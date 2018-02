Bien alto. Las candidatas subieron inmediatamente al camión fuera de ruta para sacarse fotos y conversar con la conductora, una experimentada operaria que lleva 12 años trabajando en Veladero.

Las candidatas a Reina de la Fiesta Nacional del Sol tuvieron un día más que agitado en su visita a la mina Veladero. Partiendo a las 3.30 AM del día sábado, las soberanas de los diferentes departamentos sanjuaninos emprendieron el recorrido hacia la mina más grande la provincia cargadas de emoción, entusiasmo y hambre de conocimiento. Sin embargo, no todo fue color de rosas, ya que el mal de altura fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. Una hora antes de arribar a la mina, los colectivos que trasladaban a periodistas y candidatas pararon para realizar una foto ante el paso de un grupo de guanacos, fue ese el momento donde la candidata de Chimbas, Constanza Oieni sufrió un desmayo que finalmente la apartó del recorrido por prescripción médica.

Emoción. Gran admiración generó entre las candidatas el enorme generador eólico ubicado en la mina Veladero y motivó un gran número de fotos entre las jóvenes.

Varias candidatas también necesitaron atención médica por mareos, falta de oxígeno y nauseas durante el viaje de arribo a mina. Luego de llegar a Veladero, cada una de las personas que viajó recibió el correspondiente control médico y la asistencia necesaria para lograr el nivel correcto de saturación de oxígeno. Posteriormente, personal de la compañía Minera Andina del Sol brindó una charla sobre seguridad y cuidado medioambiental ante la atenta mirada del grupo de candidatas.

Provistas de borcegos, lentes, casco y campera refractaria, todas las chicas que integraban el grupo partieron a conocer el enorme generador eólico de la mina Veladero, el cual se encuentra en los libros de los record de los Guinness por estar ubicado a mayor altura en el mundo. “Es una experiencia increíble poder estar acá en la mina. Uno ve fotos, algunos videos y más o menos podes hacerte una idea, pero estar aquí frente a estas enormes máquinas, toda esta ciudad en el medio de la cordillera es realmente emocionante y no me lo voy a olvidar nunca más”, explicó Jésica Mercado, candidata por el departamento Valle Fértil. La segunda parada en el yacimiento iglesiano fue el open pit, el lugar donde efectivamente se extrae el mineral. Fue aquí donde todas las candidatas pudieron conocer y conversar con Ana Aguirre, una operaria con muchos años de experiencia que está encargada de manejar máquinas perforadoras y camiones fuera de ruta. “Conocer mujeres como Ana realmente es una inspiración, porque uno no sabe el esfuerzo que hacen al estar tanto tiempo lejos de su familia y todo el conocimiento que han adquirido para poder estar en esta mina tan grande durante tantos años, es realmente algo digno de admiración”, comentó Brisa Pérez, candidata del departamento Angáco. Mientras las chicas bajaban del camión fuera de ruta que la empresa llevó hasta el open pit, en el radio transmisor del encargado de seguridad se escuchaba el alerta roja por tormenta eléctrica, lo que impulsó inmediatamente la retirada del lugar. “Tenemos tres grados de alerta, amarilla, naranja y roja. Cuando se establece esta última, ninguna persona sea operario, administrativo o visitante puede estar al aire libre”, explicaron fuentes de la compañía.

La última parada de las candidatas previo al almuerzo fue en taller de camiones y palas cargadoras. Luego de una pequeña vuelta por el lugar y un gran número de preguntas por parte de las visitantes, los operarios del Truck Shop aprovecharon para conocer y sacarse fotos con las hermosas jóvenes sanjuaninas. Finalmente, antes de emprender el regreso, las chicas pudieron almorzar y relajarse junto con los periodistas que acompañaron el viaje y miembros de la compañía, que en un pequeño acto regalaron a las candidatas las nuevas camperas de la empresa Minera Andina del Sol y otros presentes artesanales. “La verdad que muchas veces estuve mareada y sentí nauseas por la falta de oxígeno, pero por nada en el mundo me iba a perder el recorrido. El médico nos recetó comer liviano, lo más liviano posible, pero nos resulta imposible con una mesa dulce como la que nos han armado”, comentó entre risas Gisela Rodríguez, candidata de San Martín.

Lo más hermoso y difícil del reinado

Cuyo Minero participó del viaje que realizaron las candidatas a la mina iglesiana. Luego de concluir el recorrido, realizamos una pequeña encuesta entre las jóvenes para conocer su experiencia. En su mayoría concluyeron que la visita fue lo más hermoso y difícil del reinado hasta el momento.

Atentas. Las candidatas a reina escucharon atentamente a los operarios de la mina mientras explicaban el proceso de extracción en el open pit.

La falta de oxígeno, mareos y náuseas fueron una constante dentro del recorrido, pero no detuvo a la mayoría de las jóvenes sanjuaninas que aprovecharon cada momento para profundizar conocimientos y conversar con los protagonistas de la minería local. “Descubrís que hay gente que apuesta día a día por esta actividad que muchos no conocen bien, y te das cuenta que hacen un gran sacrificio por todos. Poder vivir eso no tiene precio, es algo hermoso lo que hemos pasado”, comentó la representante de 25 de Mayo.

Por su parte, la candidata de San Martín fue una gran luchadora, ya que no dejó que el mal de altura impidiera su visita: “Me dieron oxígeno, me sentía mareada, pero quería ver todo esto. No sabemos si vamos a tener otra posibilidad de visitar un lugar único como este, así que me apoyé en mis compañeras y simplemente seguí”.

Unidos. Los operarios del taller de Veladero aprovecharon la visita para conocer a las candidatas y tomarse algunas fotos juntos. Las chicas por su parte también optaron por la selfie dentro del taller.

La representante de Albardón no tuvo ningún tipo de complicación y disfrutó del viaje plenamente al igual que muchas de sus compañeras: “Por suerte no tuve ninguna dificultad, fue algo hermoso, increíble, por sobre todo el trato que nos han brindado, nos han cuidado todo el tiempo. Me sorprendió cuando decretaron el alerta roja como nunca más pusimos un pie al aire libre y los vehículos que nos trasladaban entraban a todos los lugares donde íbamos”, concluyó.

Selfie-time. Las jóvenes aprovecharon las grandes máquinas de la mina para tomar fotos y selfies durante todo el recorrido.

Recreo. Luego del recorrido las jóvenes almorzaron en el comedor de la mina y sucumbieron ante la tentación que generó la mesa dulce

Ejemplo. La operadora de máquinas pesadas Ana Aguirre mantuvo una larga conversación con las candidatas quienes inmediatamente comenzaron a llamarle “ídola” por su trayectoria dentro de la mina.

Mal de altura, un viejo conocido

Como era de esperarse, el mal de altura fue protagonista del viaje a Veladero, varias de las candidatas sufrieron la falta de oxígeno y ocasionó incluso el desmayo de la candidata de Chimbas, quien finalmente no pudo realizar el recorrido y fue asistida inmediatamente por personal médico.

La joven fue trasladada al hospital de la mina y por prescripción médica quedó en el campamento provista de oxígeno y suero. Una vez concluida la visita fue trasladada en ambulancia hasta Tudcum y se reencontró con el grupo para viajar de regreso a la Ciudad de San Juan. Otras candidatas como la de 9 de Julio y Zonda también tuvieron que ser atendidas con oxígeno y suero al final del recorrido debido a la gran altura que presenta la mina, con más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en algunos sectores.