Pensando el camino artístico cultural ya recorrido por el Teatro del Bicentenario y las necesidades que, a partir de allí se planteaban, desde su génesis, el teatro fijó sus de objetivos e implementó una serie de acciones que requerían ser enmarcadas en un plan integral. De esta manera, se definió el Plan Estratégico 2017-2027, con la intención de contribuir al San Juan cultural del futuro.



Este Plan es una mirada en perspectiva del camino a recorrer en su aporte a los necesarios procesos de crecimiento y búsqueda de la excelencia en el arte y el desarrollo de la cultura para la próxima década. En esa convicción, la gran casa de arte debe convertirse en el motor que posibilite una evolución cultural a nivel general y, en la usina generadora de las artes escénicas o performáticas en particular. Es por ello que separa en áreas las posibilidades de crecer, formarse y avanzar a través de cursos, becas y charlas en lo artístico y cultural.



Las tres áreas que abarca



1 - Artística: Relaciona armónicamente los contenidos de calidad y excelencia sobre el escenario. Con la intención de llegar a todos los públicos e incluir la mayor cantidad de artistas sanjuaninos, define una programación ecléctica en la que se incluyen obras de teatro, óperas, ballets, danzas contemporáneas, musicales y conciertos de los más variados géneros y estilos.



2 - Formación: Brinda el marco para desarrollar, capacitar y profesionalizar a niños y jóvenes en los cuatro ejes fundamentales de las artes performáticas: Danza-Ballet; Canto Lírico; Música; y Teatro, impulsando el estudio y desarrollo artístico que posibilite el surgimiento de jóvenes talentos de la región.



En este sentido, a partir del 2019, el Teatro del Bicentenario pone en marcha programas específicos de desarrollo técnico y artístico, a distintos niveles y en diferentes formatos, en cooperación con instituciones de reconocido prestigio artístico nacional e internacional.



3 - Relación con la comunidad: El teatro es una herramienta de transformación cultural y social. Para ello, con el espíritu de estimular el sentido de pertenecía y orgullo de la sociedad a la que pertenece y eliminar las barreras culturales y sociales que puedan significar un freno a su disfrute, se han implementado diversos programas que facilitan el acceso y permanencia. Las 'vistas guiadas', en sus diferentes formatos y contenidos, los 'conciertos didácticos' y los 'ensayos generales abiertos', todos de carácter gratuito, son algunos de los programas en desarrollo.



La visión estratégica del Ministerio de Turismo y Cultura es hacer del Teatro del Bicentenario un polo de formación para el desarrollo y crecimiento artístico y cultural de la región. En este marco, desde su inauguración, y a partir principalmente de las producciones propias, se ha brindado más de 2.000 horas de capacitación en técnica y perfeccionamiento artístico a más 1.500 niños y jóvenes sanjuaninos. La formación en búsqueda de excelencia es el puntal principal para el perfeccionamiento artístico y técnico a distintos niveles con la colaboración de instituciones nacionales e internacionales de reconocida trayectoria y excelencia. Por ello, asumiendo su rol de facilitador, brinda el marco de acción en la búsqueda de la excelencia artística y escénica mediante convenios de cooperación y asistencia técnica que permite, entre otras oportunidades, la implementación de un sistema de becas, tanto para estudiantes como para docentes.



El programa de formación artística y profesional para fortalecer y desarrollar la artes y oficios requerido por la puesta en escena: escenografía y utilería (confección, realización, pintura de telones, decorados, espacio escénico), sastrería y vestuario, zapatería, peluquería y tocados, diseño y realización audiovisual, caracterización, escenotecnia y maquinaria escénica. Bajo la dirección y supervisión de miradas profesionales y altamente capacitadas, se ponen en funcionamiento los talleres de realización para dar a luz a las producciones de cada temporada.



Con el espíritu de eliminar toda barrera que impida el disfrute, y garantice la permanencia del público visitante, el Teatro certificó las "Directrices de Accesibilidad' emitidas por el Ministerio de Turismo de la Nación en el marco del programa de "Turismo Accesible' que lleva a cabo la Secretaría de Turismo de la provincia. De este modo estableció una 'política de inclusión' en la que se compromete a promover una mayor participación e integración en la cultura a las personas con discapacidad; buscando facilitar su acceso a los espectáculos organizados por el propio teatro y así fomentar un desarrollo de sus facultades tendiente a neutralizar las desventajas de las personas con discapacidad, promoviendo su plena integración social. Es el único teatro del país en acreditar la certificación de calidad.



Festival de Indiana 2019 - Programa intensivo de formación musical



Se abre la convocatoria para la formación en Técnica e Interpretación Musical con la Universidad de Indiana. Además, los alumnos activos inscriptos, podrán acceder a dos becas para asistir a la "Academia de Cuerdas de Verano de la Jacobs School of Music'. El Programa apunta al desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades técnicas e interpretativas de jóvenes músicos y estudiantes en las especialidades de cuerda, piano, viento, y en el género jazz- rock. El Festival Indiana 2019 se desarrollará del 27 de mayo al 7 de junio inclusive, e incluye el cursado intensivo de clases individuales, clases magistrales, una intensa agenda de conciertos, todo ello impartido por los profesores de la Jacobs School of Music de Indiana University, con la dirección de Mimi Zweig y Atar Arad. Asimismo, los alumnos activos de entre 14 y 18 años podrán participar del otorgamiento de dos becas de estudio en la Universidad de Indiana, en la Summer String Academy at Jacobs School of Music en junio de 2019. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 30 de abril, a las 12hs; las mismas se podrán realizar a través de www.teatrodelbicentenariosanjuan.org/formacion, link en el que también se podrá acceder a bases y condiciones. Cabe destacar que a partir del Festival Indiana 2019, se abre un convenio de tres a cinco años que propiciará oportunidades de crecimiento profesional y facilitará experiencias enriquecedoras y constructivas para los participantes. Está organizado por el Ministerio de Turismo y Cultura a través del Teatro del Bicentenario de San Juan, en colaboración con la Universidad Nacional de San Juan, Fundación Banco San Juan y Mozarteum Argentino San Juan, y cuenta con el subsidio de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, a través del Programa de Fondos para Proyectos de Cooperación e Intercambio.



El diseñador de arte noruego Gunnar Ahmer será parte de una capacitación promovida por el Teatro del Bicentenario para formar a artistas en pintura escénica. Los convocados serán los responsables de hacer los telones que se usarán en la ópera "La Flauta Mágica'. El objetivo de esta convocatoria es brindar, mediante un taller gratuito, la formación en pintura escénica y los artistas seleccionados, serán luego, los responsables de llevar a cabo los telones que se utilizarán para la ópera de La Flauta Mágica. La selección se llevará a cabo el 8 de mayo, las bases y condiciones se pueden descargar en www.teatrodelbicentenariosanjuan.org/formación, cierre de inscripción: 30 de abril.

