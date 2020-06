El encuentro entre Celia Díaz, profesora de Artes Visuales, y Adolfo Langer, autor del cuadro

que fue recuperado.

A esta altura de las circunstancias pensar que fue una casualidad encontrar un cuadro olvidado de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, en una escuela que lleva su nombre y en el año del prócer -tal como lo declaró la presidencia de la Nación porque se cumplen 250 años de su natalicio y 200 de su muerte-, parece improbable, pero es así. Producto de esta "casualidad" o "causalidad", la profe de Artes Visuales, Celia Luisa Díaz, recuperó un retrato de Belgrano y hasta dio con su autor que ya tiene 93 lúcidos y espléndidos años.



Celia recuerda que vió el cuadro un par de veces, hasta que tomó conciencia de la necesidad de recuperar este retrato firmado por A.Langer, autor que hasta ese momento no era conocido por nadie en la escuela General Manuel Belgrano ubicada en Capital. Ahora ya se sabe que se trata de Adolfo Langer, un reconocido publicista de su época que pintó sólo un par de próceres en su vida, siempre por pedido de alguien.



Sí, está claro que su talento innato es lo que lo llevó a tener caminos paralelos entre la pintura y la creación de publicidades y comics en su propia agencia.



"Realmente fue una gran casualidad porque cuando comenzamos las clases en febrero, vi el cuadro en Dirección. Si bien ya lo había visto antes en un costado, olvidado por todos, ese día empezamos a hablar con la directora, Norma Robledo, de lo que veríamos este año sobre Belgrano porque se cumplen los 250 años de su natalicio y los 200 de su muerte, algo muy importante para los argentinos. Ahí pensé en pedir que me dejaran restaurarlo pero sin tocar la pintura. El primer paso era sacarle las capas de polvo que tenía para ver que pasaba, cómo se encontraba", cuenta la profe de Artes Visuales de la Escuela.



Así surgió otro de los proyectos iniciados por el año alusivo al prócer: el cuadro sería restaurado respetando todas las reglas que implica este trabajo. Celia preparó una solución de agua con jabón blanco para comenzar con su limpieza. Eso debió repetirse muchas veces hasta encontrar los colores y los trazos originales que habían sido tapados por la suciedad.

Celia en plena tarea de limpieza del cuadro del General.



"La verdad es que no hubo que hacerle nada más porque quedó hermoso, estaba impecable. En ese momento, feliz con lo logrado, decidí publicarlo en las redes sociales. Fue así que una compañera y amiga mía lo vió y comentó que el pintor podía ser el tío abuelo de su esposo, a juzgar por el apellido. Ella averiguó, me hizo el contacto y pude visitarlo. Primero hablé con su hermana, luego con su esposa y pude entrevistarme con él a principios de marzo. Me contó que él nunca había estudiado dibujo o pintura, siempre estuvo vinculado a la publicidad, tanto que hacían comics para el Diario de aquel momento. También me dijo que el gusto por la pintura y el arte era herencia de familia. Ni decir lo que fue cuando vio el cuadro, se emocionó muchísimo", indica Celia.



La obra realizada al óleo, data del año 1969, y fue donada a las autoridades de Educación de ese entonces, quienes le dieron como destino privilegiado el escenario del salón de actos del edificio de calle 25 de Mayo y Mendoza, hasta su demolición. En ese momento fue entregado a la escuela Manuel Belgrano.

El 20 de junio se celebra el Día de la Bandera para honrar la memoria de su creador, el General Manuel Belgrano, quien falleció en esa fecha en 1820.

"Para recuperar o restaurar un cuadro es necesaria la autorización del autor o sus descendientes, por suerte simplemente tuve que limpiarlo con mucha paciencia y quedó bien porque se había mantenido. Sí tuve que recuperar el marco que estaba destruido. Hubo que lijarlo, mejorarlo y barnizarlo para que luzca bien", indica Celia.



Desde el 3 de Junio, fecha en la que se conmemoró el natalicio del prócer, fue presentado virtualmente ante la comunidad educativa del colegio donde ya luce impecable. Habrá que esperar para que alumnos, docentes y padres puedan apreciar la obra en toda su dimensión.

El retrato fue colocado en un sitio especial de la escuela Manuel Belgrano, el pasado 3 de Junio. La comunidad educativa pudo apreciarlo y participar de manera virtual.

"Para mi todo fue increíble, desde descubrir el cuadro que debía estar escondido porque no lo ví mucho antes, y a eso se sumó que el autor vivía y es el año de Belgrano, muy emocionante", relata la docente.



Los alumnos del segundo ciclo (cuarto, quinto y sexto), esta semana tomarán contacto directo con este proyecto ya que recibirán la guía correspondiente en sus clases virtuales. Conocerán al pintor y la historia referida a esta obra de arte que ya fue puesta en valor nuevamente.





Adolfo Langer, el autor





"Siempre me gustó pintar es algo que traigo de herencia familiar. En el caso del cuadro de Belgrano, lo hice por pedido de las autoridades educativas a modo de colaboración. Recuerdo que no quería repetir el típico cuadro del prócer, entonces lo hice ofreciendo o recibiendo la bandera, puede ser interpretado de ambas maneras", comenta Adolfo Langer, reconocido por su creatividad. En su agencia supo hacer desde banderines para las escuelas, comics y publicidades en los medios locales.



El primer paso para concretar la obra fue la realización de bocetos que presentó a las autoridades para acordar cual era el que mejor reflejaba a Belgrano. Así se decidió por el trabajo final.



Además de ese cuadro también pintó a Juan Manuel de Rosas y reprodujo el retrato de Sarmiento en serigrafía, una de ellas se encuentra en la Biblioteca Franklin.



"Me emocioné mucho al ver el cuadro porque ya no lo tenía en mi mente, así es quedé sorprendido. Estoy muy contento que lo hayan recuperado", asegura Adolfo.



Los dos aniversarios

El presidente Alberto Fernández declaró el 2020 como el año del General Manuel Belgrano, en homenaje al prócer por los 250 años del nacimiento y 200 de su muerte.



Su nombre completo era Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, así lo bautizó el canónico Juan Baltazar Maciel al día siguiente de llegar al mundo. Fue militar, político, intelectual, economista, un gran promotor de la educación y un autentico libre pensador.



Vivió 50 años y unos pocos días más, del 3 de junio de 1770 al 20 de junio de 1820, lapso que le bastó para transformarse en en una de las figuras más importantes de la República que dejó en gestación.