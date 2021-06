La clave para un sistema inmune fuerte es una buena y equilibrada alimentación. La incorporación a la dieta diaria de alimentos ricos en vitaminas y minerales favorece al aumento de las defensas, que actúan como un ejército ante diversos patógenos externos que quieren ingresar al cuerpo y como consecuencia, lo enferman.



Contar con un organismo fortalecido disminuye la probabilidad de complicaciones, por lo que el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales durante todo el año es fundamental, sobre todo en el transcurso de los meses más fríos del año, que es cuando estamos expuestos a enfermedades como resfríos, gripes, entre otras afirma la nutricionista Ana Paola Fernández, quien además es presidente de la Asociación Sanjuanina de Nutrición. Si bien aclara que la incorporación de vitaminas no tendrá un efecto mágico e inmediato en el organismo, ya que depende en general de la situación de salud de cada persona, es importante sostener una rutina y un hábito alimenticio saludable para colaborar con el fortalecimiento del sistema inmune.



Similar opina la médica infectóloga Rosa Contreras, quien está a cargo del área infectología del Hospital Marcial Quiroga. "La buena alimentación, las vacunas indicadas en pacientes de riesgo como neumococo y gripe, además de la covid, ayudan a fortalecer el sistema inmune. Ingerir alimentos ricos en vitaminas, siempre de manera balanceada, ayudará al sistema inmune. Aún así, hay que tener en cuenta que no evitará un 100% el contagio de diversas enfermedades, pero sí disminuirá los riesgos", detalla la profesional, quien además aclara que, si bien hay estudios que revelan la ayuda de la vitamina D3, los mismos no son contundentes, por lo que la ingesta de la misma podría estar involucrada al buen funcionamiento del organismo, pero esto no estaría del todo comprobado.



Como se mencionó, es importante mantener en forma las defensas del organismo, lo cual se logra con buenos hábitos de vida y una alimentación balanceada, por lo que el consumo de frutas y verduras es importante. Una manera diferente de incorporar estos alimentos es en forma de licuados o jugos que combinan frutas, verduras, semillas e incluso frutos secos, concentrando los nutrientes en un solo alimento. Al consumir diversos batidos de manera regular, se brinda un aporte constante de vitamina C, vitamina A, Zinc, entre otros nutrientes esenciales para estimular, regular y aumentar las defensas del cuerpo. Estos resultan una buena opción para los niños que son más reacios a comer frutas y verduras.



El chef sanjuanino y dueño de emprendimiento "Jana Jugos Naturales", Juan Manuel Garade Del Bono, ofrece algunas de sus recetas para poder realizar diversos batidos en casa combinando una amplia gama de ingredientes, algunos de estación. La clave es jugársela y probar las diversas opciones, ya que el objetivo principal no solo es beber algo delicioso, sino fortalecer el organismo.



Antes de realizar cualquiera de las opciones sugeridas, Juan Manuel recomienda lavar bien las frutas y verduras a utilizar. Una manera eficiente de hacerlo es utilizando bicarbonato de sodio y vinagre de alcohol. Para ello, en un recipiente se colocará una cucharadita de cada uno y se dejará reposar durante unos 15 minutos. Luego enjuagar con abundante agua. De esta manera se limpiará la materia orgánica y los agroquímicos que puedan llegar a haber sobre la superficie de las frutas y verduras.

¿Te animás a combinar la remolacha y la zanahoria?



Combinar ambos ingredientes en un batido puede no sonar tentador en un principio, pero es un excelente brebaje casero para fortalecer el sistema inmune, pues es rico en hierro y betacaroteno, según comenta Juan Manuel.



Además, incorpora jengibre, que posee una excelente acción antiinflamatoria y antioxidante, por lo que ayuda a prevenir y mejorar enfermedades respiratorias como gripe, asma, bronquitis e incluso alivia la tos. Esta preparación también incluye limón, incorporando vitamina C, un super antioxidante y alcalino.



Ingredientes: Una zanahoria cruda, media remolacha cruda, una cucharada de avena, un centímetro de raíz fresca de jengibre, medio limón con su ralladura y un vaso de agua.

Preparación: Lavar bien y picar todos los ingredientes por separado. Luego, incorporar los mismos en una licuadora y batir hasta que quede un jugo homogéneo. Es importante tener en cuenta no beber más de un vaso de este jugo por día.

Un jugo verde ideal para las defensas



Este preparado se caracteriza por ser rico en vitamina C y folato, siendo esta última una vitamina que participa en la formación y reparación del ADN, cuya deficiencia podría afectar las células mediadoras del sistema inmune.



Además de esto incorpora jengibre, limón y miel, cuyo consumo regular se ha asociado a un aumento en las defensas del organismo.



Ingredientes: dos hojas de repollo, cinco hojas de espinaca, una zanahoria mediana, un apio, una manzana verde, un centímetro de raíz fresca de jengibre, una cucharada de miel y el jugo de medio limón, con su ralladura.

Preparación: Lavar bien los ingredientes y picarlos. Colocar los mismos en una licuadora o juguera y batir. En caso de ser necesario, incorporar agua a gusto.

Jugo de kiwi limón aliado del sistema inmune



Este batido es rico en antioxidante, con alto contenido de ácidos grasos, omega 3 y fibra. Incorporar esta combinación en la dieta diaria ayuda a la salud metabólica y provee nutrientes para los huesos.



Ingredientes: un kiwi, una manzana verde o roja, una taza de espinaca, medio limón y su ralladura, una cucharada de chía, un poco de jengibre fresco o molido.

Preparación: Lavar bien todo, cortarlo en trozos pequeños y licuarlos o pasarlos por alguna juguera que tengamos en casa.

Manzana y apio, protectores del cuerpo

Esta preparación es ideal para subir las defensas combinando manzana con cítricos de estación. Este jugo es un gran aliado para la salud.



Ingredientes: una manzana verde, medio apio, dos monedas de jengibre, una cucharada de cúrcuma, una naranja o mandarina con cáscara.

Preparación: Cortar la manzana, naranja o mandarina, el apio y el jengibre. Colocar todos los ingredientes en una juguera o licuadora. Agregar un vaso de agua y una vez licuado, e ir incorporando miel o stevia para endulzar.



Es importante tener en cuenta que siempre, al momento de ingerir batidos de frutas y verduras, se recomienda que sea alejado de las comidas principales puesto que son de digestión rápida.



Además, los jugos al ser naturales sin conservantes ni endulzantes artificiales no duran más de un día. Una vez realizados, se cuenta con un periodo de 24 horas para su consumo, ya que de otra manera se pierden enzimas, vitaminas y las propiedades que se esperan de cada batido.



Incorporando de forma variada estos jugos y licuados de manera diaria se colaborará a fortalecer el organismo, para combatir posibles enfermedades propias de la estación.