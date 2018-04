Fuente: Carrascal - Viajes & Turismo

Un viaje de 22 días de encanto por Turquía, Grecia y Tierra Santa. La salida es desde Buenos Aires. Todos los traslados son en aéreos y un crucero maravilloso por las islas griegas. En su primer tramo el recorrido es por 4 días en Turquía. Este país que se extiende desde Europa oriental hasta Asia occidental, con conexiones culturales con el antiguo imperio griego, el persa, el romano, el bizantino y el otomano. La cosmopolita Estambul, en el estrecho del Bósforo, alberga la icónica basílica Santa Sofía con su elevada cúpula y los mosaicos cristianos, la enorme mezquita Azul del siglo XVII y el palacio Topkapi, de alrededor del año 1460 y que fue hogar de sultanes. Ankara es la capital moderna de Turquía.



Estambul es una ciudad importante en Turquía, que se ubica en Europa y Asia a lo largo del estrecho de Bósforo. La Ciudad Antigua refleja las influencias culturales de los distintos imperios que gobernaron la región. En el distrito Sultanahmet, el Hipódromo al aire libre de la era romana fue por siglos un lugar de carreras de carros, y los obeliscos egipcios también permanecen en el lugar. La icónica basílica bizantina Santa Sofía tiene una elevada cúpula del siglo VI y mosaicos cristianos poco comunes.



Capadocia es una región semiárida en Turquía central conocida por sus características +chimeneas de hadas+: formaciones rocosas altas con forma de conos que se agrupan en el Valle de los Monjes, Göreme y otros sitios. Otros lugares destacados incluyen las casas de la Edad de Bronce que los trogloditas (habitantes de las cuevas) esculpieron en las paredes de los valles y posteriormente usadas como refugios por los primeros cristianos. El Cañón de Ihlara, de 100 m de profundidad, alberga numerosas iglesias construidas en la roca.



Pamukkale es una localidad situada en la mitad occidental de Turquía, célebre por sus aguas termales ricas en minerales que emanan de terrazas de roca travertina blanca. Linda con Hierápolis, una antigua ciudad balneario que se fundó alrededor del año 190 a. C. Entre las ruinas, se pueden encontrar un teatro bien conservado y una necrópolis con sarcófagos que se extiende a lo largo de 2 km. La piscina termal es famosa por sus columnas romanas sumergidas a consecuencia de un terremoto.



Kusadasi es un balneario de Turquía en la costa oeste del Egeo. Es un punto de partida para visitar las clásicas ruinas de la cercana Éfeso y también es un importante destino para los cruceros. Su paseo costero, el puerto común y el puerto deportivo están bordeados de hoteles y restaurantes. Justo frente a sus costas, en la isla Pigeon, hay un castillo bizantino amurallado que alguna vez protegió la ciudad y se conecta con el continente mediante una carretera elevada.





Grecia es un país del sureste de Europa con miles de islas en los mares Egeo y Jónico. Fue influyente en la antigüedad y, a menudo, se le llama la "cuna de la civilización occidental". Atenas, su capital, conserva monumentos emblemáticos, como la ciudadela de la Acrópolis del siglo V a. C. con el templo del Partenón. Grecia también es famosa por sus playas, desde las arenas negras de Santorini hasta los centros turísticos de eventos en Miconos.





Israel es un país de Medio Oriente en el mar Mediterráneo, considerado la Tierra Santa bíblica según los judíos, los cristianos y los musulmanes. Sus sitios más sagrados están en Jerusalén. Dentro de su ciudad vieja, el complejo del Monte del Templo incluye el santuario de la Cúpula de la Roca, el histórico Muro de los Lamentos, la mezquita de Al-Aqsa y la iglesia del Santo Sepulcro. El centro financiero de Israel, Tel Aviv, es famoso por su arquitectura de Bauhaus y sus playas.



Tierra Santa



Aquí estarán acompañados por el Fraile Franciscano Miguel Cabos, guía espiritual y quien oficiará las misas.

Barca- Río Jordán- Iglesias alrededor de Mar de Galilea-Cana de Galilea:



Cana de Galilea donde la visita es a la Iglesia de las bodas de Cana lugar donde Jesús hico el primer milagro de transformar agua de purificación en vino. Luego Tabgha, lugar donde Jesús realizó la multiplicación de los panes y los peces. A continuación el monte de las Bienaventuranzas, donde, con vista panorámica de Mar de Galilea, tendremos la oportunidad de leer el sermón de la montaña. El almuerzo será en la orilla del Mar de Galilea, donde se podrá navegar por las aguas tranquilas del Mar de Galilea en una barca, allí se hará una oración en el corazón del Mar donde Jesús calmó la tempestad y caminó sobre sus aguas. Luego se visita el pueblo de Cafarnaum lugar donde Jesús comenzó su ministerio, para conocer la casa de Pedro y la antigua sinagoga donde Jesús predicó. Posteriormente se llega al Río Jordán, lugar tradicional del bautismo.



Monte Tabor-Nazaret- Monte Carmelojope-Jerusalén:



En un viaje corto a Nazaret, la ciudad donde Jesús pasó su infancia hasta los 29 años, se visitará la Iglesia de la anunciación en la moderna Nazaret donde se pueden ver las excavaciones de la Nazaret antigua e imágenes de la virgen de todo el mundo y la iglesia carpintería, donde se encuentra un sistema de agua antiguo del tiempo de Jesús. Dejando Nazaret, tendremos un viaje hacia Haifa, continuaremos por el camino donde Jesús se encontró con los discípulos de Emaús. Sobre el Mar Mediterráneo, donde veremos la Iglesia de Stela Maris, relacionada con el profeta Elías y la virgen del Carmen. Luego visitaremos los Jardines Persas. Ahí tendremos una vista panorámica espectacular de la bahía y el puerto, disfrutando de estos jardines, considerados los más lindos del medio oriente. Luego del almuerzo, continuaremos al camino a la ciudad portuaria medieval de Jope, donde Pedro resucitó a Tabita y salió de su puerto antiguo a evangelizar el mundo. Caminaremos por los laberintos antiguos de la ciudad antigua y veremos el Mediterráneo por el atardecer. Dejando Jope tendremos un viaje de una hora a la ciudad de Belén.



Jerusalén- Monte de Olivos- Vía Dolorosa- Santo Sepulcro



La dirección es al Monte de los Olivos, desde donde podremos admirar una hermosa vista panorámica de la ciudad de Jerusalén y el Monte del Templo, que es el mismo Monte Moría donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac y hoy en día se encuentra la magnífica cúpula dorada. Visita de la Iglesia de la Ascensión y de la Iglesia del Pater Noster. Luego visitaremos la iglesia de Dominus Flevit, donde Jesús lloró por Jerusalén la Iglesia de Getsemaní. Almuerzo. Visita de la Iglesia de Santa Ana. Luego, salida hacia a la Ciudad antigua de Jerusalén. Entraremos al Barrio Cristiano por la Puerta de los Leones y caminaremos por la vía Dolorosa hasta la salida el Santo Sepulcro donde se encuentran las últimas 4 estaciones de la vía crucis. Cena y Alojamiento en Belén.



Iglesia de la Natividad-Campo de Los Pastores- Ein Karem- Masada. Buen Samaritano "quaser El Yahud"- Jerusalén



En Belén, donde podremos ver la Iglesia de la Natividad, considerada la iglesia más antigua del mundo entera, la gruta de San Gerónimo y la estrella de Belén. Luego continuaremos con una visita del campo de los pastores, y las grutas antiguas. Almuerzo. Tendremos un viaje corto y al Pueblo de Ein Karem. Aquí podremos ver el manantial antiguo del pueblo, el lugar de nacimiento de San Juan el Bautista, y el viñedo donde ocurrió el magníficat entre la virgen María y su prima Elizabeth, las dos embarazadas. Dejaremos la ciudad de Jerusalén y tendremos un viaje de una hora, hasta llegar al desierto de Judá. Visita al sitio llamado Quaser el Yahud, el punto más sur del Río Jordán, el lugar donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista antes de subir purificado a Jerusalén Iremos hacia Masada, tomaremos el teleférico, continuaremos a la posada del buen samaritano.



Monte Scopus-Monte Sion- Barrio Judío



Se disfrutará de una panorámica hermosa de las montañas de Judá y de la nueva y antigua Jerusalén desde el Monte Scopus. Luego, viajaremos al Monte Sion. Ahí visitaremos el Cenáculo, el lugar donde Jesús festejó con sus discípulos la última cena. Desde el Cenáculo, continuación hasta la Tumba del Rey David, donde veremos el sarcófago antiguo del siglo VIII y la basílica de la dormición de la Virgen. Visita de la Iglesia de San Pedro en Galicanti. Dese el Monte Sion al muro de los lamentos. Luego de la visita tendremos tiempo libre para recorrer los mercados de Jerusalén.



Importante:



* Las excursiones están bien detalladas y el hospedaje es en hoteles de 4 y 5 estrellas. Los guías son de habla hispana y cada excursión cuenta con un coordinador permanente. Cada turista cuenta con el seguro del viajero cobertura green.





* No está incluido en el precio Propina obligatoria guías y chofer y meseros de U$S 9 dólares diarios (aproximadamente) por persona. Tasa municipal hoteles Grecia de U$S 6 diarios (aproximadamente) por habitación. Gastos personales. Excursiones opcionales, bebidas Y cualquier otro servicio no especificado en el itinerario.





* Precio por persona U$S 5.990



* Reunión informativa 5 de abril a las 19 hs.