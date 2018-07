Este valioso premio "Agua 2018" pone en conocimiento y relevancia a un gran profesional sanjuanino, Ing. Víctor Pochat, y además de su trayectoria y trabajo, muestra al mundo el esfuerzo y búsqueda de la excelencia de aquello que un día comenzó cuando se recibió en el año 1970 de ingeniero civil. Siendo su especialización en hidráulica, hidrología y estudio de cuencas.



Hoy, a 48 años de tener el título profesional Pochat es el primer argentino en recibir esta distinción, que pone de relieve sus investigaciones en temas vinculados al aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos y la relación que esto tiene con el cuidado del medio ambiente y del planeta.



El Principado de Mónaco, uno de los más exclusivos de Europa y de todo el mundo, implementó desde el año 2008 el Premio Agua, con el objeto de destacar a personalidades y organizaciones que han efectuado valiosos aportes relacionados con el cuidado del medio ambiente. Dentro de ese objetivo se incluye la lucha contra los efectos del cambio climático, la preservación de la biodiversidad y el acceso al agua y la lucha contra la desertificación, temas centrales de las numerosas investigaciones que el Ing. Pochat ha realizado a lo largo de su carrera y como miembro de distintas organizaciones, como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Víctor Pochat estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional de Cuyo, y luego obtuvo el título de Master of Science in Engineering de la Universidad de California, en Estados Unidos, lo que le permitió profundizar sus primeras investigaciones en el campo científico. Actualmente se desempeña como profesor de las Maestrías en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, en la Universidad del Litoral, y en Gestión Ambiental Metropolitana, correspondiente a la Universidad de Buenos Aires. Más allá de dedicarse a la docencia a nivel local, en el ámbito internacional realizó importantes trabajos para agencias y programas de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales. De la misma forma que integra el comité directivo de la Asociación Mundial del Agua y ocupa la presidencia del Instituto Argentino de Recursos Hídricos. También se ha desempeñado como funcionario del área de Recursos Hídricos a nivel nacional, en varias gestiones de gobierno. Al recibir el premio, Pochat dijo que se sentía honrado por esta distinción de la que se hizo merecedor en la etapa final de su carrera como docente e investigador. También destacó que para él era muy importante poder representar al país en un premio internacional que sirve de incentivo para las nuevas generaciones de investigadores, que necesariamente deberán contribuir con el desarrollo científico del país.



En relación a la realidad de San Juan, en materia del manejo de los recursos hídricos, el ingeniero responde:





1- ¿Cuál es la investigación por la que fue premiado?



La Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco fundamentó el Premio Agua 2018 que me otorgó basándose no en un trabajo en particular, sino en el "destacable compromiso en favor de la protección de este líquido vital, en particular en sus cargos de Presidente del Comité Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional de la Unesco, Miembro del Comité Directivo de la Global Water Partnership (GWP) y Subsecretario y Director Nacional de Recursos Hídricos de Argentina".

>



2- ¿Qué opina de las últimas obras hídricas de San Juan?



Me llena de alegría ver que van haciéndose realidad estas históricamente anheladas obras hídricas que implican tantos beneficios para la provincia, al permitir regular los caudales y así contar en el momento oportuno con agua para los usos domésticos y el riego, permitir la generación de energía limpia, atenuar las crecidas y disponer de extensos espejos de agua para actividades recreativas, entre otros valiosos propósitos. En este aspecto, San Juan es un relevante referente para nuestro país.

>



3- ¿Considera que hay acciones destinadas a la conservación del planeta?



Como idea general y sin referirme en particular a San Juan, pienso que se está progresando en la comprensión de los problemas ambientales, pero aún falta bastante para llevar a acciones concretas lo que se piensa y lo que se expresa. Debemos asumir que la protección del planeta es una responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros. Y que cada cuidado que tengamos, tanto en nuestra vida cotidiana, como en el desarrollo de las actividades productivas, como proteger las fuentes de agua, evitar su derroche, mejorar las tecnologías para reducir el consumo de agua y evitar su contaminación en la producción industrial y minera, controlar la deforestación y reforestar, entre otras acciones; está contribuyendo a la conservación del planeta.



4- ¿San Juan prospera contra la desertificación?



Además de las obras hídricas, que tienen mayor difusión pública, y que contribuyen a mantener adecuadamente la zona poblada y productiva, no estoy al tanto en detalle de las acciones que seguramente se están llevando a cabo para cuidar los suelos y la vegetación, para detener el avance de la desertificación.



5- ¿Cómo son las acciones del hombre hoy con respecto al cuidado del agua?



Aunque, como dije anteriormente, hay una mayor comprensión de los problemas ambientales, todavía es necesario que tomemos mayor conciencia sobre la responsabilidad de cada uno en el cuidado del agua, con acciones contundentes.



6- ¿Cuánto influye en nuestra vida el calentamiento global?



El calentamiento global influye directamente en nuestra vida, la cual está íntimamente asociada al comportamiento del clima. Un hecho que hay que seguir cuidadosamente en San Juan es la probable reducción de las precipitaciones nivales y la variación de las épocas de deshielo, según indican los modelos climáticos que se emplean actualmente para pronóstico de situaciones futuras, con todo lo que ello significa para la vida diaria y la actividad agrícola.



7- ¿Cómo ve la problemática del cuidado del medio ambiente en comparación con los avances contaminantes de otras actividades?



Creo que si bien la problemática del medio ambiente va paulatinamente ocupando un lugar de mayor importancia, como uno de los tres pilares del desarrollo sostenible, todavía suele quedar rezagada ante los otros dos pilares, el social y, sobre todo, el económico, al cual suele dársele mayor importancia. Ese equilibrio entre los tres pilares es el gran desafío de nuestro tiempo, como lo han acordado los países en el ámbito de las Naciones Unidas, al acordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



10- ¿Qué es lo que más le agrada de su provincia?



Lo que más me agrada es la permanente disposición de mis comprovincianos a recibir en su hogar al otro, al que llega, al que lo necesita. Esa cultura ancestral transmitida de abuelos a hijos y nietos ha distinguido y -Dios ha de querer- seguirá distinguiendo a San Juan.