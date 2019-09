Las zapatillas no paran de consolidarse como el calzado preferido del mundo femenino, celebrities, influencers, blogueras y todas las redes sociales así lo muestran, cada una con su pantalón de sastrería y las infaltables zapatillas. Lo que sorprende es que, lejos de caer en desuso, como la mayoría de las tendencias que escalan rápidamente, las zapatillas se afianzan como un concepto inamovible. En lugar de pelear por un lugar dentro de la industria, que ya lo tiene ganado, el calzado deportivo genera desafíos para las marcas al invitarlas a rediseñar el concepto de sporty shoes continuamente.



Estas no solo se ha instalado como un calzado apropiado para la oficina, revolución de moda si las hay, sino que ha sido bienvenido en las alfombras rojas de las premiaciones, desafiando los conceptos de gala y etiqueta.



Millie Bobby Brown, la joven estrella de Stranger Things, lució un par de Converse blancas con un vestido rosa empolvado de Calvin Klein en la alfombra roja de los SAG Awards que le valió aplausos de los policías de la moda más críticos. Incluso la realeza abraza la tendencia: la princesa de Mónaco, Charlotte Casiraghi, se presentó en el evento de Mont Blanc, firma de la que es embajadora, con zapatillas de la marca Vans en color negro, el broche de oro perfecto y descontracturado para un traje de sastrería y camisa blanca.



Este enamoramiento por el calzado deportivo llevó a que incluso las marcas de lujo pusieran el ojo en el desarrollo de modelos de zapatillas para ganar adeptos, o que sus cabezas creativas lanzaran colaboraciones con marcas deportivas para potenciar las ventas de sus productos, como fue el caso de Karl Lagerfeld con Vans, Riccardo Tisci con Nike o Stella McCartney con Adidas.





Las ugly sneakers "zapatillas feas"

Una de las novedades del segmento es que, en este afán por resignificar el calzado deportivo, las más aparatosas han llegado a ser el producto más deseado en la esfera fashionista. Se trata de una versión mejorada de las zapatillas que llevábamos en las clases de gimnasia de la escuela, y que siempre sentimos era lo menos "a la moda" del mundo. Mientras muchas se resisten a la vuelta de las cámaras de aire y las suelas de goma traslúcidas, otras las adoptan sin complejos, como es el caso de Kate Middleton, quien a principio de este año hizo una aparición pública en el Club de Tenis de Wimbledon luciendo un par de Nike VaporMax en color gris.

El fenómeno a nivel local



En Argentina la tendencia no se queda por detrás y, tan es así, que cada firma sacó su modelo para vestir tanto con trajes, vestidos, faldas, etc., cada una con su impronta para diferenciarse de todas.

Al calzado deportivo no se lo ve muy entusiasmado con dejarle el trono a ningún competidor. Tal vez su primacía es una consecuencia de la tendencia genderless, que se impone con peso propio en la industria de la moda. Algo que podemos usar todos sin distinción de género, edad o clase social.



Tendencias para anotar



Trabajo, tareas del hogar, hijos, reuniones de trabajo o con amigas, a veces nuestros días están tan llenos de cosas que, conseguir que un look que nos dure de la mañana a la noche parece tarea imposible. Pero aunque es difícil, se puede conseguir. Por ello estas ganan terreno día a día en el mundo fashion y temporada tras temporada. Como novedad, esta primavera se suman nuevos modelos a las zapatillas que ya estaban como son las zapatillas de deporte propiamente dichas. Las sneakers más urbanas también se llevan, como las ya clásicas blancas lisas, pero las influencers más fashion proponen otro tipo de calzado: con maxi suelas, con colores atrevidos y estética totalmente deportiva e incluso técnicas. Sí, esas que reservabas para hacer running o ir a tu clase de yoga, ahora te servirán para combinar con tus looks más working.

Con traje

Llevar traje no significa que tengas que ponértelo con zapatos masculinos o taconazos porque con zapatillas también quedan de maravilla. Si tu traje es muy formal, mézclalo con unas zapatillas blancas; pero si tiene un toque de moda, atrévete con sneakers con estampados y, si además, eliges unas ugly sneakers con plataforma, ¡ganarás unos centímetros!





Con falda

Al contrario de lo que te pueda parecer, actualmente las zapatillas combinan con todas las faldas: mini, midis, e incluso las que tienen tejidos especiales como encajes, paillettes o tul.



Con prendas sofisticadas

No guardes el vestido lencero o las prendas con encaje para ocasiones especiales, sácalos sin miedo de tu armario y utilízalos en tu día a día con zapatillas.

Con maxi suela

Las zapatillas blancas no tienen por qué ser aburridas, sobre todo cuando tienen un detalle de combinación de materiales y colores en el corte.



Con jeans

Son los mejores amigos de las zapatillas deportivas. Quedan mejor como aquí, con pantalones tobilleros y sin calcetines, o con los calcetines a la vista pero con prendas más cortas.

Modernistas

Nos encantan los detalles de colores de estas zapatillas. Súper ponibles y combinarán genial con todo.





A todo color

Las zapatillas en colores tan llamativos como el rosa son ideales para llevar con estilismos básicos como el total look neutral.



Total look

Nos encanta este estilismo vestir en un mono color de la cabeza a los pies. ¡Recréalo durante este verano! Echa un vistazo a los vestidos de flores más bonitos de la primavera.



Sock Sneakers

Las sock sneakers se han convertido en una de las tendencias más fuertes de esta temporada. Estas demuestran mucha comodidad, lo ideal es llevarlas con pantalones.





De lujo

Una de las versiones que más está triunfando entre las blogueras e influencers es este, de Balenciaga. Se trata un modelo un poco más complicado de llevar en el día a día pero que es capaz de elevar cualquier estilismo a una categoría superior.