza durante 8 años; aún mantienen un fuerte vínculo de trabajo conjunto.



Desde 1989 ejerce sus especialidades en: cirugías de cataratas con facoemulsificación, vitrectomía y retina, trasplante de córnea, excimer láser y lentes fáquicos ICL - IPCL. Como cirujano especialista en retina y córnea se formó en Buenos Aires, Memphis (Estados Unidos), España y Brasil. Además de este gran recorrido de formación, el Dr. Roux tiene en su haber muchas disertaciones en congresos nacionales e internacionales y publicaciones en libros de oftalmología. Es de destacar en su labor oftalmológica el apoyo para las campañas de la Agencia Internacional para la prevención de la ceguera (IAPB) de la OMS en varias provincias de Argentina. Con gran predisposición el Dr. Roux, director de la clínica cuenta los avances.



¿De qué trata la cirugía refractiva Lasik?



La cirugía refractiva es la solución definitiva para diversas patologías, denominadas defectos refractivos (miopía, hipermetropía y astigmatismo). La cirugía refractiva permite conseguir una correcta visión sin necesidad de gafas o lentes de contacto. El láser, con su precisión, permite tallar la córnea, adecuar su curvatura eliminando las cantidades de tejido corneal necesarias y modificar la refracción ocular para conseguir el correcto enfoque de la imagen en la retina. La técnica Lasik es la más común. El láser excímer es el apropiado para tratar miopías de entre 1 y 10 dioptrías e hipermetropías de entre 1 y 5 dioptrías, con o sin astigmatismo. Consiste en el tallado y remodelación con el láser del espesor del tejido de la córnea, en función del defecto y del número de dioptrías a corregir. La intervención se efectúa en pocos minutos, sin ningún dolor, gracias a la anestesia tópica (por medio de gotas) y sin necesidad de ingreso. La técnica Lasik (siglas en inglés de laser in situ keratomileusis) es la más extendida de las operaciones láser de miopía; es muy segura y eficaz y corrige simultáneamente la miopía y el astigmatismo. Consiste en la modificación de la forma de la córnea mediante la aplicación del láser excímer en su interior.



¿ Qué es la cirugía ocular Lasek?



La cirugía ocular Lasek, o queratomileusis epitelial in situ asistida por láser, es una variación del Lasik que implica la creación de un delgado colgajo epitelial con una solución alcohólica, en lugar del colgajo corneal más grueso que se crea con un microqueratoma durante el procedimiento Lasik de corrección de la visión. Este procedimiento evita algunas de las complicaciones relacionadas con el colgajo. Después de la creación del colgajo, el cirujano especialista en láser realiza la ablación del tejido corneal subyacente de forma muy similar al Lasik y la Prk. Seguidamente, el colgajo se vuelve a colocar en su lugar y se aplana. Esta cirugía ocular es aconsejable para los pacientes con córneas delgadas, dado que se eliminan aproximadamente 160 micrones menos de tejido corneal que con la otra técnica.



¿En qué consiste la técnica de colocación de lentes intraoculares?



Este es un proceso que se utiliza en las operaciones con las lentes intraoculares o ICL. Estas lentes se colocan en pacientes que tienen un alto grado de miopía, astigmatismo, queratocono e hipermetropías altas. Las ICL se ubican en el ojo con una sustancia gelatinosa que se llama viscoelástico y que en algunos casos puede producir el aumento de la presión ocular, es decir glaucoma. Esta técnica reemplaza el viscoelástico por un líquido, que no aumenta la presión ocular.



Las lentes intraoculares o ICL aparecieron en 1997 y desde el año 2000 alcanzaron un gran desarrollo. Actúan de forma similar a las lentes de contacto pero se diferencian de éstas por el lugar en el que se ubican: están dentro del ojo y no en la superficie. A un miope de -10 o -15 se le coloca esa lente y generalmente no tiene que usar anteojos nunca más. La edad que se recomienda para la cirugía de cataratas con lentes multifocales lo ideal es que sea mayor de 55 a 60 años. Si es con lente fáquico es para miopes altos o miopes que no pueden realizarse operaciones excímer láser o los miopes mayores de - 6, se coloca el lente IPCL y disminuye su dependencia del anteojo para ver de lejos y cerca. Estos son pacientes mayores de 21 años hasta 45 años. En cuanto a la presbicia la cirugía para operar el cristalino, lo ideal es operarse después de los 55 años.



¿Cuándo es necesario un trasplante de córnea?





Hay uchas condiciones que pueden afectar la transparencia total de la córnea. Por ejemplo, un trauma o lesión en la córnea que pueda dejar cicatrices, al igual que infecciones (especialmente la queratitis herpética).Una condición hereditaria llamada distrofia de Fuchs, causa fallas de la córnea. El queratocono (ver ejemplo en la foto) hace que la córnea protruya hacia adelante formando una curva pronunciada. Ocasionalmente, puede haber una falla de la córnea después de una cirugía ocular, como la cirugía de cataratas. Un transplante de córnea es necesario si la visión no se puede corregir satisfactoriamente con anteojos o lentes de contacto, o si una hinchazón dolorosa no se puede aliviar con medicamentos o lentes de contacto especiales.





¿De qué enfermedad debemos cuidar nuestros ojos?



Hay enfermedades oftalmológicas que son silenciosas como el glaucoma, que es el aumento de la presión con daño en el nervio óptico. La presión alta en el ojo es importantísima de cuidar ya que hay pacientes que llegan a quedar ciegos si no se tratan a tiempo. El glaucoma se puede prevenir y curar con láser o cirugía. La mejor prevención es el control si hay antecedentes familiares, estos deben ser periódicos y anuales a partir de los 40 años. Se presenta con halos de luz en el ojo y algo de dolor a su alrededor. Las personas vulnerables son los diabéticos.



También a partir de los 50 años se deben hacer controles del cristalino porque puede comenzar con cataratas. La catarata es una ceguera previsible y tratable, es cuando el cristalino se pone blanco y deja de ser transparente. Se presenta con alteraciones en la visión , cuesta ver de lejos o cerca, se empieza a ver turbio. Mientras haya prevención mejor es porque lo ideal es operarlo temprano. Hoy la cirugía de cataras es más simple por lo tanto tiene menos riego de complicaciones y mas tasa de éxito.



¿Cómo estamos a nivel mundial?



En cuestión de cirugías oftalmológicas en la Argentina y San Juan se realizan de primer nivel. En oftalmología somos de vanguardia por ejemplo contamos con lentes Premium (lentes especiales para diferentes patologías), estos salen en Suiza y al año los tenemos acá. Lo mismo ocurre con las drogas, todo gracias a la globalización. Además en caso de necesitar algún lente especial, se pide a la importadora y en el término de 15 días uno lo tiene.

Banco de ojos



El banco de ojos que funciona en la Clínica del Dr. Osvaldo Roux con una función social, responde las necesidades de toda la provincia tanto en el ámbito público como privado. Se creó en el año 2007.



El banco de ojos nombre genérico, es un banco de córnea (parte transparente del ojo) y esclera (parte blanca del ojo). Es la parte trasparente del ojo la que se trasplanta (córnea). La esclera (parte blanca) sirve para reparar daños de esclera o de cornea, reparaciones momentáneas o permanentes.



En el país hay 7 bancos de ojos habilitados por el INCUCAI, en Cuyo el único con habilitación es el que posee la Clínica Dr. Roux. Dentro de INCUCAI Nacional hay una resolución para controlar los bancos de ojos, ahora están trabajando para mejorar la parte de los pacientes en forma legal y la misma se beneficia con la ley Justina, como operativa, seguimiento y trazabilidad basado en los bancos de ojos australianos y esto ya se implementa en la clínica



Las ablaciones se hacen a través del INAISA, luego llegan a la clínica y aquí se lo procesa en una zona donde hasta el aire está estéril. Las córneas tienen prioridad para trasplante primero en San Juan, luego en Cuyo y por último en el resto del país.



Los trasplantes de córnea deben ser cubiertos por la obra social y en caso de no tener cobertura el paciente, se debe cubrir por el Estado provincial o nacional. Está contemplado el 100% de la población.



El transportador y procesador de ojos fue diseñado por tres ingenieros industriales de San Juan, Lourdes Milán, Diego Olivares y Daniela Martín. Posterior a la creación el aparato fue presentado en un Congreso en Europa, en un Congreso Panamericano en Lima y en el Consejo Argentino de Oftalmología. Ya está patentado falta la fabricación a nivel nacional para propagarlo.



Con el nuevo transportador se sostiene el ojo y se transporta sin que se dañe la córnea y se puede procesar la misma en forma más segura.

Fuente: Dr. Mario Osvaldo Roux