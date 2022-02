¿Quién no tuvo interés por conocer al menos las características del propio signo del zodíaco?, ¿Quién no pensó alguna vez de qué manera el Sol y la Luna podía incidir en cada uno?, ni hablar de la tentación por husmear la carta natal, entre tantas otras preguntas que por mera curiosidad se hace el hombre desde los albores de su existencia. Así lo demuestran los símbolos que usó cada civilización para expresar el lenguaje de la astrología. Claro que más allá de las grandes investigaciones o los libros disponibles para tener un acercamiento serio al tema, no se conocían talleres o charlas para aprender y transmitir este lenguaje, y sobre todo, obtener herramientas de uso personal destinadas a mejorar la calidad de vida, sanar heridas, o aprovecharlas en pos de la creatividad. Cosas que sin duda despiertan curiosidad, y si a esto se suma que dos artistas del medio como Erica -Kika- Alonso (músico y cantante), y Paula Martín (actriz), ambas estudiosas de la astrología psicológica evolutiva, decidieron realizar un taller introductorio -Astro 101-, destinado a incorporar estas herramientas, es doblemente interesante.



Un detalle nada menor es saber que esta iniciativa está lejos de la imágenes mentales que cada uno tiene de la astrología tradicional relacionada con los poderes adivinatorios, por el contrario es una rama vinculada al uso de este lenguaje astral con cada persona para potenciar sus aptitudes, sus talentos, conocer más la personalidad, entre otros aspectos.



El nombre elegido "Astro 101" ya da indicios de lo que será este taller. Es que ese número implica "nuevos comienzos, creatividad, creación, ambición, progreso, éxito, motivación, intuición, inspiración". Nada más ni nada menos. En este caso aplica al primer nivel para iniciarse en esta atrapante materia.



Tanto Kika como Paula aseguran haber iniciado este camino por curiosidad y por señales que les fue dando la vida, al punto que se han transformado en serias estudiosas de esta rama del lenguaje de los astros.



"Hasta no hace mucho tiempo los prejuicios con la astrología estaban muy instalados, por suerte eso está cambiando, hay una mayor apertura. A mi particularmente siempre me llamó la atención, me generó mucha curiosidad pero estaba medio oculto hasta que un libro del físico Jean Pierre Garnier Malet, me cambió la cabeza. LLegó a mis manos en el año 2016 y desde entonces no dejé de estudiar. Eso me abrió las puertas a este mundo esotérico o lo que está oculto. Así comenzaron a llegar libros y libros, mucha información, y desde ahí no pare de aprender", dice Kika quien se animó a realizar su propia carta natal con una persona que sin saber nada de ella la ayudó a su autoconocimiento.



Sin duda todo sumaba para que este interés por "lo oculto", fuera más lejos y de manera más intensa.

"Uno se puede pasar toda la vida estudiando su carta natal, es un trabajo de autoconocimiento muy profundo, una herramienta muy valiosa para estudiar los ciclos, entender la vida, me pareció un lenguaje maravilloso. Para mi es la música del universo, hay una belleza y una poesía detrás de todo esto que me cautivo", asegura Kika.



Empezar de cero



Bien se sabe que la información que existe en la actualidad es tan abundante como difícil de clasificar, y hasta cuestionable en cuanto a su veracidad. Por eso es que el taller tiene como premisa dar las herramientas necesarias y básicas para aquellos curiosos de la astrología. En definitiva iniciar esa búsqueda de todo lo que está oculto a los sentidos, incluso a la ciencia, o sienten la necesidad de conectarse con este lenguaje.



En el caso de Paula la fascinación por la astrología, el tarot y todo lo vinculado a lo misterioso también estuvo presente desde que recuerda. "Siempre he creído que hay otras maneras de interpretar la realidad que no son tan concretas. Primero fue la astrología, luego el tarot cuando me di cuenta de la relación que tenían. Si tuviera que resumir mi vínculo con estos lenguajes mi encuentro con el mundo esotérico empieza por el teatro. Ahí empiezo a sentir que puedo ser un canal que transmite información que mi intelecto no podía entender y que sin embargo me sucedían a nivel físico y espiritual. El dolor también es un disparador para cambios profundos, haber pasado situaciones que me causaron dificultad, todo eso sumó para empezar mi búsqueda", relata Paula.



En este camino descubrió autores como Alejandro Lodi, Pablo Flores, Eugenio Carutti y Beatriz Leveratto, sus principales referentes para encauzar su interés, ahora transformado en un

conocimiento profundo sobre este tema.

Marcar la diferencia



Por un lado está la astrología predictiva, quizá la más difundida, y por otro, esta corriente denominada astrología psicológica evolutiva, que parte de una mirada diferente de este lenguaje. "Apunta a entender los mecanismos en los cuales nos refugiamos inconcientemente. En definitiva es conocerse a uno mismo para empezar a evolucionar, es comenzar a observarse desde otro plano con una nueva perspectiva de cada uno de nosotros", explica Kika y agrega que todo esto se ve claramente en la carta natal.



Si bien ambas coinciden en la rama elegida dentro de la astrología, cada una de ellas explora diferentes aspectos. Paula compró su primer mazo de tarot egipcio al poco tiempo de haber leído el libro de Lodi, casi por casualidad, paseando por calles de Buenos Aires. "Creo en las señales y para mi fue eso, y me lo compré. A partir de ahí encontré la relación de ambos lenguajes que hablan de lo mismo, es decir la transformación que venimos a experimentar en este plano con este cuerpo", acota Paula.



Los cinco encuentros destinados a adquirir los conocimientos básicos de la astrología tienden fundamentalmente al autoconocimiento. "Es que mientras uno más se conoce, más puede ampliar su panorama y actuar en la vida de manera más asertiva y cercana a su esencia, más cercanas a nuestra libertad", resume.



Además de conocer acerca de la astrología, para qué sirve, otro de los puntos claves de este encuentro será la interpretación de la carta natal, desde donde se arma la triada principal -el sol (expresión de la identidad, la personalidad), la luna (las emociones, actitudes heredades, entre otras) y el ascendente (como el GPS del destino, lo describe Paula), para que cada asistente comience el proceso de autoconocimiento.



Una propuesta para curiosos e interesados en introducirse en este mundo oculto, esotérico, que al parecer tiene mucho para enseñar.



"La carta natal es una foto del cielo en el momento que nacemos. Es como un mapa de navegación -pero no es algo que nos dice que nos va a pasar-, al menos no es la manera en la que trabajo. Es una herramienta para que estemos menos extraviados que nos dice cuales son las energías disponibles que yo tengo, qué necesito aprender, incorporar y soltar. La astrología tiene una ley, que es la de correspondencia: Como es arriba es abajo. No es que el cielo nos hace ser de tal manera, si no que funciona de espejo". Paula Martín, actriz e investigadora de la astrología terapéutica evolutiva.





El taller



El abordaje del taller está diseñado para indagar y profundizar en la triada dominante en la carta natal: la luna, el sol y el ascendente. "Un camino que busca la integración y la trascendencia de quienes somos. Una herramienta para la transformación consciente y para conectar con lo creativo que habita en cada uno ", indican las especialistas que tendrán a cargo el taller.

* Este encuentro de saberes tendrá una duración de 5 clases.

* La primera comenzará mañana en forma presencial de 20 a 22,30. Aún hay tiempo para inscribirse.

* Se dictarán todos los lunes hasta el 21 de marzo con cupo limitado.

* No se necesitan conocimientos previos.

* Los contenidos son:

- Conceptos básicos para abordar la carta natal.

- Correspondencia y polaridad.

- Los 4 elementos.

- Los 12 signos del zodíaco.

- La luna: memoria y refugio

- El sol: la expresión de la identidad

- El ascendente y el destino.

- Contacto para información, inscripción y costos del taller: 264 443 0413 y 264 512 2158