¿Qué es el colágeno y para qué sirve? El colágeno es una molécula proteica o proteína que forma fibras, las fibras colágenas. Es el componente principal de los tejidos conectivos que conforman varias partes del cuerpo, incluyendo los tendones, los ligamentos, la piel y los músculos. Este desempeña muchas funciones importantes, como proporcionar estructura a la piel y fortalecer los huesos. Es la proteína más abundante en tu cuerpo. Los suplementos de colágeno se han vuelto populares en los últimos años, por ello consultamos a la Dra. Verónica Godoy para ver qué hay acerca de estos. "La mayoría están hidrolizados, lo que significa que el colágeno se ha descompuesto, facilitando así su absorción. También hay varios alimentos que puedes consumir para aumentar tu ingesta de colágeno, como la piel de cerdo y el caldo de huesos. Consumir colágeno puede ser bueno para la salud de muchas maneras, desde aliviar el dolor articular hasta mejorar la salud de la piel.



El colágeno es la proteína más importante de nuestro organismo y a partir de los 25 años comienza a disminuir, por lo tanto, se sugiere implementarlo en los hábitos saludables nuestros a partir de los 30 o 35 años. La cantidad sugerida de colágeno es de 10 g por día, mejor aún en combinaciones que lo optimizan, como la vitamina C que es pro colágeno.



No todos los colágenos son iguales, en realidad al ser la molécula de colágeno muy grande, no se absorbe por ende debe llevar un proceso de hidrólisis que lo lleve a una molécula pequeña que pueda ser absorbida en las paredes intestinales, pero la hidrólisis debe ser perfectamente realizada de tal modo que la molécula de colágeno, no pierda su eficacia.



Los colágenos buenos bebibles, no tienen calorías, puede ser consumido por un celíaco, un diabético, hipertenso u otro individuo ya que no tiene contraindicaciones.



Lo ideal es hacer ciclos de 3 o 4 meses al menos 2 veces por año, la ingesta es una mono dosis diaria, y lejos de las comidas para optimizar su absorción.



El colágeno en polvo para diluir es el que es mejor tolerado a nivel del aparato digestivo.



La ingesta de esta proteína, es un habito recomendado tanto para damas y caballeros y, sobre todo los deportistas, ya que ambos sexos sufren de las consecuencias de la disminución del mismo. Como todo complemento a ingerir, en caso de alguna duda conviene ser supervisado por un médico".



La Dra. Verónica Godoy comercializa uno llamado Skinglow, es un colágeno hidrolizado, resveratrol, coenzima q 10, y vitamina C. Toma nota de los beneficios de esta proteína:





Los beneficios más importantes de tomar suplementos de colágeno



1 - Puede mejorar la salud de la piel

El colágeno es un componente importante de tu piel. Juega un papel importante en el fortalecimiento de la piel, y además puede beneficiar la elasticidad y la hidratación. A medida que envejeces, tu cuerpo produce menos colágeno, dando lugar a la resequedad de la piel y a la formación de arrugas. Sin embargo, varios estudios han demostrado que los péptidos de colágeno o los suplementos que contienen colágeno pueden ayudar a retrasar el envejecimiento de la piel al reducir las arrugas y la resequedad. Además, puede promover la producción de otras proteínas como la elastina y la fibrilina.





2 - Ayuda a aliviar el dolor de las articulaciones

Este ayuda a mantener la integridad del cartílago, que es el tejido similar al hule que protege tus articulaciones. A medida que la cantidad de colágeno en tu cuerpo disminuye al envejecer, aumenta tu riesgo de desarrollar trastornos articulares degenerativos como la osteoartritis. Algunos estudios han demostrado que tomar suplementos de colágeno puede ayudar a mejorar los síntomas de la osteoartritis y reducir el dolor articular en general. Sugieren que esto puede ayudar a que tengas menos inflamación, que tus articulaciones tengan mejor soporte y que el dolor disminuya.





3 - Podría prevenir la pérdida ósea

Tus huesos están hechos principalmente de colágeno, que les da estructura y ayuda a que se mantengan fuertes. A medida que el colágeno en tu cuerpo se deteriora al envejecer, la masa ósea también se ve afectada. Esto puede conducir a enfermedades como la osteoporosis, que se caracteriza por una baja densidad ósea y se ha vinculado con un mayor riesgo de fracturas óseas.





4 - Podría aumentar la masa muscular

Entre el 1% y el 10% del tejido muscular se compone de colágeno. Esta proteína es necesaria para que tus músculos se mantengan fuertes y funcionen correctamente. El colágeno ayuda a aumentar la masa muscular en personas con sarcopenia, una pérdida de masa muscular que ocurre al envejecer. Los investigadores han sugerido que tomar colágeno puede promover la síntesis de proteínas musculares como la creatina, y también podría estimular el crecimiento muscular después de hacer ejercicio.





5 - Promueve la salud del corazón

Entre otros beneficios puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el corazón. El colágeno da estructura a las arterias, los vasos sanguíneos que transportan la sangre desde el corazón al resto del cuerpo. Si el colágeno no es suficiente, las arterias pueden volverse débiles y frágiles. Esto puede conducir a la aterosclerosis, y tiene el potencial de provocar ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Entre otros beneficios es que aumenta sus niveles de colesterol HDL, o colesterol "bueno'. No obstante, se necesitan más estudios sobre cuánto ayudan los suplementos de colágeno a la salud del corazón.





6 - Otros beneficios para la salud

Es posible que los suplementos de colágeno tengan otros beneficios para la salud, pero estos no se han estudiado extensivamente.



Cabello y uñas: tomar colágeno puede fortalecer tus uñas y hacer que dejen de quebrarse con facilidad. Además, puede estimular el crecimiento de tu cabello y tus uñas.



Salud intestinal: si bien no hay evidencia científica que respalde esta afirmación, algunos profesionales de la salud promueven el uso de suplementos de colágeno para tratar la permeabilidad intestinal o el síndrome de hiperpermeabilidad intestinal.



Salud del cerebro: ningún estudio ha examinado qué tanto ayudan los suplementos de colágeno a la salud del cerebro. Sin embargo, algunas personas afirman que su estado de ánimo ha mejorado y que sus síntomas de ansiedad han disminuido.



Pérdida de peso: algunos creen que tomar suplementos de colágeno puede ayudar a perder peso y acelerar el metabolismo. No se han realizado estudios que respalden estas afirmaciones. Si bien estos posibles efectos son prometedores, es necesario realizar más investigaciones antes de poder llegar a conclusiones formales.



