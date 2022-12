Hoy, cuando lleguen las 12 -y por qué no, en cualquier otro evento o momento del año que comienza- habrá que levantar con gusto y mucha energía, las copas para compartir los mejores deseos. Pero en lugar de hacerlo simplemente con vino, espumante, sidra e inclusive un gin (la bebida que se puso de moda en este 2022), la especialista Jaquelin Illanes, de LúBar Drinks, se anima a transformar las típicas bebidas de las fiestas en tragos, combinándolas con otros sabores. ¿Los resultados? No sólo interesantes al paladar, sino deliciosos como para que el brindis sea inolvidable y un presagio de todo lo bueno que está por venir (en definitiva lo malo o lo amargo no es motivo de brindis, o no?).



Esta barwoman que esta al frente de barras móviles y del local comercial de bebidas, las dos "bocas de expendio" del emprendimiento familiar que no sólo le generó un ingreso sino que además le permite experimentar con mezclas y combinaciones nuevas, considera que "a quien le gusta el vino, el espumante, el gin y la sidra está perfecto y es lo que elige la mayoría para brindar, pero también es atractivo probar otros tragos a partir de una bebida base". Junto a ella, su hija Marian, que acaba de terminar un curso de coctelería en Uthgra -Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina-, sugieren este listado de propuestas. Chin, chin.

Con gin

Gin con arándanos: Enfriar la copa con abundante hielo, agregar una onza de Gin a elección, completar con tónica y agregar arándanos frescos. Terminar el trago con un cítrico a elección (puede ser limón, pomelo o naranja).



Clásico Negroni: Colocar un vaso de whisky 1 o 2 hielos, agregar media onza de Campari, media onza de Cinzano Rosso y media onza de Gin. Decorar con cáscara de naranja.

Gin con Americano: Colocar en una jarra abundante hielo, agregar frutas a elección, Gin y americano. Completar con gaseosa tónica o de lima limón.

Pomelo Sour: Poner una onza y media de Gin, dos onzas y media de jugo de pomelo, media onza de jugo de limón en una coctelera con hielo y agitar durante medio minuto. Servir el cocktail en un vaso (sin hielo).



Con vinos

Mojito al Malbec: Colocar en un vaso boca ancha una base de menta fresca y unas 2 rodajas de limón, agregar 3 cucharaditas de azúcar y macerar con pisón (es una herramienta básica de coctelería que también se conoce como muddler, machacador o como se dice en la jerga "mano de mortero", de madera, plástico o metal que sirve para aplastar hierbas, triturar frutas o moler azúcar por ejemplo). Agregar abundante hielo, una onza de vino Malbec y mezclar. Por último completar con soda y decorar con una hoja de menta.

Ananá con vino blanco Dulce Natural: Colocar 2 rodajas de limón, agregar unas rodajas de ananá y vino blanco Dulce Natural. Completar con gaseosa de lima limón.



Ponche de leche condensada: Típicamente chileno -allá lo llaman "Chupilca con leche", también se conoce como "Pantera Rosa" y es una mezcla de vino tinto con leche condensada. Se bate bien para que tome un color uniforme. Se le puede agregar canela y extracto de vainilla para un mejor sabor.



Con espumante

Aperol Spritz:Enfriar una copa con abundante hielo, colocar Aperol (el aperitivo amargo italiano elaborado con genciana, ruibarbo y cinchona, entre otros ingredientes, de color naranja vibrante) y espumante en iguales proporciones, agregar un toque de soda, por último decorar con una rodaja de naranja.



Espumante con frutos rojos: Colocar en una copa de champagne frutillas, arándanos, frambuesas y dejar macerar con un poco de azúcar. Agregar espumante dulce bien frío y completar con alguna bebida energizante.



Sangre Azteca: En un vaso de trago largo con hielo servir 2 onzas de ron, 1 rama de canela, jugo de manzana y completar con espumoso Demi Sec.



Con sidra

Sidra con naranja: Colocar abundante hielo en un vaso, agregar una naranja exprimida, endulzar con un toque de almíbar o azúcar, completar con sidra. Se puede decorar con una rodaja de naranja.

Cóctel de melón y sidra:Cortar al medio el melón mediano y sacar las semillas. Formar bolitas con la pulpa y colocarlas dentro de la cáscara. Agregar unas gotas de esencia de vainilla, cáscara de una naranja y hojitas de menta. Cubrir con la sidra bien fría.



Cóctel de durazno con sidra: Licuar mitades de duraznos en lata, con un poco del almíbar (si se desea que el trago sea un poco más dulce) y sidra. Agregar hielo picado.





Para saber más

LúBar Drinks -una idea compartida y concretada hace 7 años por Darío Chávez, Jaquelin Illanes y Leandro Tripolone- presta el servicio de barras móviles para eventos de todo tipo pero a partir de la pandemia también tiene su propio local desde donde se comercializan todas las bebidas e insumos de los tragos que ellos mismos preparan. Está ubicado en Pasaje Arenales 2750, casa 3, Barrio Municipal, Rivadavia.