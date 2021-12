"El liderazgo ampliado no es otra cosa que ciertos directores demuestran que las escuelas pueden dar estos vuelcos y también convocan docentes líderes que demuestran que pueden llevar a los chicos a que eleven la vara de las expectativas. Y, este proyecto que gana te lo demuestra, así expresa Agustina Blanco, respecto a la humilde escuela rural de Niquivil.



Para la directora de Somos Red, el uso de la tecnología, la colaboración entre docentes, la evaluación formativa, el foco en los procesos metacognitivos y la selección de contenidos que permitan aprendizajes significativos son los principales ejes educativos actuales.



Tres capacidades de las varias que hoy se sabe que involucran una buena educación de este siglo son pilares: colaboración, pensamiento crítico, creatividad, autoconocimiento, autonomía, entre otros más. Hoy se habla de adquirir conocimientos, pero también de desarrollar capacidades. Este programa puso foco en estas capacidades que sabemos que son fundamentales que los chicos desarrollen.



La educación actual no solamente intenta que los diseños curriculares no sean tan extensos y que los chicos no memoricen tanto, porque en el mundo hoy la información está al alcance de todos y es infinita, sino que ellos puedan adquirir conocimientos esenciales de las distintas áreas pero que también en las formas de aprender se les permita desacelerar un poco para que puedan desarrollar capacidades, esto es lo que hace el "Aprendizaje por Proyectos".



Podemos hablar de competencias, habilidades, capacidades, hay diferencias muy sutiles, muy técnicas; el tema es que a nivel nacional los diseños hablan de capacidades. Desarrollar autonomía que trata del autoconocimiento, que conozcan sus fortalezas, sus debilidades, cómo aprenden mejor y que conozcan su vocación, esto es parte de lo que es trayectoria en la escuela. Tener múltiples oportunidades para poder conocerse y conocer que ofrece el mundo. Otra cosa importante de una educación de calidad e innovadora de hoy en día, tiene que ver con que puedan adquirir los lenguajes básicos en el cual incorporamos el lenguaje digital, ya no sólo hablamos de áreas básicas como prácticas de lenguaje o matemáticas sino también todo los que tiene que ver con las capacidades digitales, que pasaron a ser fundamentales.



Una escuela que trabaja para que los chicos puedan desarrollar un proyecto de vida y vocación, quiere decir les brinda oportunidades de aula para que se autoconozcan y realicen su autobiografía, después pasan por el desarrollo de un proyecto, que hace reflexión sobre sus fortalezas pero también se los hace acercarse a ofertas de estudios terciarios, universitarios y distintas industrias porque no se puede desear o soñar con lo que no conoces, entonces es abrirles el mundo desde la escuela misma y terminan el año volviendo a escribir como son, cómo se sienten, cuáles son sus fortalezas que es lo que más les gusta. Muchos sabrán al salir del cole y otros tendrán sus dudas propio de la edad, pero lo esencial es que tuvieron la oportunidad de que se abrieran muchas ventanas para conocerte y conocer lo que hoy el mundo ofrece.



Debemos fortalecer el conocimiento de pedagogías innovadoras entre los docentes porque hay que lograr generar "un aula que los motive". Lo más importante y hoy se ha logrado comprobar que es la única forma que adquieran aprendizaje significativo, que ellos le encuentren sentido y que desarrollen capacidades; es ahí cuando se genera en el aula un buen clima, un buen vínculo entre profesores y alumnos y además una propuesta motivadora, por eso es importante la formación continua de los docentes. Entonces, si ellos pueden conocer nuevas metodologías de aprendizaje activo con los chicos, que sepan hacer preguntas profundas, así empiezan a trabajar con el proceso cognitivo profundo, que haya mucho cuestionamiento que generen hipótesis que luego tienen que investigar para comprobarlas, solo así es cuando el chico aprende. Para lo cual los profesionales tienen que continuar capacitándose.



Las escuelas que tienen directores muy potentes, comprometidos e innovadores y docentes que se animan, que están en evolución, demuestran que tienen altas expectativas para los chicos, no importa cuál sea el contexto socioeconómico, es creer que todos pueden aprender y eso los chicos lo perciben y es ahí cuando verdaderamente le generás un nivel de autoconfianza que se lo llevan de por vida. Un fiel reflejo de lo que demostró la Escuela de Niquivil".

Agustina Blanco, directora ejecutiva de Somos Red



Lic. en Administración de Empresas, UCA, Argentina, Magister en Educación, Manhattanville College, NY, y Magister en Relaciones Internacionales, Universidad de New York, EEUU. Es especialista en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Es consultora en educación, llevando a cabo procesos de mejora escolar en distintos distritos argentinos.

Cecilia Hancevic - Coordinadora de las cuatro Fundaciones del Grupo Petersen



Un 2022 con nueva edición educativa



La Dra. Cecilia Hancevic es coordinadora de las Fundaciones del Grupo Petersen, Fund. Banco Santa Fe, Fund. Fund. Banco Santa Cruz, Fund. Banco San Juan y Fund. Banco Entre Ríos. Estas fundaciones desarrollan programas y acciones que promueven la excelencia educativa y los valores culturales de nuestras comunidades. Por tal motivo ella se expresa: "En el eje de educación pretendemos seguir trabajando de esta forma, fortaleciendo este programa poniendo foco fundamentalmente en los chicos. Llegar a trabajar de manera más directa con ellos. Este año fue nuestra primera experiencia de trabajo directo, a través de los docentes. Pero realmente creemos que los voceros de un cambio y de lo que la educación realmente necesita son ellos, los chicos. Con todo lo que se estudia a nivel mundial como aprende el cerebro y como lo aprendemos todos, sólo ellos lo saben. Lo que buscamos con estos programas es que sean el centro. Para el 2022 salimos con una nueva edición reimaginando la escuela'.



Resultados obtenidos y esperados de la escuela de Niquivil



Entre los resultados alcanzados se destacan:



- Involucramiento de la comunidad educativa a pleno (participación de todos los estudiantes de la escuela y de profesores de diversos cursos y áreas formativas), de profesionales e instituciones de la región y de otros ámbitos (Dr. Raúl Montenegro premio Nobel Alternativo, docentes investigadores de la Universidad Nacional de San Juan, Centro cultural La Montaña, Radio comunitaria La Montonera, Unión Vecinal Niquivil,). Lo que deja en claro que no sólo es posible la coordinación de la tarea sino también y como principal objetivo la adhesión, el entusiasmo y la voluntad de los involucrados.



- Se observa que los alumnos dejaron de justificar los incendios como una práctica agrícola para comenzar a tratarlos como un riesgo permanente para toda forma de vida.



- Se los percibe interesados en conocer y practicar costumbres ancestrales de reconocimiento a la tierra como dador de vida. Específicamente en los estudiantes de 6to año, que son los que lideran el proyecto, se detectó una nueva predisposición y motivación , ya que venían en una actitud pasiva y de desgano producto de la situación de pandemia. Este proyecto les dio impulso para dejar una huella que perdure en quienes les van a suceder y por eso se encargaron no solo de contagiar al resto de los estudiantes más jóvenes sino de preparar a los compañeros de 5to año en particular, que serán los líderes del proyecto en el próximo ciclo lectivo.

Sustentabilidad del proyecto



Las principales necesidades identificadas para la sustentabilidad del proyecto fueron:

Los Recursos tecnológicos, principalmente computadoras para los mapeos, lectura de imágenes satelitales, diseño de página web, programación, etc. Además, celulares y cámaras.

Recurso humano, asesoramiento con especialistas en el área de protección y recuperación de los ambientes nativos.



El Grupo Petersen entregó kit arduino que serán utilizados para construir sensores en los instrumentos de medición meteorológica.



El proyecto no sólo ha cobrado importancia institucional sino comunitaria. Los estudiantes de 5to año se están formando para liderar el proyecto durante el ciclo lectivo 2022. Con el premio se invertiría en recursos tecnológicos que permitan fortalecer el observatorio. Así quedó demostrado, que se puede, que el liderazgo en las personas responsables de la educación es muy importante para contagiar a los alumnos a seguir adelante.