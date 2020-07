El chocolate le gusta a grandes y a chicos en todas sus formas, con almendras, naranjas, frutillas, coco, con leche, en licor, en postres e infinidad de variedades, pero sobre este producto giran mitos y verdades que aclararemos a continuación.

“No como chocolate porque engorda”

Esta expresión es falsa. Ningún alimento por si solo produce aumento de peso. Es obvio que el chocolate engorda si se consume en exceso y con los añadidos que trae el producto. Si te preocupa cuidar tu peso, pero se te antoja un chocolate durante el día, es mejor que sea negro y consumido con moderación.

“Me salieron muchos granos por comer chocolate”

El acné se debe a la producción excesiva de grasa por motivos hormonales, muchas veces relacionados con la edad, los ciclos femeninos, la toma de algunos medicamentos, uso de cosméticos que no van con tu tipo de piel, exceso de humedad o de calor, nada tiene que ver con el chocolate.

“Si comes mucho chocolate te van a salir caries”

Eso más que una afirmación es una amenaza muchas veces escuchada por los padres para que sus hijos dejen de comer chocolate en exceso. Si el esmalte dental se caria con facilidad, seguramente saldrán caries por el consumo de chocolate, pero no está demostrado que sus componentes propaguen esta enfermedad dental.

“No puedo parar de comer chocolate, es adictivo”

Si quieres comer mucho comer chocolate y no sabes porqué, es más por un deseo de placer y satisfacción que por una adicción propiamente dicha, ya que no hay causa fisiológica que así lo justifique. Si se te antoja, comer un poco de chocolate no le hará mal a nadie.

“El chocolate es un afrodisiaco natural”

Pues la verdad que no. Más allá de las connotaciones socioculturales (y románticas) que ha recibido este alimento, no hay pruebas científicas que afirmen que el chocolate estimule el deseo sexual o sea un afrodisiaco natural.

“El chocolate blanco es igual que el chocolate negro”

¡No, no y no! En realidad, el chocolate blanco ni siquiera es chocolate, ya que está elaborado con manteca de cacao, azúcar y sólidos de leche. Es más, no es saludable ni aporta los beneficios que si brinda el chocolate negro.

Es importante recordar que el chocolate más beneficioso es el negro, puro o con más de 70% de cacao. Cuanta más cantidad de cacao contenga y menos azúcar, es mucho mejor para el organismo. Y aunque su aspecto se encuentre blanquecido, también se puede consumir, ya que la capa blancuzca se debe a la cristalización del azúcar y las materias grasas.