La autora del libro es Romina López Cuenca, psicóloga graduada en la Universidad Católica de Cuyo, con posgrado de gestión por Competencias en la UNSJ. Docente universitaria en la Lic. de RRHH de la UCCuyo. Actualmente directora de la consultora de servicios empresariales de RRHH Leadership Selección y capacitación. Formada por consultoras multinacionales como Target DDI, en selección de personal y capacitación. Trabajó durante su carrera en selección y capacitación para empresas multinacionales como Barrick, específicamente en recursos humanos en el área de psicología laboral durante 8 años.



Cuando el gerenciamiento de la construcción de Pascua Lama pasa a Fluor Techint, pasó a trabajar como coordinadora de capacitaciones de los líderes (supervisores), allí estuvo hasta que se cerró el proyecto Pascua Lama. Gracias a esa experiencia es que Romina comienza a dar los cursos de liderazgo y como consultora independiente, dando cursos y haciendo selección, también las consultoras la contrataban para realizar esos trabajos. Trabajo en INTEC, Randstad, Colegio Médico, Cemin Hospital Privado, etc. En este momento trabaja como consultora externa con el Gobierno de San Juan, especialmente en la Municipalidad de la Capital. Además de trabajar como psicóloga en forma independiente y en UMA, unidad municipal de abordaje de adicciones. Como si todo fuera poco está realizando la formación para tener la certificación como coach internacional (para desarrollar competencias) con una mochila cargada de información y experiencia, ella responde.



"¿Cuál fue el motivo de escribir "El Rol del Líder"?"



El hecho de trabajar en diferentes empresas me permitió ver personas que tenían capacidad, compromiso y muy buenas competencias que por éstas y otras cualidades llegan a ascender en los cargos. Pero de haber sido personas muy capaces no es lo mismo que tener capacidad para llevar adelante un equipo, liderar gente. Así se daban cuenta que necesitaban desarrollar este tema de capacidades y, a su vez las universidades tienen la formación en liderazgo o en gestión. Entonces, la idea de escribir el libro es para esas personas que no tienen esa formación o no tienen tiempo de hacer una carrera o posgrado de liderazgo en gerenciamiento, que tuvieran una guía práctica.

"¿En qué consiste la práctica de liderar?"





Algunos puntos clave para las personas que deben liderar es que deben conocer cuáles son las responsabilidades del supervisor, algunos tips de cómo manejar una comunicación efectiva, cómo dar reconocimiento, motivación, importantes para mantener un equipo bien orientado y motivado en los logros. Definir las temáticas de coaching, mentoring y counseling.

"¿Cuál es la competencia más difícil de desarrollar dentro de un ámbito de trabajo?"





Sin duda la empatía, esto es una formación más humana que se desarrolla no de un día para el otro sino desde pequeños. Es saber mirar al otro, ponerse en el lugar del otro, para lograr un buen ámbito laboral. Un directivo puede ser jefe pero no líder. Y esto se ve en los resultados del equipo de trabajo, es gente desmotivada, hay renuncias o pedidos de cambios de áreas, partes médicos, es gente enojada, que falta a su trabajo. Cuando uno ve un equipo con estas características es porque el líder no está funcionando.





"¿Qué características debe tener un buen líder?"





Un líder exitoso debería ser una persona empática en primer lugar, que sepa comprender las necesidades del otro o de sus subordinados; tiene que ser carismático, diplomático, buena capacidad social y de comunicación a la vez. No debe perder la capacidad de orientación hacia los resultados, de nada sirve que se lleve bien con el personal y no cumpla con el trabajo dispuesto, para eso debe estar enfocado en las metas y la visión de la empresa. También debe tener capacidad de planificación y organización. Estas son las competencias que atañen a un líder. Que resumiendo decimos que el líder es una persona capaz de lograr que los otros hagan el trabajo sin necesidad de empujarlos u obligarlos sino simplemente porque lo siguen.





"¿Cómo ves a las empresas sanjuaninas respecto a los líderes?"





En las empresas multinacionales si conocí a muy buenos líderes que incluso me inspiraron, guiaron y formaron; en el libro los menciono. Pero en San Juan es escaso el tema del líder, el que arma la empresa tiene que tener esta visión de liderazgo, si desde ahí les parece que es todo una tontería, fracasa.



Hay empresas donde sólo importa la producción y la facturación y esta última es el centro de atención, no la gente. Otras sólo trabajan por un horario, donde no importa si lo hacen bien o mal, no hay una gestión de recursos humanos por objetivos.





"¿Esto ocurre por un problema generacional?"





Totalmente sí, son marcados por su formación pero muchos de ellos supieron darse cuenta a tiempo y avanzaron. Los Millennials, son todo lo contrario a la visión de los adultos. Ellos sí saben reclamar sus derechos como empleados, como personas. Esta generación va exigir el Recurso Humano, van a denunciar si hay maltrato u acoso. Y en la generación del medio, la llamada X, donde encontramos dos grupos; gente que está formada y la que no lo está. La falta de formación lleva a tratar al empleado como un número más, es gente joven pero que no valora. Es justamente para esta gente donde se empieza a brindar herramientas, cursos y capacitaciones.





"¿Cuál es el fundamento de este libro?"





Es darle herramientas prácticas a las organizaciones brindando los conocimientos fundamentales para ejercer el liderazgo y poder gestionarlo, especialmente para quienes tienen poca o ninguna experiencia en el manejo del personal. Una breve guía, con lenguaje ameno y apto para distintos niveles de instrucción.





"Por qué el 15 de junio se festeja el Día del Libro en la Argentina"





Se sabe que cada 23 de abril se festeja el Día Internacional del Libro, en conmemoración por la muerte de Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega: tres pilares de la literatura universal. De hecho, es una tradición anual comenzar la Feria del Libro de Buenos Aires durante esa misma semana del año, donde escritores, editores, lectores y referentes de la industria editorial se reúnen para compartir lo que más les apasiona: libros y más libros. Sin embargo, la Argentina también tiene su día para homenajearlos. El 15 de junio de 1908 se entregaron los premios de un concurso literario, organizado por el entonces Consejo Nacional de Mujeres. A partir de allí, la biblioteca de ese organismo tomó la iniciativa para que se celebrara "un día especial del año."

Fotos: Mariano Arias.