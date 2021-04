En botellas, frascos, vasos, damajuana o el envase de vidrio que gustes, las plantas se lucen de una manera única este año. Esta tendencia, que está ganando adeptos entre los fanáticos de la jardinería, además de aportar belleza y un toque deco auténtico a tu hogar, ayuda a combatir la depresión y ansiedad, ya que aporta una sensación de relajación notable.

Pero no cualquier planta soporta estar todo el tiempo en contacto con el agua, además, hay que tener ciertos cuidados en cuenta (sobre todo para evitar la propagación de mosquitos), por lo que repasamos algunos de ellos.

Especies de plantas para el agua

Bambú

Sin duda es una de las especies más buscadas para mantener en agua, ya que juega muy a tono con el feng shui. Al resistir muy bien la humedad, es ideal no solo para tenerla sumergida, sino para ubicarla en ambientes atípicos, como un baño.

Dólar

Si bien esta planta necesita estar al sol, se da muy bien cuando sus raíces están en contacto directo con el agua.

Mostera deliciosa

También conocida como “Costilla de Adán”, esta es una planta muy resistente, ideal para interiores, ya que no precisa de grandes condiciones para sobrevivir. Si eliges tener esta planta en el agua, rociar constantemente las hojas es fundamental para que mantenga el verde característico.

Palta

Germinar el hueso de la palta no es tan complicado, y al cabo de unos meses comenzará a salir no solo la raíz, sino también la planta. Mantenerla viva en el agua no es tan complicado, solo hay que asegurarse que la mitad del hueso este siempre en el agua.

Tradescantia

Sus hojas de color morado brindan una estética distinta en interiores, y no es difícil mantenerlas en el agua. Un detalle importante es que estén siempre las raíces sumergidas y que reciba mucha luz natural.

Aromáticas

Plantas tales como albahaca, salvia, orégano, tomillo, romero, estragón y menta son ideales para mantener en el agua, siempre en lugares luminosos y con agua limpia y fresca.

¿Qué cuidados debe tener una planta en agua?

*Que no se estanque el agua: Para evitar la presencia masiva de mosquitos, cada tanto vacía completamente los recipientes de vidrios y lávalos bien, por dentro y por fuera antes de volver a llenarlos y colocarles agua nuevamente.

*Descarta la idea de recipientes de plásticos: El vidrio mantiene mejor los niveles del agua y beneficia el estado de las raíces, por lo que descarta la idea de colocar tus plantas en recipientes de plásticos, como botellas o similares.

*La nutrición es fundamental: Al no estar en tierra, hay muchos nutrientes que la planta no va a tener, por lo que es recomendable agregar unas gotas de fertilizante líquido en el agua cada 20 días para que tu planta crezca sana y fuerte. Si la adquieres en un vivero y ya viene en agua, consulta cuál es el cuidado que ha tenido, para que no alteres su rutina.

*Controlar el nivel del agua: Hay que asegurarse que las raíces estén siempre sumergidas. Si durante una jornada calurosa se evaporó algo de agua, pero aún no es momento de cambiar todo el contenido, rellena el recipiente con agua fresca.

*Dividir la planta si crece en exceso: Al estar en agua, las raíces crecen demasiado. Si esto sucede, quedando chico el recipiente, divide la planta, con la opción de colocar una de ellas en tierra o ambas en agua.