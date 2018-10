Por Sonia Fanton





ARIES: (del 21 de Marzo al 19 de Abril)



La mama de Aries, siempre trata de alguna forma llamar la atención de sus hijos, y que a su vez la sigan en sus beneficiosos propósitos de vida para ellos. Son Imaginativas, espontáneas y divertidas. Nunca faltara alguna historia o cuento para contarles, en especial, desde que son bebes hasta sus primeros 4 años. Apuestan plenamente a la experiencia que ellos, pues no son muy amigas de la sobreprotección, transmiten todas sus energías y enseñanzas para sembrarles un camino de libertad, siempre que sepan distinguir lo bueno y lo malo que les puede deparar. Se las considera heroínas, imponiendo por sobre todo su voluntad ante su protegido. Acostumbrada a pasar "sobre cadáveres" cualquier cosa que le sugiera una injusticia. Imposible de tolerar cualquier tipo de abuso, calumnia, intolerancia que pueda circundar sobre sus hijos. Están dispuestas a superar cualquier obstáculo que la naturaleza le imponga. Su principal característica: la ternura, donde sus hijos, ya sea de cualquier edad, se habrán acostumbrado a cerrar su jornada, con su maternal abrazo de buenas noches o sus palabras de ensueños.



TAURO: (del 20 de Abril al 20 de Mayo)



Como el nombre de su signo lo indica, al igual que los padres, las madres Tauro son verdaderos "toros" al momento de dominar, mantener y defender la maternidad sobre sus hijos. Muchos de sus descendientes, se ven enorgullecidos de recibir sus enseñanzas, su disciplina y la rectitud que las caracterizan. Es notable que durante los primeros años de crianza, los mimos y el cariño sean infaltables, sin embargo, el desafío se plantea durante la adolescencia, ya que la madre taurina se muestra inflexible, terca y no logra aceptar los cambios bruscos de actitudes de los jóvenes, por lo que sin duda existirán choques.Están acostumbradas a la lealtad y la fidelidad, como así también a conservar las tradiciones. Por otro lado, son defensoras incansables al ámbito material, ya sea ganado con sus esfuerzos, o bien haya sido heredado por sus ascendientes. Esta cualidad taurina, no se limita únicamente a sus hijos, puesto que sus sentimientos abarcan otros ámbitos de la vida. En conclusión, los hijos, encontrarán en ella a la mejor amiga, aceptando además su sano sentido del humor.



GÉMINIS: (del 21 de Mayo al 21 de Junio)



El equilibrio para la familia es su principal esquema de vida, no tolera los cambios de planes repentinos, ni aun así a largo plazo. Plantea su propio modelo de vida para el bien, en pos de la educación, alimentación, salud, y hasta en el amor, en el que se verán insertados sus hijos. Su papel materno esta basado en la consecución de un objetivo o acción. La mama Géminis, se caracteriza, además de su personalidad estructurada, por su alegre forma de ser, la diversión y la bondad siempre permanecen a su lado, y ante determinados momentos de la vida, detona una explosión de sentimientos. Intelectuales por naturaleza, la lectura es su pasión, y su objetivo es transmitir esta disciplina a sus descendientes. Es por ello, que se encargara de ocupar y aprovechar al máximo sus ratos libres consus hijos, dedicándoles largas horas de charlas y consejos.



CÁNCER: (del 22 de Junio al 22 de Julio)



El sacrificio que la mama Cáncer se realiza en pos del bienestar de los hijos, es imparable. Hipersensibles por naturaleza, y con una intuición superdesarrollada. Por ello es que en este signo rige nada menos que la maternidad. Posee una fortaleza muchas veces inexplicable ante los semejantes. En ocasiones demuestran señales de debilidad y fragilidad. Extremadamente propensas a disgustos, sufrimientos y angustias, pero a su vez invencibles hasta mas no dar. Es guardiana de su hogar, de defender la armonía, pero a su vez implacable ante quienes amenazan con romperla o perturbarla. Es característica su sonrisa, el buen sentido del humor y la infinita capacidad de brindar amor. Se encarga de llenar de calidez y amor a su hogar, logrando el apegue de sus hijos desde muy temprana edad. La madre canceriana los dotara de las mejores herramientas, para desempeñarse en la educación, el trabajo, y una sobreprotección en referencia a la salud. Además es celosa con la llegada de cupido a la vida de sus hijos, en especial los hijos varones y que llevara a someter tanto a nueras como a yernos de duros exámenes.



LEO: (del 23 de Julio al 22 de Agosto)



Caracterizadas por su ternura, dulzura, protección, y portadora de una buena dosis de mimos. Desde la llegada al mundo, los hijos la ven como a un ángel, y como la persona que ocupa el lugar más importante en sus vidas. Ella los cobijara, dándoles calor y refugio, ante el mal tiempo, los peligros y las injusticias. Su misión consiste en un crecimiento sano, sin necesidades, basados en la conducta y en los buenos hábitos. Se autoproclama como modelo a tomar ejemplo para guiar sus pasos por el camino adecuado, exigiendo disciplina y rectitud. El respeto a los mayores será una de las claves a tener en cuenta en la crianza, ya que con ello harán honor a sus orígenes y raíces. Así, llegado el momento, las madres leonas se sentirán plenamente orgullosas, por los logros de sus hijos y haber cumplido con éxito su obra maestra maternal.



VIRGO: (del 23 de Agosto al 22 de Septiembre)



Entre los principales puntos que destacan a la madre virginiana podemos distinguir su temperamento, seriedad, rigidez, rechazo al desorden, pero que a su vez, capaz de jugar el todo por el todo para el bienestar de los hijos, aunque no solo de ellos, sino de la familia en general y sus semejantes. Capaces de planificar y llevar a cabo, muchas veces ideas descabelladas e insólitas, con el objetivo de resguardar la seguridad e integridad de sus pequeños. Recordemos que los Virgo son dueños de un carisma y una ternura sin igual. Es llamativo saber, que a la mujer Virgo, en un principio, pocas veces le llama la atención el hecho de convertirse en madre. Su labor y oficio maternal es impecable, y muy cuidadosa a la hora de orientar los caminos por el que transitarán sus hijos. Por ello, su vida da un giro completo, pasando a ser el núcleo de la familia, tomando sabiamente decisiones para definir sus destinos. Por último, habrá un incremento en las relaciones sociales dentro de la familia, permitiendo el establecimiento de lazos sólidos y fuertes entre los miembros.



LIBRA: (del 23 de Septiembre al 23 de Octubre)



Si hablamos sobre prioridades, ubicación en tiempo y lugar o en el orden de cosas, sin duda nos estamos refiriendo a la filosofía que identifica a una mama Libra, al momento de traer un bebe al mundo. Poseen una cierta similitud con Géminis, donde precisan de la existencia de un equilibrio para adaptar al niño a la realidad que deberá enfrentar. La mama Libra es dulce y educada, no desatienden jamás a sus criados, aunque tratándose de hijos de librianos, heredan también, su capacidad de determinar sus propias acciones, tratar independizarse de ellas. Otra actitud propia de estas mamas, es que dejan bien en claro, cuál es su rol en la crianza de los hijos, delegando a su pareja a responsabilizarse de la parte que le corresponde y marcando su propio papel a desempeñar. Muchas veces entran en una etapa de confusión. Pues como sucede con otros signos, ellas pueden no estar seguras de estar preparadas a ser madres.



ESCORPIO: (del 24 de Octubre al 21 de Noviembre)



La mujer escorpiana de por sí, no son abiertas a expresar sus emociones, quizás algunas tímidas y otras encerradas en su propio mundo, algunas veces difícilmente comprensibles. El momento del nacimiento, es la etapa en que este legado toma un verdadero giro. Es ahí cuando la madre Escorpio, aflora sus más hondos sentimientos, adquiriendo fortaleza para encarar una nueva etapa, y una sabiduría que tal vez ni ellas mismas conocían tener.Verdaderas autoras y arquitectas de su futuro. Son consideradas como las consejeras por excelencia, otorgándoles el don de la experiencia. Capaces de sugerir cualquier acto, con tal de no desaprovechar oportunidades. Verdaderas hacedoras de talentos, que culminarán con el bienestar de sus propias vidas, para luego transitar hacia sus destinos. La madre escorpiana deberá entender, que las decisiones y los consejos de su par, también se tienen que respetar, y que en una de esas, los objetivos propuestos por sus descendientes, no necesariamente puedan ser los mismos que los de su madre.



SAGITARIO: (del 22 de Noviembre al 21 de Diciembre)



La madre Sagitario, es caracterizada por sus miedos a contraer la gran responsabilidad. Miedos que se pierden al momento de conocer el amor hacia sus primogénitos. Son dotadas de una energía positiva inigualable, optimista por naturaleza y sincera hasta la muerte. Pero Sagitario es un signo famoso por sus buenos y malos días, en los cuales el mal humor será el protagonista del arranque en la jornada. Sus hijos, altamente sensibles, sin duda lo sufrirán. Sin embargo, el positivismo que habíamos mencionado, es el remedio para cubrir y remediar este bache. Son ingeniosas y muy imaginativas, se encargan de dibujarles un mundo paralelo a la realidad. Por ello, los descendientes de Sagitario, se transforman en los herederos optimistas, capaces de revertir cualquier situación problemática, haciendo honor a sus raíces maternas. Son sencillas y puras, castigadas por los golpes de la vida, pero una de las mujeres más experimentadas en salir a flote las veces que sean necesarias. Dan rienda suelta a sus hijos, imponiéndoles a que ellos mismos, marquen sus límites.



CAPRICORNIO: (del 22 de Diciembre al 19 de Enero)



Considerada como una mujer activa, preocupada, muy responsable, liberal y accesible. Es quien halla siempre, un momento de su amplia agenda de actividades rutinarias, un momento para sus hijos. Su principal premisa, es la educación, tal vez porque provenga de padres que exigieron lo mismo de ella durante su infancia.Entre los valores más marcados de la madre Capricornio, brillan el respeto hacia los mayores y sabios. Adquieren una facultad envidiable para ahorrar, permitiéndose dar gustos, con tan solo el mínimo de recursos. Son exigentes al momento de decidir sobre los caminos a tomar, y sobre todo, la calidad de las herramientas que optara usar para lograr sus metas. Prefieren la vida clásica y prudente, y en ocasiones, esperan que los chicos, acepten este mismo modelo. Nunca niegan su oído a los problemas y las confesiones íntimas, por parte de sus primogénitos.



ACUARIO: (del 20 de Enero al 19 de Febrero)



La mama Acuario es exigente por naturaleza, pero por sobre todas las cosas protectoras, sin perder su independencia. Son aquellas madres que se encargan de todo, con una gran apertura mental. Hiperactivas, laboriosas y creativas. Poseen una capacidad inigualable de comprensión a problemas ajenos. Probablemente, esto no se limite solo a los chicos, sino que abarcan hasta a las mas lejanas amistades. Lo más característico de Acuario, es que siempre muestra con mucho orgullo a sus primogénitos ante la sociedad, y más aun, si ellos se transforman en profesionales, personalidades reconocidas públicamente o altamente intelectuales. Ellas no caen en la tentación de sobreprotegerlos, les confiere su corazón altruista y fraternal y les dejara como legado el poder de solucionarlo todo con amor. Finalmente, con el tiempo, se sentirá plena de haber concluido su papel exitosamente, en donde a su vez recibirá el eterno agradecimiento de sus descendientes, por la facilidad en que ella entendió los fallos que les tocó vivir.



PISCIS: (del 20 de Febrero al 20 de Marzo)



Son comprensibles, solidarias, cuyo sacrificio no es nada si su deber es dar la vida por sus hijos. Están capacitados para brindar enseñanzas y consejos con el fin de vencer algo propio e innato como la timidez, la vergüenza, el encierro en si mismo, como así también, el pudor. Pondrán en marcha estrategias disciplinarias en la educación y crianza. Sin embargo, todo vale, al momento de otorgarle una vida llena de protección, con la presencia permanente del amor. Sin duda, esta flexibilidad, será el código fundamental, por la que la madre Piscis, impondrá sus normas de conducta a sus hijos. Consideran la educación, al igual que otros signos, como algo primordial. El momento del equilibrio aparecerá, quizás más allá de la madurez, pero que también, comprenderán, que el papel en que la madre desempeño durante años, es la esencia por la que los hijos llegaron a ser lo que son interpretando de una mejor manera los grandes misterios de la vida.