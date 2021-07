El negro es uno de esos colores que no puede faltar en tu placar. Independientemente de si lo tuyo son las tonalidades vistosas o el pastel, seguro que tienes por algún sitio unos pantalones negros que pueden salvarte en un montón de situaciones. Y es que, en ocasiones, nos complicamos mucho a la hora de escoger un outfit. Te contamos algunos trucos y reglas básicas sobre cómo combinar un pantalón negro, para darle una vuelta de tuerca.

¿Por qué los pantalones negros son básicos esenciales? En primer lugar, se trata de un color que combina con cualquier tono, desde los más cálidos a los más fríos y, por supuesto, los neutros. Se trata de un aspecto fundamental, ya que te permitirá lucir esa camiseta que tanto te gusta pero que, al mismo tiempo, tanto te cuesta combinar. Además, un mismo pantalón puede encajar en diversos looks, desde uno más urbano hasta otro más elegante. De nuevo, depende de cómo conjuntes el resto de prendas. Por ejemplo, si te estás preguntando cómo combinar un pantalón negro para ir a la oficina, basta con añadir una blusa o camisa y una chaqueta. Otro conjunto que funciona, es sumar a los pantalones negros un jersey de punto, una combinación muy apropiada para cualquier ocasión. En caso de un look sporty chic, sácale partido a tu remera favorita y a tus jeans negros. Dependiendo del clima, también podrías añadir una bomber al conjunto para que sea más urbano y del día a día.



Como ves, las opciones para combinar los pantalones negros son múltiples, incluso, es posible combinarlo con otras prendas también negras. Es de los pocos colores que admite esta fórmula sin que afecte el resultado.



En cuanto al calzado y en función del outfit, la ventaja de los pantalones negros es que encajan con casi cualquier tipo de zapatillas, botas, stilletos, sandalias, etc. Es más, que no te asuste combinarlos con tus sneakers blancas preferidas porque el blanco y el negro, pese a ser los colores más antagónicos, lo cierto es que se llevan tremendamente bien.

LA REGLA DE ORO



Ya sabemos que el negro es uno de esos colores absolutamente imprescindibles. Aunque destaca por su versatilidad, es conveniente que tengas en cuenta estas reglas que te mostramos a continuación. Aprende cómo combinar un pantalón negro:



1. Combina sin miedo un pantalón negro con cualquier color: blanco, verde, camel, rojo, amarillo, etc. Incluso, el dúo negro-azul marino que, durante años estuvo prohibido, parece que va siendo aceptado por los diseñadores y las pasarelas.



2. Apuesta por un look total black. Eso sí, sería bueno que introdujeras ciertos accesorios para revitalizar el outfit y personalizarlo. Por ejemplo, puedes echar mano a una bufanda de una tonalidad más llamativa o de unas zapatillas de colores vivos.



3. Evita el calzado y accesorios negros. El look total black es tendencia, pero, en la medida de lo posible, deberías evitar combinar unos pantalones negros con unas zapatillas de este mismo color. Por ejemplo, incluir un cinturón negro no es tampoco la mejor idea.



4. Apuesta por los pitillos negros. Seguro que te has dado cuenta de una de las principales ventajas de llevar un pantalón negro, y es que estiliza la figura. Sin embargo, un pantalón negro ligeramente holgado podría ocasionar el efecto contrario. En este caso, lo ideal sería conjuntarlo con una camiseta ceñida.

5. Rescata el punto. Las prendas superiores de punto son extraordinarias aliadas de los pantalones negros. Se trata de un look básico y muy sencillo, pero que te ofrecerá grandes satisfacciones.



6. Añade algo de jeans. Ya que aceptan de buen agrado cualquier color, no iba a ser menos la tela vaquera. El contraste entre ambos resulta realmente interesante y, además, muy chic. Esta idea incluye desde camisas a chaquetas de jean.



7. Opta por el blanco tanto para un look sport como otro más sofisticado. El blanco es un color que se lleva estupendamente con el negro. De ahí que las posibilidades en este sentido sean numerosas. Por ejemplo, si quieres un look más clásico o elegante, combina tus pantalones negros con una camisa blanca y completa el look con una linda bijouterie. Por su parte, puedes obtener un outfit más casual, agregando unas zapatillas deportivas blancas y una camiseta en un color neutro.



8. Juega con las texturas. Además de jugar con los colores, también puedes hacer lo propio con las texturas. Así, conjunta tu pantalón negro con una camiseta de algodón, un cardigan de punto y, por último, una cazadora.