Fotos: Gentileza Secretaría de Deportes



Dorita atendió el teléfono con una simpatía que daba gusto escucharla. Humberto, Oscar , Enrique y Pedro - el mayor de todos-, desbordaban de alegría al saber que podrían contarle a otras personas "lo bueno que es hacer un deporte". ¿Será ese entusiasmo producto de la casualidad o causalidad?. Seguramente tienen un espíritu especial si decidieron empezar o continuar con una actividad deportiva cuando llegó la jubilación, pero tan cierto como que el Tejo, el Sapo, el Newcom, el Tenis de Mesa y el Ajedrez mejoran tanto el estado físico como mental y anímico de las personas. Todos coinciden en que cambia la calidad de vida e invitan a sumarse a alguna de estas prácticas, dejando bien en claro que al principio es sólo recreativo pero luego le toman el gustito a la competencia y no hay quien los pare.



Por eso es que por estos tiempos, la adrenalina está por las nubes ya que todos se preparan para los Juegos Nacionales Evita que se llevarán a cabo en San Juan entre el 14 y el 17 de noviembre próximo.





Newcom



Dorita Galaburri tiene 63 años y es una de las integrantes del grupo de Newcom (vóley adaptado a mayores), que representará a la provincia en ese torneo tras ganar la instancia local. El equipo está conformado por 6 personas, tres hombres y tres mujeres que representan a la Municipalidad de Rivadavia . "Hace tres años mi hija que es profesora de Educación Física me dijo que fuera a ver si me gustaba. Empecé y no paré desde entonces. Es divino, y me llena de orgullo porque somos personas entre 60 y 68 años que corremos y saltamos sin ningún problema. No nos duelen los huesos por suerte y estamos sanos. La gente se queda admirada al vernos", cuenta con una notable felicidad.



Si bien ellos van al estadio los días lunes, miércoles y viernes a entrenar, decidieron pagar un apoyo extra en el club del Barrio Aramburu para llegar fortalecidos a los Juegos porque compiten con equipos muy grosos de todo el país. "Cuando llegamos al estadio hacemos precalentamiento, algunos días aparatos en el gimnasio y bicicleta, luego en la cancha juego de pelota y también gimnasia, ya que es necesario estar en forma. La pasamos tan bien que esperamos cada día de entrenamiento porque el grupo es una hermosura", dice Dorita que tiene 3 hijos y seis nietos.



Tenis de Mesa



Los atletas que practican Tenis de Mesa son un caso especial, ya que entre sus filas está Enrique Soler (64), ex entrenador de Pablo y Gustavo Tabachnik, Martín Miodosky, Leandro Espósito, entre otros alumnos que llegaron a niveles internacionales. "Volví a San Juan luego de dejar la carrera de Agronomía por razones económicas. A los 24 años entré al Poder Judicial y a la par hicimos un grupo muy lindo en el Club Sporting Estrella de Tenis de Mesa. Después tuve la suerte y el orgullo de entrenar a chicos muy talentosos. Siempre estuve en actividad y ahora más que nunca. Jugamos en la Unión Vecinal de Villa América y hay personas de hasta 85 años en muy buena forma como Jorge Flores, un verdadero ejemplo. Los martes y jueves jugamos en el Estadio Aldo Cantoni", relata quien también cosechó decenas de títulos en esta disciplina y es reconocido en el mundo deportivo.



Es un hombre con un gran entusiasmo que trasmite su pasión. No duda en asegurar que el deporte "es bueno en cualquier edad, tanto para la parte física como mental. Todo el mundo debería hacer algún deporte porque crea personas sanas, y si son competitivos más sanas porque se cuidan más".



Ajedrez



A los 14 años Oscar Marinero (75), no sólo aprendió a jugar Ajedrez gracias a su padre, sino que supo que era algo que quería para siempre. Compró libros, se instruyó y alcanzó las metas propuestas siempre a la par de su trabajo como Técnico Electrónico.



"Muchos dicen que el Ajedrez no es un deporte y yo les contesto que está comprobado que en un partido se gasta la misma cantidad de energía que en tres rounds de boxeo profesional. Cada uno dura actualmente más de una hora por jugador, estamos en dos horas y media aproximadamente, también tenemos las partidas rápidas en los que cada jugada no puede durar más de tres minutos. Esto es muy bueno para entrenar la memoria visual", indica Oscar.



Tal es la pasión que no sólo juegan en el espacio que poseen en el Estadio los martes y jueves sino también en el Club Pacífico los lunes, miércoles y jueves por la noche porque les resulta más cómodo. "Es tan apasionante que nos podemos quedar hasta las seis de la mañana jugando", agrega. La novedad es que están gestionando y planificando un torneo abierto para todas las personas que quieran participar sin distinción de sexo ni edad. La cuestión es reflotar la actividad tan buena para los reflejos y la agilidad mental.



Sapo



Voluntad a prueba de fuego. Pedro Ríos (80) toma el colectivo desde Caucete hasta la terminal, y desde allí alguno que lo deje en la calle Urquiza para llegar al Estadio. Todo ese camino lo hace para llegar a jugar al Sapo, otra de las disciplinas que tiene la Secretaría de Deportes para los adultos mayores. "Tendría que venir dos o tres veces a la semana pero suelo venir una porque el viaje se hace largo. Somos unas 15 personas que practicamos y es muy bueno para el cuerpo y para la mente. Además gracias a este deporte he podido conocer lugares como Mar del Plata, Carlos Paz y varios otros, acompañado por gente muy buena. Tenemos entre 65 y 80 años los que practicamos y me gusta mucho", indica Pedro.

Su intención es poder llevar el Sapo a Caucete, y ya ha manifestado esa necesidad para que muchos cauceteros puedan sumarse a esta práctica. "Es hermoso ir, porque el grupo es lindo y los profesores son maravillosos. Hacemos ejercicios, luego practicamos y la pasamos muy bien", asegura.



Tejo



El primer día del 2017, Humberto Juárez (66), se convertía en un jubilado de la Secretaría de Deporte, donde casi por azar empezó a jugar al tejo a los 62 y ahora está listo no sólo para seguir compitiendo sino también para ser árbitro. "Siempre practiqué algún deporte, primero fútbol, luego fui cambiando de acuerdo a las posibilidades de mi cuerpo, pero nunca dejé. Hace cuatro años me dijeron -en la entonces Subsecretaría a cargo de Juan José Chica-, si quería jugar para representarla en los Juegos Evita. Así fue que junto a Juan Paez practicamos intensamente durante un mes y salimos segundos a nivel nacional. Eso nos animó, más el profesor Alejandro Ocampo que también estudiaba Gerontología en ese momento, y nos impulsaba a competir. Lo tomamos muy en serio y ahora con Jorge Chica se le ha dado mucho impulso. Somos más de 70 personas entre 60 y 85 años, y practicamos tres días a la semana durante tres horas y queremos más tiempo. La gente pasa por la vereda de la calle Urquiza y se para a mirar y a preguntar si se puede practicar y los invitamos a que se sumen. Hacer deportes es muy bueno, ayuda a salir del letargo a mucha gente que se jubila y se empieza a quedar.



Así como este puñado de representantes de cada disciplina, las historias se multiplican por 600, pero la Revolución no da tregua y ese número también promete multiplicarse para tener adultos contentos y saludables.



Club del Adulto Mayor



La realidad era cruel. San Juan no disponía de un espacio dedicado a la recreación y a deportes para los adultos mayores en el área de la por entonces Subsecretaría de Deportes. Por ese motivo es que en el año 2014 se creó "El Club del Adulto Mayor", que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de este enorme grupo de personas.



Comenzó con una matrícula de 40 deportistas y sólo dos canchas de Tejo. En el mismo lugar también practicaban Sapo, Newcom y Tenis de Mesa, ya que todos ellos forman parte de los Juegos Evita, que a su vez es parte fundamental de la estructura de este programa.



En el año 2016, la matrícula ascendió a casi 200 adultos, y se tomó la decisión oficial de extender este proyecto a toda la provincia.



Actualmente cuenta con 600 personas adultas practicando deportes, 27 profesores distribuidos en toda la provincia y 21 clubes en proceso de crecimiento.



El próximo objetivo del titular de la Secretaría, Jorge Chica, es llegar a los 1.000 adultos mayores en toda la provincia al mes de diciembre próximo, y superar los 1.500 en el año 2018.



La nueva propuesta será natación en el Palomar a partir de noviembre.



Para poder participar de este programa, deben dirigirse al municipio de residencia, o a la Secretaría de Deportes, con dirección en calle Urquiza y San Luis. Las actividades son totalmente gratuitas.