Piedra, Papel y Tijera, taller de arte e insumos, nació en el 2010 de la mano de Mariana Valverde, informática de profesión y artesana por elección, funcionaba en su casa hasta que por la cantidad de alumnos debió mudarse a un lugar propio en Desamparados, en calle Joaquín V. González 90 (s), cerca de la Plaza de desamparados. Muy emotivo ese lugar porque era la casa de su Nona Ester, llena de magia y recuerdos inolvidables para Mariana.



Trabajó muchos años como profesora de Informática en diferentes colegios de San Juan y mantenía en forma paralela y como hobby su pasión por el arte, hasta que luego del nacimiento de su hijo Felipe, y priorizándolo decidió dejar de cumplir horarios y trabajar por su cuenta en lo que más ama, crear.



El taller es para niños y adultos y cuenta con diferentes manualidades:

Para los niños hay: Taller de Arte, Taller de Crochet y Taller de Costura Creativa. En todos los Talleres se incluyen todos los materiales. También, hay seminarios los días sábados, desde los 3 añitos en adelante.



Para adultos: Taller de Arte Libre. Cada alumna lleva sus materiales y aprenden diferentes técnicas aplicándolos en diferentes soportes.



La idea es que tanto niños como adultos puedan conectar con su yo interior, con el arte, con el jugar, el distenderse, trabajar de forma relajada y creativa, tomando ese tiempito para darle rienda suelta a la imaginación y creatividad. Se utilizan diferentes materiales dependiendo del taller, maderas, pinturas, lanas, porcelana fría, pinceles, láminas, óxidos, chalk paint etc.



En el caso de los talleres de niños los trabajos son guiados por cada profe, para seguir una línea, pero permitiéndoles que pongan su toque de creatividad e imaginación en cada cosa que hacen.



En el caso de los adultos los trabajos que se realizan son muy personalizados eligiendo cada alumna lo que quiere realizar como así también que materiales y técnica van a utilizar.



La cantidad de materiales que utilizamos es muy variada, madera, telgopor, plástico, cartón, cosas de la naturaleza, telas, lanas, hilos, metales, etc, todo aquello que sirva como disparador para obtener un objeto creativo.





Vísperas de Navidad



A partir del 30 de Noviembre el Taller se viste de Navidad, todos los Talleres se transforman en Navideños, donde chicos y grandes pueden realizar diferentes proyectos creativos para decorar la casa y el arbolito con el espíritu festivo.



* Taller de Arte Navideño para chicos. Mar y Jue de 19 a 20.30 hs o Lun y Mier de 19 a 20.30 hs



* Taller de Crochet para nenas Especial Navidad. Viernes de 19 a 21,30 hs



* Taller de Costura Creativa para nenas Especial Navidad. Sábados de 10.30 a 13 hs



* Taller de Arte para Adultos Especial Navidad. Mier o Jue de 15 a 17 hs

El taller cuenta con un rinconcito de venta de objetos hechos por mis manos, cuanto con la ayuda incondicional de mi hermana Roxana y mi mama Mary. Se trabaja con un stock permanente de objetos que van rotando a lo largo del año y a la vez se realizan trabajos por encargo, regalos empresariales y souvenirs personalizados.



Además, cuentan con una nueva actividad desde principio de año, festejar los cumpleaños de las niñas, permitiéndoles que pasen una bella tarde de arte con sus amigas. Este tipo de eventos es exclusivamente para nenas a partir de los 6 añitos. Los servicios que incluimos para el festejo de cumples son: Deco fiesta, fotografía que luego se mandara por whatsapps, piñata, música, vajilla completa, torta de utilería, materiales para trabajar, delantales y pinceles, donde cada nena se llevara como souvenirs el trabajo que realizaron en el cumple, respetando la temática elegida por la cumpleañera. El presupuesto lo armamos para un mínimo de 10 niñas y un máximo de 20.





Consejos útiles para decorar



Los tonos blancos, naturales y dorados para la deco navideña, son una tendencia, en especial el estilo nórdico, objetos de líneas simples que decoran pero no cansan a lo largo del tiempo. El uso de este tipo de objetos puede usarse no solo en la decoración festiva, sino como base de la decoración del hogar, ya que son objetos que pueden exhibirse en casa durante todo el año no solamente en el mes de diciembre, hay que jugar a la hora de decorar teniendo en cuenta su personalidad y colores favoritos, aconseja Mariana.





Acerca de los talleres



Taller de Arte: Para chicos de 3 a 9 años: Mar y Jue de 18 a 19.30 hs. Precio: $1400 por mes con todos los materiales incluidos. Los chicos solo deben llevar meriendita. Profe: Olga Reyes



Taller de Crochet: Para nenas de 7 a 10 años: Vier de 19 a 21.30 hs. Precio: $1200 por mes con todos los materiales incluidos. Las nenas solo deben llevar meriendita. Profe: Indiana Savournin



Taller de Costura Creativa: Para nenas de 7 a 10 años: Sab de 10.30 a 13 hs. Precio: $1200 por mes con todos los materiales incluidos. Las nenas no deben llevar nada solo meriendita. Profe: Melina Ocampo



Taller de Arte Libre para Adultos: Mier o Jue de 15 a 17 hs. Precio: $250 la clase. Cada alumna debe llevar sus materiales de trabajo. Profe: Mariana Valverde



En el Taller tenemos también venta de insumos exclusivos en San Juan: Pinturas Chalk Paint de Albardón, Stenciles de Mil Artes y Buenos Deseos, Oxidatto, Láminas de seda y de decoupage de Camila y Buenos Deseos, Termofolex de Buenos Deseos, Chapitas de Al Art, Laminas de Transferencia de Buenos Deseos y piezas de madera de Pino y MDF.