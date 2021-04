La vacuna contribuirá a reducir la circulación de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes relacionadas con la Covid-19, y ayudará a restablecer de manera gradual una nueva normalidad. Desarrollar las vacunas, adquirirlas, distribuirlas y aplicarlas supone un reto sin precedentes a nivel mundial.



El Plan para la vacunación contra la Covid-19 en Argentina es una estrategia nacional que se rige por un marco ético que incluye el principio de equidad, con una base técnica sólida, y que será coordinada, participativa y multisectorial, con la firme convicción de que debe abogarse por la conciencia solidaria de la comunidad que favorezca la vacunación en forma voluntaria. La Dra. Infectóloga Rosa Contreras nos aclara temas que todavía la gente no lo puede internalizar.



Algunas personas dudan en colocarse la vacuna del Covid 19. ¿Cuál es la razón médica para darle fe a la persona que debe vacunarse?



Las vacunas que se encuentran actualmente aprobadas en el mundo y en nuestro país, han cumplido en forma satisfactoria con todas las fases de estudios que se requieren en contexto de pandemia. Los tiempos de estas fases fueron más rápidos ya que se han realizado en forma simultánea por la urgencia de su necesidad, aunque siguen bajo vigilancia. Algunas vacunas como Pfizer y Moderna utilizan estructuras nuevas y otras vacunas estructuras más conocidas por ejemplo a virus inactivados como Sinopharm.



Esta es una de las principales dudas que la gente tiene por la rapidez en que se realizaron y aprobaron No son productos improvisados, ya que han cumplido con todas las fases de investigación requeridos para la aprobación de cualquier vacuna.



Otro mito es la creencia de que si uno se vacuna no se enferma. Hay que recordar que el objetivo de las vacunas es disminuir el riesgo de enfermedad grave, y en este sentido todas han demostrado 100 % efectividad. Se debe recordar que a pesar de estar vacunados debemos continuar con las recomendaciones ya conocidas distanciamiento, uso barbijo en forma adecuada, evitar lugares cerrados etc., hasta lograr un gran porcentaje de la comunidad vacunada .



¿Qué son los anticuerpos monoclonales? ¿Qué función cumplen en nuestro organismo?



Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos fabricados en laboratorios y se dirigen contra una molécula concreta que desempeña una función clave en un proceso patológico, en este caso para neutralizar coronavirus. Existen en la actualidad estudios en marcha de tratamientos con estos anticuerpos.

¿En qué se diferencian los anticuerpos de las vacunas?



Las vacunas contienen partes atenuadas o inactivadas de un organismo específico (antígeno) que provoca una respuesta inmunitaria en el cuerpo. Esa versión atenuada no provocará la enfermedad en la persona vacunada, pero inducirá al sistema inmunitario a responder como lo hubiese hecho en su primera reacción ante el patógeno real. Las vacunas más recientes contienen porciones de ARN, para que el cuerpo produzca anticuerpos.



Ante la colocación de una vacuna, es nuestro sistema inmunitario el que desarrolla los anticuerpos contra el patógeno. Esto no es inmediato, se necesitan al menos 14 días para que se produzcan los mismos. Por lo cual las diferencias con los anticuerpos monoclonales, son básicamente quien los produce y el tiempo que necesitan para actuar.



¿Por qué es importante tener un buen sistema inmunológico?



Es importante porque es nuestro sistema inmune el que nos protege de los patógenos externos, por varios mecanismos, la inmunidad innata o la inmunidad adquirida a través de las defensas, para un patógeno específico, como los anticuerpos que se producen luego de tener contacto con el patógeno o por medio de las vacunas. Es por esto que las personas llamadas inmunocomprometidas, que tiene alterada su respuesta inmunitaria, ya sea por alguna enfermedad o por su tratamiento, son pacientes de riesgo de padecer enfermedad grave por Covid19, ya que su sistema inmune no les permite controlar eficientemente, el patógeno que los invade.



Por otro lado, además de estos pacientes inmunocomprometidos, las personas mayores constituyen otro gran grupo con probabilidad de enfermar gravemente y esto es por la inmunosenescencia , que se refiere al deterioro gradual del sistema inmune provocado por el avance natural de la edad. Esto implica el deterioro tanto de la capacidad del huésped para responder a las infecciones como del desarrollo de la memoria inmune a largo plazo, especialmente mediante la vacunación.



Aquellas personas que tuvieron Covid, ¿cómo fortalecen su sistema inmune?



Se sabe que las personas que tuvieron Covid forman anticuerpos de forma natural luego de la infección, estos son elevados en pacientes que tuvieron enfermedad más severa. Se desconoce con exactitud el tiempo de duración de los mismos (3 a 6 meses). Estas personas pueden volver a reinfectarse, por lo cual, está recomendado que reciban las vacunas y continúen con las recomendaciones conocidas para evitar una nueva infección por la cepa viral original o algunas de las nuevas cepas virales circulantes. El control de las enfermedades de base como diabetes, hipertensión etc., una buena nutrición, buenos niveles de Vitamina D y tener las vacunas recomendadas al día , como antigripal , neumococo, etc. favorecerían la respuesta ante una infección.



En esta época del año, ¿qué debemos hacer para estar más protegidos contra ese virus?



Si bien el virus dominante actualmente es Covid19, se recomienda sobre todo en grupos de riesgo, tener al día vacunas antigripal y neumococo, dando prioridad a la vacunación contra Covid, pero las otras también deben aplicarse 15 días antes o después según el turno y disposición de vacunas Covid.



¿Cuál es la información más reciente sobre Sars - Cov - 2 y Covid 19?



Lo que actualmente sabemos con mayor certeza es que el coronavirus SAR-Cov2 que provoca la enfermedad Covid 19 se trasmite más fácilmente en forma área, y no tanto por superficies, por lo cual es que se hace mucho hincapié en la Ventilación de los ambientes, mantener una buena ventilación con circulación exterior, sobre todo en espacios cerrados es hoy en día una de los puntos más importantes que debemos implementar para prevenir la infección. Mantener las ventanas abiertas de aulas, oficinas, colectivos, autos, además del correcto uso del barbijo, es importantísimo. Utilizar filtros y medir el C02 Dioxido de Carbono del ambiente son medidas que nos ayudan a controlar que tan bien ventilado esta un lugar. Mediciones de C02 mayores a 700ppm indican que ese aire no está circulando siendo necesario ventilar mejor.



Las vacunas actuales para Covid, ¿son efectivas frente a las nuevas variantes?



Esto es tema de vigilancia permanente, la mayoría de las vacunas parecerían ser efectivas frente a la mayoría de las nuevas variantes , recordando que son variantes nuevas (cambios de alguna porción del genoma) no son cepas que hablarían de cambios de mayores y que podrían afectar la efectividad de las vacuna. Sin embargo, esto es tema de estudio en la actualidad.



El consejo de la doctora Contreras



Sabemos que todos estamos muy cansados, nunca nos imaginamos vivir esto por tanto tiempo, pero debemos continuar con las medidas durante más tiempo, las vacunas son una gran herramienta, pero son pocas en el mundo y necesitamos lograr inmunidad de rebaño, que es vacunar un gran porcentaje de la población para proteger al resto de las personas no vacunadas. Pero llegar a esto va a demorar y debemos colaborar continuando con el distanciamiento, uso de barbijos, actividades en el exterior, controlar la ventilación, no relajarse porque soy joven o estoy vacunado porque igual me puedo contagiar . Tenemos la ventaja de ver lo que sucede en otras partes del mundo y aprender de ellos para copiar lo que podríamos hacer y saber lo que no debemos repetir.

Por: María Inés Montes

Fuente: Dra. Rosa Contreras - Medica Infectóloga. MP:2773. ME:7

Jefa de Servicio Hospital Marcial Quiroga