Para no caer en el regalo básico del pañuelo o par de medias, distintos emprendedores de la provincia tomaron el guante para ofrecerle a papá un obsequio diferente este año. Cargados de dulzura, originalidad y mucho sabor, las sugerencias que traemos para vos.

Una opción sin tacc

Para aquellos padres celiacos, o que por elección no se alimentan con productos con gluten, desde Alma Delicias Sin Tacc acercan una opción cargada de dulzura, para regalarle a papá y por qué no, compartir en familia.

María Emilia Mareca, propietaria de Alma Delicias desde el 2016, detalla que para este día especial ofrecen un box dulce que incluye una tarta, que puede ser cabsha, de coco o la especialidad de la casa, Tarta Alma (con almendra y nuez), además de maicenitas y alfajores de chocolate con dulce de leche. También ofrecen una amplia variedad de tortas y tartas que se pueden comprar por separado al box.

Cabe destacar que Alma Delicias es la primera fábrica de productos sin tacc en la provincia y cuenta con certificado de calidad, por lo que adquirir cualquier tipo de producto allí brinda un plus de seguridad para personas con celiaquía.

Si estas pensando en esta opción, tienes tiempo para reservar hasta el viernes 18 de junio por la tarde. El box ronda un valor de entre $800 y $1.500, según el tamaño. Las tortas varían por kilo, por los que los valores van de $1.000 a $1.300 y las tartas valen $800. Los pedidos pueden realizarse por el perfil de Instagram @almadeliciassintacc o al número 2645601021. Si no llegas a encargar, no te hagas problema, ya que puedes acercarte por el local, ubicado en Av. Paula Albarracín de Sarmiento 1250 sur, Capital.

Postres de autor

Si el papá a agasajar el domingo es goloso, pero no se conforma con un simple bizcochuelo relleno con dulce de leche, el pastelero Franco Villalba tiene la solución bajo la manga: postres de autor y chocolatería de vanguardia. Esto no es ni más ni menos que sabores a veces conocidos, a veces tradicionales, aunque los combina con otros no tan populares con terminaciones muy llamativas y modernas, para que el producto conquiste por los ojos. Por supuesto que, al degustar ese bocado dulce, termina de seducir hasta al papá más tradicional.

Su oferta va desde una caja de 20 bombones a $1.450; tortas como la Pirinea, con brownie con nueces, dulce de leche, nibs de cacao (trocitos de semillas de cacao tostadas), crema chantilly, decoraciones en chocolate, praliné y profiteroles rellenos que cuesta $2.600; Lemon Pie de masa sablee, curd de limón untuoso, merengue italiano y decoraciones en chocolate a $2.000; o cuatro Mini Cakes rellenos de mousse de chocolate con leche con un corazón de frutos rojos a $1.750. Todas las propuestas van acompañadas por una botella de Malbec de Graffigna.

Para los que no tuvieron tiempo de encargar hasta ahora, aún tiene algunas reservas para salvarlos con un regalo rico, vistoso y delicioso. Para eso hay que llamar al 2645880933 o contactar en Instagram en @sotto_zero_d_autore.

Para los amantes de lo dulce

Caer ante la tentación de algo dulce estará permitido este domingo, por lo que la propuesta de Paulina Correa es imposible de ignorar.

La técnica en gestión gastronómica, pastelera y docente de cocina de la carrera que se dicta en la Universidad Católica de Cuyo, desde su emprendimiento “Paulina, tortas de diseño”, ha preparado un box especial para papá, con colaboración de su hermana Mariana Correa, quien también se dedica a la gastronomía de manera profesional.

Para evitar caer en el tradicional desayuno, se inclinaron por una opción más original y propia para cualquier momento del día. El box para el Día del Padre incluye bombones de crema de avellana, conitos de dulce de leche, donnas, alfajores marplatenses, alfajores de nuez y chocolate blanco, además de 4 postres en vasito. Los mismos son lemon pie, panna cotta con frutos rojos, tiramisú y postre óreo.

Si te interesa esta propuesta, tienes tiempo hasta el sábado en la tarde para realizar el encargue por el perfil de Instagram @paulina_tortas_de_diseno, o por WhatsApp al 2645803223. El costo de este dulce box es de $1.500 y si vives en Rivadavia, el envío está incluido.

Para papás dulceros, y no tanto

Si papá es de buen comer seguramente es amante tanto de lo dulce como de lo salado, y para poder cubrir todas las expectativas, desde AS Pastelería prepararon un box especial que combina los sabores a la perfección.

La particularidad de este regalo es que Anabella Sansone, técnica en gestión gastronómica y propietaria de la pastelería, se reunió con otros emprendedores para poder agasajar a papá en su día, armando un súper box que contiene: un plato de madera para asado, una cerveza 500ml de "Bitta Brewhouse", 3 chipás de 4 quesos de “La Chiperia”, 3 rolls de queso y salame, un cuadrado de manzana y crumble con maní, un alfajor relleno de chocolate blanco, cookie americanas con corazón de dulce de leche, un postre en frasco marroc; además una bolsita de lienzo pintada a mano y una tarjeta de “Mi Diseños”. El mismo tendrá un costo de $2.000.

Además, han preparado una segunda opción para compartir el domingo. Se trata de una mini torta óreo, con puro chocolate a $1.300.

Ambas opciones se pueden encargar por el perfil de Instagram @aspasteleríaartesanal, al 2645413229 o directamente por el local ubicado en Lateral de Circunvalación oeste, pasando 9 de Julio.