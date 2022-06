Aunque durante mucho tiempo el punto era únicamente el tejido de nuestros jerseys y chaquetas, desde el inicio de la pandemia se ha vuelto el rey de los armarios. La búsqueda de la comodidad en los looks ha hecho que la ropa de punto sea una pieza fundamental en los conjuntos tanto en los looks de las más estilosas, como en las revistas y, por supuesto, en la calle. Sí, es cierto que en lo que se refiere a prendas básicas de invierno (abrigos, botas...) estas son las soberanas, pero ahora no solo por su funcionalidad (son cómodas y calentitas), tienen ese punto sofisticado que hace unos años no tenía. Con el frío ya instalado en nuestras calles y en nuestros armarios, apetece más que nunca hacernos de prendas estilosas, perfectas para cualquier ocasión y que nos protejan de las bajas temperaturas. Y es que desde hace unos años, hemos dejado atrás las prendas de punto básicas y sencillas, y cada vez es más habitual descubrir bonitas colecciones a las que es imposible resistirse. Es el protagonista de la temporada fría y no debería sorprenderte porque su utilización en las últimas pasarelas ha resultado de lo más inesperada.

El punto, especialmente si se lleva de pies a cabeza, se ha coronado como una de las tendencias más importantes del otoño-invierno 2021/22 tras haberlo sido ya en la pasada temporada invernal en la misma clave total look. Cárdigans, jerseys y también conjuntos de top, chaqueta y pantalones de punto irrumpen con fuerza pero, si hubiera que definir una prenda de punto que sobresalga por encima del resto, esa sería el vestido de punto. Eso sí, antes de que las ganas por renovar el fondo de armario con nuevas piezas pueda contigo, hemos hecho una búsqueda de qué tipo de prendas necesitas según las tendencias y en las que merezca la pena invertir, recorre los comercios y comprobalo. Toma nota.

El más sobresaliente



Si hay una prenda que no debe faltar nunca en nuestro armario esa es sin duda un vestido de punto. Y, ahora con la llegada del invierno, lo mejor es apostar por uno de punto para ir abrigada y con estilo. La forma predilecta de llevar este tipo de vestido pasa por el minimalismo más extremo.

Según los expertos casi siempre son de colores lisos, generalmente en tonos altamente combinables, y se completan con ligeras pinceladas de accesorios, como un collar de eslabones. Respecto al calzado, encajan a la perfección con todo tipo de opciones, pero para invierno funcionan especialmente bien con botas de caña alta, bucaneras o botines.



El total look de punto

Es cierto que lo de llevar un jersey de punto es lo más cómodo, pero hay opciones mucho más innovadoras que hacen que se convierta en un tejido no solo sofisticado, también muy sexy. Los pantalones de punto son los nuevos vaqueros y prácticamente, los nuevos pantalones de traje.

Se llevan en versiones que van desde los de estilo jogger hasta los de estilo palazzo y, aunque el amalgama de colores no puede ser más amplio, los de tonos tierra y arena se alzan como grandes favoritos. Además, una de las mejores características de estos conjuntos es que puedes usarlos de muchas maneras, lo que permite innumerables posibilidades de "outfits".



Faldas mini y midi





La minifalda es un referente absoluto de la tendencia años 70 que invade nuestros armarios, pero es cierto que el invierno no las favorece demasiado, aunque con unas medias gruesas, las más jóvenes estarán presentes con la tendencia. Las midi también forman parte de este universo por ser cómodas y confortables. Este año, sin embargo, se imponen con más fuerza que nunca.



Sweaters y ponchos



Llega el momento de que descubras todos los jerseys de punto de mujer que son pura tendencia para esta temporada invierno y que te hagas de alguno de estos sweater siguiendo la máxima inspiración del "street style". Sí, el frío da el pistoletazo de salida a la temporada de invierno y, con él, todos los sweaters, ruanas y ponchos se convierten en nuestros mejores aliados para salir a la calle.



Abrigo largo



La explosión de lo artesanal es tal que el punto toma relevancia cuando es abrigado y a su vez se convierte en una pieza clave como es un saco largo de lana o jersey. Además si es tejida artesanalmente suma el doble. Esta prenda todo terreno, confeccionada en lana, se puede combinar tanto con pantalones de campana (emulando así a las it girls de los años 70 y su estilo bohemio) como con trajes sastre, vaqueros o incluso leggings.



Cómo cuidar la ropa de punto



Tan importante es elegir bien qué tipo de ropa de punto compras como el cuidado que luego le das a la prenda, sobre todo a la hora de lavarla.



* Sigue las instrucciones de la etiqueta: A veces pican, lo sabemos, pero para mantener intacta una prenda de punto es esencial conservar la etiqueta para saber qué tipo de tejido es y cómo la propia marca te aconseja que la laves. Si no tienes cómo averiguarlo, lo mejor es lavar a mano con agua fría o templada.



* Separa las prendas por colores: Si la vas a lavar en la lavadora, no te olvides de separar por colores para no llevarte sustos con los desteñidos.



* Espacia los lavados: No es necesario lavar una prenda de punto (a menos que te la manches) cada vez que te la pones. Para conservarla en el mejor estado, lo recomendable es hacerlo cada dos o tres puestas.



* Cuidado con cómo la tiendes: Intenta no ponerlas al sol para que no afecte al color y, a poder ser, escúrrela bien. Un consejo: pon una toalla sobre el tendedero y coloca encima la prenda de punto, así evitarás que ceda.



* Nunca en la percha: Para que converse su tamaño original, lo mejor es colocar las prendas de punto dobladas en el armario.