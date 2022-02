¿Qué función cumple el colágeno en nuestro cuerpo?

El colágeno es una de las proteínas más importantes y abundantes de nuestro cuerpo, de vital importancia ya su función es mantener unidos diferentes tejidos del organismo (músculos, tendones, ligamentos, piel, huesos, cartílagos, entre otros). De esta manera actuaría como elemento de sostén además es el responsable del grado de firmeza y elasticidad de nuestro cuerpo.



¿A partir de qué edad se pierde el colágeno? ¿Tiene que ver la menopausia de la mujer?

A medida que pasan los años el cuerpo envejece y la producción de colágeno se va reduciendo gradualmente. Se calcula que, a los 40 años, el organismo produce la mitad de colágeno que en la adolescencia. Esta reducción en los niveles de producción provoca entre otras cosas, la pérdida de elasticidad y flexibilidad de la piel, dolores en las articulaciones y músculos, osteoporosis, deficiencias circulatorias y otras afecciones, es decir, el deterioro propio de la vejez.



Menopausia

El déficit hormonal durante la menopausia acelera la perdida de colágeno de la piel. Cuando la mujer se encuentra en esta etapa de su vida, su piel se vuelve más fina al disminuir la capa de colágeno, manifiesta que está más seca y esto es debido a que las glándulas sebáceas segregan menos sebo, lo que deriva en una piel rugosa y dura. Por ello los dermatólogos insistimos en extremar los cuidados y mantener hábitos diarios saludables.



Es un suplemento hidrolizado. ¿Qué significa esto? ¿Viene en otros modos?

El hidrolizado es aquel que está descompuesto en sus aminoácidos y suelen comercializarse en diferentes presentaciones (comprimidos, sobres solubles, etc.) Esto significa que ha pasado por un proceso de hidrólisis, que es la ruptura de ciertas moléculas para que el colágeno pueda ser absorbido.



¿Qué función cumple en nuestro organismo?

La principal función del colágeno es la de crear y mantener la estructura de los tejidos que forman el organismo, incluida la piel, por lo que tiene una importancia decisiva en propiedades como firmeza y flexibilidad.



Para tomar colágeno, ¿tiene que estar indicado por un profesional de la salud?

No es necesario una receta médica para comprar colágeno. Generalmente son de venta libre. Sí, sugiero una consulta dermatológica previa para elaborar una historia clínica y detallarlo necesario para la edad del paciente.



¿Se puede tomar a cualquier edad? ¿Cuándo es recomendable?

La realidad es que no es necesario tomar colágeno a los 20 o 25 años, simplemente hacer una buena rutina de limpieza e hidratación en la piel y tener una vida saludable. Se recomienda a los pacientes que tomen colágeno cuando estén llegando a los 40 a 45 años, ya que a esta edad es cuando comienza a disminuir su producción, la piel pierde elasticidad y firmeza y comienzan a salir las arrugas y líneas de expresión.



¿Qué tipo de colágeno se recomienda consumir?

En el mercado nacional existen diferentes presentaciones de colágeno de venta libre. Lo que se aconseja es consumir en polvo porque está hidrolizado y esto facilita la absorción.



¿Se puede consumir colágeno junto a vitaminas?

Sí, totalmente, de hecho, hay preparados de colágeno que vienen acompañados con vitaminas y minerales.



¿Solo ayuda a la estructura de la piel? ¿Para qué más es recomendable?

Este es un componente natural, una proteína muy compleja que se encarga de tejidos conectivos, entre estos músculos, ligamentos, huesos, cartílagos, tejido hematológico. Por lo tanto, no solo ayudaría a la estructura de la piel. En cualquier afección de los ya mencionados se puede indicar un suplemento con colágeno.



¿Promueve la salud del corazón?

Algunos investigadores han planteado que tomar suplementos de colágeno podría ayudar a reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el corazón. El colágeno da estructura a las arterias y vasos sanguíneos que transportan la sangre desde el corazón al resto del cuerpo. Si el colágeno no es suficiente, dichos vasos y arterias, pueden volverse débiles y frágiles. No obstante, se sugiere realizar una consulta con un cardiólogo.



¿Ayuda al fortalecimiento de los huesos?

Los huesos están compuestos principalmente de colágeno, que les da estructura y ayuda a que se mantengan fuertes. Con el paso de los años el colágeno se deteriora y por ende la masa ósea también se ve afectada. Por lo tanto tomar suplementos que contengan colágeno puede tener ciertos efectos que ayuden a inhibir la descomposición ósea y así ayudar a prevenir enfermedades como por ejemplo la osteoporosis.



¿Es beneficioso para la piel y las uñas?

Totalmente ya que la piel y las uñas están compuestos en su mayor parte por esta proteína. Por lo tanto otorga firmeza a la piel, dureza a las uñas, elasticidad al cabello evitando así su quiebre y caída.



Fuente: Dra. dermatóloga MN 142779 - MP 4794

> Clínica del Prado y Kronos