El pellet es aserrín prensado, es el descarte de los aserraderos. El aserrín lo prensan y forman tarugos de 6mm de diámetro para uso de combustible. Esto hace muchos años que se usa en Europa y actualmente en la Argentina se utiliza mucho en distintas provincias del país.



Este producto viene en bolsas de 13kg., muy manejable, soporta el exterior, tiene más calorías que la leña, no hace cenizas por lo que el mantenimiento de la estufa hogar es sencillo. Los pellets se pueden colocar en una estufa a leña también, pero en un canasto pelletero (un accesorio que cuesta alrededor de $3.000) y así se reemplaza la leña por el pellet. Es ecológico porque es un descarte de la madera es renovable porque si plantas bosques para madera, siempre habrá aserrín. Dura más que la leña porque tiene menos aire, está más compactada la resina, de larga duración.



Hay dos tipos de salamandras, una tipo caldera que se carga por arriba con pellet, se programa e irradia calor como salamandra pero a su vez calienta el agua que viene por tubería colocada para tal fin, y alimenta a los radiadores que se colocan en los distintos espacios del hogar. Estos aparatos también, vienen como calderas únicamente, se colocan en una sala de máquinas, poseen un sinfín que lo va alimentando y así puede calentar agua, ya sea para una piscina, hogar u otra utilidad. Este tipo de caldera cuesta más que los sistemas de caldera italianas que funcionan a gas y que ya llevan bastante tiempo en el mercado. La ventaja es para lugares donde no hay gas natural ya que el pellets es más económico. Es aconsejable para quien vive en zonas donde no llega el gas natural, reemplaza la electricidad ya que es más barato. Se puede combinar con paneles solares que van en el techo, calientan el agua que se la envían a la salamandra esta hace una llama chica y arranca sola en la noche o cuando le toquen días nublados. Lo otro destacable es que se maneja con celular porque posee wifi vale decir que puedes encenderla por ejemplo desde San Juan y cuando llegas a Barreal la casa esta calentita.



Las salamandras programables tienen esa ventaja, por ejemplo: durante la noche se puede programar para que no ande, o que su llama sea más chica y que arranque a determinada hora de la mañana. De este modo dura mucho más, con una carga de 13kg de pellet dependiendo el modelo, puede durar un día sin problema o más.



Hay parrillas para pellets posee un sinfín alimentador a diferencia del asador tradicional, con prenderla 10 minutos antes ya está en régimen para poner la carne. También se regula el fuego para cuando se quiera cocinar más lento. La ventaja es que no ensucia y toda la grasitud va a un baldecito.

Una bolsa de pellet cuesta $740.

Salamandra/Caldera Palazzetti a pellet

Martina Idro New 21KW - Precio: $745.290,00

Estufa estanca con la posibilidad de tomar el aire comburente directamente desde el exterior. Estructura de acero con revestimiento de metal. Hogar y brasero de hierro fundido de grosor elevado. Vidrio cerámico (800¦) autolimpiante. Grupo hidráulico integrado formado por bomba de circulación, válvula de seguridad, tanque de expansión cerrado y manómetro. Válvula de anticondensado integrada. Pantalla digital con mandos táctiles. Horarios de funcionamiento programables tanto a diario como semanalmente. Amplio cajón de la ceniza. Potencia térmica total 15.37 kW.



Salamandra Mocca a pellet

Serrana Práctica 5Kw - Precio: $282.320,00

La estufa Serrana Práctica es la mejor opción para calefaccionar una cabaña, una casa de pequeñas dimensiones o complementar con más calor tu hogar. Su diseño compacto brinda la posibilidad de ahorrar espacio adaptándose fácilmente en un pasillo o un corredor. Es un modelo de bajo consumo con una autonomía de 12 horas y con salida vertical opcional. Al poseer un sencillo programador, con solo tocar el botón de encendido/apagado se logra alcanzar la temperatura ambiente deseada sin suciedad, humo ni dificultades para el encendido como suele suceder con la leña. Valor Calorífico 5 KW.





Salamandra Ofen a pellet, programable

Klima 10000Kcal - Precio: $227.840,00

Con un diseño exclusivo, sumado a la practicidad de uso y su alto rendimiento. No sólo conmueve e hipnotiza el largo recorrido de la llama, sino que tiene el poder de mantenernos cálidos y templados los primeros dos metros alrededor de la estufa. Está dirigida tanto para uso doméstico (galerías, terrazas, balcones, quinchos, jardines) como comercial (bares, restaurantes, salones de eventos, etc). Combustión limpia y segura. Prolongada autonomía. Permite recargarla estando en funcionamiento. No requiere ningún tipo de conexión. Mínimo mantenimiento. No necesita electricidad ni baterías.





Klein Kurve 7000Kcal

Precio: $321.410,00

Eficientes y seguras, las estufas ÖFEN Klein Kurve reducen los costos de calefacción, utilizando el pellet como combustible, mucho más económico que el gas natural o el gasoil y más eficiente que la leña. De diseño y fabricación nacional, funcionan por convección de aire caliente a través de rejillas de aire especialmente dispuestas que distribuyen uniformemente el calor. Todas las etapas de la operación son administradas a través de una placa electrónica, logrando una mayor eficiencia en el rendimiento y bajas emisiones de gases, con máxima seguridad y confort para tu hogar. Confiable y segura para el hogar. Programaciones automáticas diarias. Alto poder calorífico. Bajo consumo. Ecológica y sustentable. Prolongada autonomía. Fácil de instalar. Operación por control remoto.



Salamandra LEPEN a leña/pellet

Premium 7000KCAL - Precio: $42.460,00

Calefacciona hasta 50 metros cuadrados. Cuenta con dos salidas de calefacción en su parte posterior.



Salamandra BOSCA a leña/pellet



Línea Limit L380 10000KCAL - Precio: $178.390,00

Sistema de encendido rápido y fácil. Sistema recolector de ceniza. Sistema de cierre seguro para mayor hermeticidad. Caja interior recubierta para mayor vida útil y mejor combustión.



El Dato:

Ferretería Industrial Autopark

Dirección: Bartolomé Mitre 749 (e)

Teléfono: 0264 - 421-4191