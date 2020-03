Martín Ferres es sanjuanino y realizó sus estudios universitarios en la provincia. Desde 2003 y hasta la actualidad integra, como bandoneonísta y compositor, el colectivo Bajofondo. Con grandes premios a nivel nacional e internacional, es el hombre que más sensibilidad tiene en cuanto a notas musicales y melodías. Su título de Director Musical en el espectáculo que vivieron los sanjuaninos ayer pone a Martín en el lugar más importante de la obra "Evolución', acompañar las casi 39 escenas con música. La compaginación de esto es lo que estuvo en sus manos y así lo explica.





> El espectáculo final en la palabra de Martín Ferres



El espectáculo se planteo desde un primer momento como una obra multimedia, teatral y musical, a partir de esto se empezó a trabajar en la composición de la música original . Decidí tomar elementos de la ópera y del musical como columna vertebral. Tuve la dicha de contar con Alberto Velasco, quien me acompaña desde hace cuatro años como arreglador y compositor. Por su experiencia en el estilo, Alberto fue fundamental en la composición musical del espectáculo.



La obra está atravesada por un fuerte impronta sinfónico - coral a la cual se suma la intervención de Tito Oliva Jazz Band, con un número en la obra "El mar pluricelular'. La participación de Gabriel Dávila, un gran cantautor sanjuanino, quien fue el encargado de componer la canción final, la de la despedida. Él también aporto dos piezas contemporáneas muy interesantes. La parte de música electrónica como todos los años a cargo de Leandro Vega, otro talentosísimo músico y productor sanjuanino y por último el aporte de "Las Guitarras del Sol' proyecto comandado por Goku Illanes, en este caso poniendo en valor una tonada de "Katy' Martínez.





> Cómo fue el trabajo para este 2020



Cada año tratamos de poner la vara un poco más alta y en este espectáculo en particular hay un hecho histórico, que a mi criterio tiene mucha relevancia, llevado a cabo con la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, el Coro Vocacional, el Coro Universitario y el Coro de Niños en vivo, fue maravilloso aunque no deja de ser algo muy complejo de llevar adelante, realizar este proyecto en un espacio abierto y para tanta gente no es nada fácil. Es el gran distintivo del 2020. Y, a su vez también cuando se habla de los estilos de música, debo decir que la música es original, que está escrita para cada espectáculo especialmente. Esto es un plus grande, podemos decir que trabajamos de manera muy profesional.





> El vivo de la fiesta



En este caso el espectáculo final permitía el vivo ya que tenía una impronta musical, de ópera, de teatro musical, entonces esto justificaba abrir esa puerta. Además, se suma la experiencia de los cuatro años anteriores, la dedicación y compromiso del área de producción y técnica nos permitieron sumergirnos en este gran desafío. Deseo destacar a las siguientes personas que me acompañan en el equipo y realizaron un trabajo impecable, Pablo Toubes, Rolando Obregon y Gustavo Weth ingeniero de sonido y operador en vivo.



Este año trabajaron cerca de 200 músicos, sin mencionar la parte técnica. Los estilos de música fueron sinfónica, camerata, coros, guitarras, música electrónica y jazz band





> El corazón es de San Juan



Martín es director Musical de la FNS desde hace 4 años, "Sueños de Libertad', "Difunta Correa Amor de Madre', "El calor de lo nuestro' y "Evolución' son los espectáculos que dirigió. Y, aclara Ferres, "más allá de lo emocional que me toca por ser sanjuanino y haber crecido en San Juan, tener mi familia en ésta provincia y haber vivido la Fiesta del Sol desde niño, me toca desde mi corazón saber lo que comunica esta fiesta para cualquier músico, es un sueño todo. Si bien, no es muy sencillo trabajar con una orquesta o con la camerata con la cual hemos trabajado años anteriores, tener la posibilidad de poner todo el talento que hay en la provincia en práctica y como si fuera poco, contar con el mejor espacio para la producción musical en el Teatro del Bicentenario, es verdaderamente un lujo a nivel mundial.



Tener la posibilidad de trabajar como director musical teniendo todo esto a disposición, es para mí un honor y una responsabilidad muy grande. Destaco la excelente relación con los músicos y el intercambio de conocimiento con mis colegas, me enorgullece.





> Cómo ve la FNS



Realmente el crecimiento de la fiesta es enorme, los sanjuaninos debemos estar orgullosos de esto, al vivir en Buenos Aires y por el mundo en que me muevo tengo posibilidad de escuchar los comentarios buenos acerca de la fiesta. El prestigio va corriendo de boca en boca, el hecho de crear un concepto ya es un objetivo, no solo porque se ve en la televisión y es una propuesta interesante, sino también como es la fiesta por dentro, las cosas funcionan bien, como por ejemplo los proveedores que trabajan en los principales eventos del país, toda esa gente que es un circuito idóneo, pudo experimentar lo bien que estamos a nivel organizativo, lo mismo ocurre con técnicos que después van a trabajar con otros artistas, esto permite dar una muy buena opinión e imagen acerca de San Juan. Es un cúmulo de acciones que lleva esta fiesta y es lo que nos debe poner muy orgullosos porque nos distingue, nos pone en foco a nivel Nacional.



La música del sábado, te lleva a un viaje de aventura y fantasía creada y pensada directamente para lo que fue el guión de "Evolución'.





La trayectoria del talento de Ferres

Compositor y bandoneonista. Nació en San Juan en 1976, desarrolló sus estudios universitarios en el Dpto. de Música de la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan junto al Mº Omar Atreo Buschiazzo, en 1998 se traslada a la Capital Federal para intensificar sus estudios del bandoneón con el Mº Rodolfo Mederos. A lo largo de su carrera integró diversos ensambles de música contemporánea y tango, fue invitado especialmente a tocar junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan. Realizó cursos de composición e interpretación dictados por los integrantes del Arditti String Quartet, el compositor Richard Lerman y el Mº Francisco Kröpfl, entre muchos otros. Compuso y dirigió "Música en tres Momentos' estrenada en el Auditorium Juan Victoria de la provincia de San Juan. Otras composiciones fueron: La obra multimedia "Deriva' para bandoneón, electrónica y video, estrenada en el marco del III Festival Internacional de Buenos Aires, La pieza radiofónica "Elio!' (animación auditiva a 8 canales). Fue convocado por Centro de Experimentación del Teatro Colón para el ciclo Instantáneas realizando, junto a Ana Garat y Pilar Beamonte, una obra de Danza-Música. Fue ganador de la beca nacional de música 2003, del Fondo Nacional de las Artes, desde esa fecha trabajó en proyectos de danza con los coreógrafos más destacados. Realizó música para producciones vinculadas con: Teatro Colón, Teatro San Martín, Teatro Alvear, Ballet del Teatro San Martín, Festivales Internacionales de Danza y Teatro. Desde 2003 y hasta la actualidad integra, como bandoneonísta y compositor, el colectivo "Bajofondo' producido por Gustavo Santaolalla y Juan Campodónico, con el mismo se presentó en importantes festivales y teatros de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia (Glastonbury, Coachella, Roskilde - Royal Opera House, Disney Concert Hall, Lincoln Center).



Con el primer disco de Bajofondo, "Tango Club'obtiene el premio Grammy Latino en el rubro "Mejor grupo de pop instrumental'. El disco "Mar Dulce' (2007) alcanzo el galardón de disco de platino en Argentina, Uruguay, disco de oro en Grecia y Colombia. Con la misma producción obtiene el premio Gardel (2008) a mejor disco de Tango Electrónico.



En 2015 compone la música original del largometraje colombiano "Eso que llaman amor" en este mismo año y junto a Bajofondo recibe el Premio Konex: Diploma al Mérito, este premio distingue a las personalidades de mayor relevancia en la última década (2005 - 2014) de la Música Popular Argentina.



En febrero de 2016 se desempeña como director Musical e intérprete en la Fiesta Nacional del Sol de la provincia de San Juan.



En 2017 es invitado por la reconocida banda internacional Coldplay para el cierre de su gira mundial, presentándose junto a los mencionados artistas en dos funciones realizadas en el Estadio Único de La Plata. Participó como músico invitado en producciones de Calle 13, Jorge Drexler, El Cuarteto de Nos, Benjamin Biolay, entre otros.



En 2013 junto a Bajofondo realiza el álbum "Presente' obteniendo dos premios Grammy Latino en los rubros "Mejor álbum instrumental' y "Mejor canción alternativa'. Durante 2016 y 2017 trabaja con la reconocida bailarina Mora Godoy y su compañía realizando funciones en los prestigiosos: Shanghai Oriental Art Center y Gran Teatro Nacional de China en Beijing. En 2018 se presenta junto a Bajofondo en el prestigioso Walt Disney Concert Hall de la ciudad de Los Angeles EEUU. Actualmente se acaba de editar "Aura' nuevo disco de Bajofondo.