Las temperaturas son altas y debemos cuidar la salud por ello los sombreros salen a lucirse. Es uno de los accesorios más destacados de la temporada en playas, piscinas y demás lugares de veraneo. Hay desde diseños ultra elegantes, diversas texturas y estampados. Si bien es un elemento de la moda, el mismo cumple funciones recomendadas por los profesionales de la salud debido a las insolaciones y quemaduras en la piel de la cara.



Este fetiche de la moda marca tendencias y vos puedes reciclar tu sombrero y dejarlo como el must de la temporada. Lo que muestran las playas Argentinas y de Punta del Este esta temporada 2018, es que las mujeres optan por un look canchero, así lo muestran Pampita, María del Cerro, Valeria Mazza, Florencia Raggi, Nicole Neumann, Sofía Zamolo, etc. Si deseas estar con el último grito te mostramos la tendencia pero a la vez aportamos la idea de cómo luquear tu sombrero. Los que se llevan las miradas son el estilo cowboy de yute calado también, las capelinas que dependen de cada una el diseño, alas anchas (las más elegantes) u otras con detalles divertidos en las decoraciones.



Otro de los preferidos es el Panamá, un clásico, tanto para los hombres como para las mujeres. Rafia, yute, fibras naturales, en tonos naturales y tostados, jugando con los bordados y apliques de piedras y flecos. Por otro lado, en las copas predominan las chatas, redondas y de estilo australiano. La más informal pero tradicional es la cap estampada y con parches.



Los preferidos





Paja toquilla (el sombrero original Panamá), yute, rafia y lino. Otra opción muy válida es colocarle pompones, flores, pañuelos, cintas decoradas, etc., para lograr un look veraniego. En cuanto al color los preferidos son: Natural, beige, tostado y rosas.

Los modelos del verano



Capelinas



Son de textura fresca y liviana. Por lo general se terminan con cintas de gross o decoraciones según cada tipo de modelo. Tienen ala de 12 cm y copa de 9 cm. El talle se regula internamente, es flexible y cómodo. Ideal para la playa y días de mucho sol.



Panamá



Originales de paja toquilla clara, son los más utilizados, sobre todo para los partidos de polo y tenis, por sus colores y diseño tradicional. Tiene ala de 5 cm y la altura de la copa es de 9 cm. Es fácil de guardar por no estropearse.

Sombreros australianos



Por lo general tienden a ser en rafia, yute o símil rafia tipo australiano. Se termina con cinta hilera natural y cinta de gross negra. Cómodo y fresco, es ideal para días de sol en terrazas, caminatas y playa. El ala de este modelo es de 8 cm y la altura de la copa de 9 cm.

Caps



En poliéster con visera pespunteada, vienen en talles únicos con ajustes de plástico de 2 a 3 cm para regularlo. Se combinan con red en la parte trasera de la cap para mayor frescura. Hoy la tendencia es completarlo con parches estampados.



Canotier



Mix de rafia y yute. En su interior tiene tafilete de 100% algodón terminado con cinta gross, la altura de la copa es de 8 cm y el ala de 4,5 cm.



Cowboy Deflecado



Sombrero en yute natural modelo cowboy. Tiene una importante ala de 10 cm y altura de copa de 9 cm. Algunos cuentan con cintas en cuero y tachas de metal que le dan una terminación diferente. Por último, el clásico lazo para sujetar el sombrero.



Las It Girls y sus sombreros de playa



Quienes marcan la moda muchas veces son las it girls e influencers de todo el mundo, que los suman como complementos de sus outfits para darles ese toque glam y chic a sus paseos por la Costa Amalfitana, las playas de Venice Beach, partidos de tenis y polo y por las calles de Beverly Hills. Olivia Palermo, Emily Ratajkowski, Anna Dello Russo y Chiara Ferragni son algunas de las celebrities internacionales que son fanáticas de esta tendencia.