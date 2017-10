MAMÁ RATA: (1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996/2008)



Por su instinto de preservación de la especie, las madres de este signo con el tiempo se embarcan en la maternidad tengan o no una pareja estable. Suelen tener una gran progenie si tiene las posibilidades económicas y familiares, tener más descendencia puede ser muy positivo para ellas y para su pareja que le gustaría tener siempre hijos más pequeños. Además, seguro que sus hijos tienen muchas ganas de tener más hermanos con los que jugar. Son muy intuitivas y su radar no falla nunca. Buscan la forma de encontrar siempre un buen refugio para sus hijos. Sus características son el valor, la audacia y la protección.



MAMÁ BUEY: (1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009)



En general, muy buenas madres. Son muy organizadas y tienen la capacidad de tener absolutamente todo bajo su control. Si tienen ganas de tener un hijo o de aumentar la familia y tienes la posibilidad económica y familiar, no deben dudarlo. Es un paso importante que necesita algo de meditación y que lo pongan en común con aquella persona en la que más confíen para que les dé su punto de vista. Muy conservadoras y exigentes. Quizá deberían recordar que en la educación de los niños los juegos y las risas son igual, o mucho más, importantes que los deberes. A veces son demasiado estrictas. Está muy bien que se les enseñe a colaborar y a tener una rutina pero recuerden que, después de todo, son niños, por lo que tienen que jugar.





MAMÁ TIGRE: (1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998/2010)



Las mamás de este signo poseen una energía desbordante. Su fuerte personalidad y su concepto de equidad lo saben trasmitir con espontaneidad a sus descendientes.



Se ven reflejadas en sus hijos. Pueden ver en ellos el o la niña que un día fueron y, por eso, despiertan aún más sus ganas de jugar y compartir con ellos vivencias. Se caracterizan por ser muy activas y entusiastas, por lo que no es difícil imaginarlas dando todo de ellas mismas en los juegos con sus hijos. Son muy protectoras y atentas. Tienen tendencia a la comunicación permanente con sus hijos y estar en contactos con sus educadores.



MAMÁ CONEJO (O GATO): (1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999/2011)



Ser madre no es un proceso sencillo para este signo. Deben tener en cuenta que no siempre es un proceso teórico puede haber muchas piedras en el camino que puede que les hagan plantearse si estás siguiendo el buen camino, ya que poseen un alto grado de racionalidad. Sin embargo, no deben desanimarse. Consideran vital enseñarles a sus hijos una serie de valores que sus padres les transmitieron antes. Creen que para que en un futuro sean personas íntegras no solo tienen que crecer físicamente, sino también personalmente. No sería extraño, por tanto, que sus pequeños desarrollaran una sensibilidad similar a ellas. Y es que las mujeres Conejo tienden a ser bondadosas y a mirar siempre por los demás. Sin embargo, tienen que ser conscientes de que no todo el mundo es así. Deben tratar de no contagiar a sus hijos su innata ansiedad.



MAMÁ DRAGÓN: (1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000/2012)



Las mujeres Dragón son las que 'llevan los pantalones' en casa. Sus hijos saben que son estrictas porque quieren que todo vaya siempre en la dirección correcta, pero también saben que, en realidad, tienen una cara muy amistosa. Las mujeres Dragón suelen ser capaces de encontrar el punto de equilibrio entre la seriedad que exige la educación de cualquier niño y los juegos. Ellas siempre estarán dispuestas a "luchar contra los piratas' o "jugar a mamás y papás', siempre y cuando los deberes estén terminados. Lo único que les causa alguna incomodidad es que suelen ser muy independientes, y por momentos sienten algunas ataduras al respecto.





MAMÁ SERPIENTE: (1917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001/2013)



A las mujeres Serpiente les gusta tener absolutamente todo bajo control. Ellas vigilan que cada uno de los aspectos de su casa y de su familia esté en orden. A veces, pecan de tratar a sus hijos de un modo demasiado estricto. Quieren que tomen ejemplo de su forma cuadriculada de entender la vida, pero no tienen en cuenta la edad de sus pequeños. No se puede educar igual a un niño de 4 años que otro de 14. Les gusta la tranquilidad en todos los sentidos, así que preferirán pasar tiempo con sus hijos cuando están dibujando en lugar de cuando están correteando. Si algo se puede destacar de las mujeres Serpiente es que siempre se les ha dado muy bien ejercer de mediadoras en las discusiones. Aplicado a sus relaciones familiares, son excelentes poniendo fin a las peleas de sus hijos.



MAMÁ CABALLO: (1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002/2014)



Las mamás Caballo son muy alegres y extrovertidas. De carácter abierto y enérgico es lo que les hace ser personas muy activas que no dejarán ni un segundo de jugar con sus hijos. Son mujeres multifacéticas que suelen hacer muchas cosas a la vez. Tan pronto pueden estar disfrazadas de superhéroe como atendiendo una llamada del trabajo. Una vez que una mujer Caballo tenga hijos, dedicará todos sus días libres a organizar jornadas campestres con su familia. Les gusta la aventura e intentará transmitir su amor por la naturaleza a sus pequeños. No son absorbentes. Por el contrario, están convencidas de que lo mejor es dejarles a su aire siempre controlando que no se metan en demasiados problemas. Son de las que prefieren observar desde lejos en lugar de vigilar cada uno de sus movimientos.



MAMÁ CABRA: (1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003/2015)



A las mujeres Cabra les encanta pasar todo el tiempo que pueden con sus familias. Roban cada segundo que les es posible a sus trabajos para dedicarlos a los pequeños de la casa. Disfrutan mucho compartiendo experiencias culturales con sus hijos: les gusta ir a los museos con ellos o leer un libro antes de dormir. Intentan siempre inculcarles valores positivos, entre ellos, tratan de transmitirles parte de su gran capacidad creativa. Cuando toman confianza, son muy cercanas y cariñosas con sus hijos a los que no paran de dar abrazos y besos. Siempre se implican mucho no solo en su educación, sino también en su crecimiento personal. A las mujeres Cabra les importa más que sus hijos aprendan a ser buenas personas antes que memoricen una materia. Les cuesta mucho castigarles o regañarles cuando lo merecen. Se derriten con solo verles sonreír. Sin embargo, suelen esforzarse para ponerse serias con sus pequeños porque saben que es necesario ser estrictas en algunos momentos.



MAMÁ MONO: (1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004/2016)



Las madres activas: les gusta tener siempre planes para entretenerse aunque también necesitan sus momentos de descanso y relax. Suelen pasar todo el tiempo que les es posible con su familia. Les encanta jugar con sus hijos, incluso después del trabajo, cuando está demasiado cansada. A pesar de que siempre les habían gustado mucho los niños, a las mujeres Mono les costó tomar la decisión de asentarse y comenzar una nueva aventura en la que ellas dejaban de ser las protagonistas. Sin embargo, ser madre es una de las experiencias más emocionantes que han vivido y no la cambiarían por ningún viaje de pareja o ningún proyecto laboral con futuro. Son personas fuertes que creen en la importancia del esfuerzo y la ambición sin que ello suponga perder el respeto por el resto.



MAMÁ GALLO: (1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005/2017)



Suelen ser madres estrictas que quieren que sus hijos triunfen a base del esfuerzo. Desde pequeños, tratan de inculcarles que si quieren conseguir algo deben trabajar por ello sin importar las horas que dediquen a tal empeño. Siempre ponen mucha importancia al orden y limpieza en sus hogares, tareas en las que incluye a sus hijos desde que son muy jóvenes. A pesar de esta carácter autoritario, son madres muy cariñosas que también disfrutan compartiendo juegos con los más pequeños de la casa. Deberían aprender a separar las cuestiones familiares de los asuntos laborales. Tienden a volcarse en su trabajo y llevarse los problemas de la oficina a casa. Como consecuencia, no solo sufren de un estrés y mal humor prolongados sino que enturbian el ambiente de sus hogares. Es necesario encontrar un punto medio entre la vida personal y la laboral para hallar la felicidad.



MAMÁ PERRO: (1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006/2018)



Las madres bajo la influencia de este signo del zodiaco chino son muy entregadas en casi todos los aspectos de su vida. Serían capaces de cualquier cosa por sacarles una sonrisa a los miembros de su familia. Esta forma de ser aumenta aún más con sus hijos. A pesar de los obstáculos y las dificultades del día a día, lucharán con esfuerzo para conseguir que sus pequeños tengan de todo. Tienen esa habilidad, que poca gente tiene, para saber esconder las dificultades. Se escudan detrás de una sonrisa eterna y una energía desbordante para que no parezca que, en realidad, están viviendo momentos realmente complicados. Son mujeres alegres y con mucha energía. Son capaces de transmitir a todo aquel que las rodea ese buen ambiente. Es por ello, sumado a su personalidad fiel, lo que las convierte en un miembro muy valorado de la familia.





MAMÁ CERDO: (1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007/2019)



Las mujeres Cerdo se caracterizan por ser muy sensibles. Para ellas es muy importante que sus hijos aprendan a crecer emocionalmente para que se conviertan en personas íntegras en un futuro. La generosidad y compasión deberían regir sus vidas. Tienden, sin embargo, a ser algo materialistas: les gusta comprarse mucha ropa y bolsos que ni siquiera llegan a usar. Tratan de no transmitirles esos valores a sus hijos aunque una madre es un ejemplo para todo; tanto para lo bueno como para lo malo. Tanto sus compañeros de trabajo como amigos o familiares saben que siempre se puede contar con ellas. Siempre están dispuestas a tender la mano a todo aquel que lo necesite. Están muy atentas para descubrir cualquier signo que muestre que sus hijos no están tan bien como aparentan. Sus características son la estrategia y la perspicacia.