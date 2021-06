Después del primer confinamiento masivo en marzo 2020, muchos hombres decidieron dejarse crecer el vello facial. Y, si tú fuiste uno de ellos, es muy posible que te interese conocer cuáles son las barbas que siguen marcando estilo en 2021.



A las mujeres les gustan más los hombres con barba. Lo demostró un estudio entre más de 8.500 mujeres de varias edades. En el ranking quedó primera la barba de tres días, seguida de cerca por la barba completa y la barba incipiente de solo un día. Con este dato en la mano, seguramente, muchos lampiños querrán dejar de serlo y llevar un símbolo de fortaleza, madurez y confianza, según algunos psicológicos.



En la actualidad nos encontramos en un momento en el que, tanto los hombres y las mujeres, reclamamos un arquetipo mucho más masculino, más alejado del hombre metrosexual que triunfó hasta hace bien poco. Seguro que muchos piensan que con la barba se consigue alcanzar esa imagen que buscan tanto hombres como mujeres, una imagen varonil aunque muchos la lleven por cuestiones de estética.



Esta se ha convertido en el complemento preferido para los looks que parecen despreocupados pero que han sido cuidados al máximo hasta el último detalle antes de salir de casa.

Cómo hacer crecer la barba

El primer paso consiste en cuidar la piel del rostro. Para ello hay que asegurar la exfoliación y la hidratación cuando comienza a crecer con productos adecuados evita la aparición de pelitos encarnados y disminuye el picor típico de esta primera etapa. La exfoliación, además, elimina la piel muerta y abre los poros por donde saldrán los pelos de la barba. Conviene realizarla bajo la ducha una vez por semana, con masajes en círculos. A la exfoliación debe seguirle la hidratación, siempre con productos adecuados. Algunos especialistas recomiendan las cremas a base de eucalipto. Tener pelo suficiente para darle forma a la barba puede llevar entre 15 y 20 días.



Como este es un proceso natural, nunca estará demás asegurar la ingesta de proteínas (carne, pescado, huevo, frutas y verduras), descansar bien (dormir al menos siete horas), evitar el estrés y realizar ejercicio de manera regular. Eso sí, es un mito que afeitarse con mayor frecuencia acelera el crecimiento.



Entre la gama de consejos figura desde la ingesta de vitamina B (en especial B12) hasta evitar, en lo posible, tocarse esos pelos cada vez más largos. Y sobre todo, no preocuparse por el picor que se siente durante esos primeros días.

Mantenimiento y estilos

A los 15, 20 o 30 días ya tendremos barba suficiente. Entonces, llegará el momento de mantenerla limpia y prolija. Se recomienda el lavado diario con champú o jabón especiales para barba. También hay que cepillarla, para evitar los nudos, en especial cuando se trata de barbas bastante largas.



Cada tres o cuatro días, además de ocuparse de la prolijidad de las líneas que marcan el límite con las áreas que aún deben afeitarse, como mejillas y cuello. Por otra parte, en el mercado existen distintos productos, como aceites esenciales a base de madera de cedro, que suavizan y fortalecen el vello facial. Indicados para barbas pobladas.

Estilos de moda

Como en casi todo lo estético, las tendencias en barbas también van evolucionando con el paso del tiempo, y hay algunas modas de antaño en la actualidad se pueden ver desfasadas. Si quieres saber qué se lleva y qué no, no hay nada mejor que observar los looks de calle de los fashion adictos. Pero ,ante todo, a la hora de elegir qué barba vas a lucir, debes apostar sobretodo por la naturalidad y que sea un estilo muy personal.



Pero cuidado, cuando se dice apostar a la naturalidad, no quiere decir que dejes tu barba crecer a diestra y siniestra, sin orden. Se refiere a un acabado natural, que no se vea demasiado perfilado, pero que no esté descuidado. Ya no se lleva el estilo vikingo, eso déjalo para las películas.

Barba Hollywoodian



Es el estilo que más se pide en las barberías, se trata de una barba completa, pero sin patillas, y por regla general, con el cuello afeitado. Se inspira en las barbas de los famosos de Hollywood, como por ejemplo Christian Bale, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman, Viggo Mortensen o Chris Hemsworth. Este estilo se adapta muy bien a los rostros con forma de diamante. Pero, también queda perfecto en caras redondas, cuadradas o triangulares.

Barba Stubble



Otro estilo que triunfa mucho, un clásico atemporal que nunca falla, porque tiene un toque desaliñado pero es muy sexy. Se trata de la barba más corta y sencilla de todas. Es ideal para hombres que suelen tener barbas que crecen de forma irregular. Para conseguir un look perfecto, deja crecer tu barba entre dos y siete días y mantenla retocada con una recortadora, entre el peine 1,5 y el 3, para que los bordes se definan y lucir un aspecto más limpio. Es una de las barbas más cómodas que hay porque necesita muy poco mantenimiento.

El Long Stubble



También se lleva mucho. Es un corte similar al anterior, pero con un par de días más de crecimiento. Es decir, que se llevan las barbas más trabajadas y más cortas que en temporadas anteriores.

La barba de David Beckham

En general, las barbas pueden llevarse ahora un poco más cortas, dándonos un estilo fresco y relajado, como lo muestra el celebrity David Beckham. Lo correcto para darle forma es encontrar el trazo ideal sobre nuestras mejillas aunque esto dependerá de la morfología de cada uno.



Es importante además que tu barba, aunque desaliñada esté siempre bien cuidada. Para ello el mercado está lleno actualmente de productos y máquinas que permiten peinar, recortar, reducir, y limpiar nuestras barbas a diario.