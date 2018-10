No hay rinconcito del cuerpo que quede librado al azar a la hora de verse mejor. Ni siquiera los ojos, zona del rostro para la que también hay un arsenal de tratamientos estéticos y médicos que permiten mejorar la mirada y hacerla más interesante aún. Es que no basta con maquillajes. Hay técnicas y procedimientos que resuelven y corrigen algunas imperfecciones. Ya que si bien pestañas y cejas pueden verse como unos cuántos pelitos -que tienen funciones vitales como proteger del sudor, de la suciedad, del sol- son junto a los párpados, partes aledañas del ojo, que sin lugar a dudas pueden embellecerse. En esta nota, la médica, Alicia Brizuela, propietaria de Áurea Medicina Estética y Spa y de Áurea Belleza & Relax, responde a las preguntas sobre algunos secretos en esta zona tan particular como delicada.





¿Por qué cuidarse la zona de los ojos estéticamente hablando?



La mirada, junto a la sonrisa son los puntos focales mas importantes del rostro. Toda mejora en su aspecto nos embellece y nos hace sentir mucho mejor con nosotros mismos. Además hay que tener en cuenta que los ojos son los que denotan los primeros signos del paso del tiempo y el cansancio, por lo que tanto hombres como mujeres de mas de 25 años, buscamos cualquier secreto o tratamiento en este caso para atenuar arruguitas, ojeras y bolsas. Actualmente contamos con una amplia variedad de tratamientos para párpados, cejas y pestañas. Estas zonas pueden mejorar considerablemente con un tratamiento adecuado y como resultados, generar más definición en la mirada.



¿Revisten algún peligro estos tratamientos, especialmente por tratarse de una zona tan sensible?



Todos los tratamientos de la zona periocular y para pestañas con los que trabajamos se hacen con productos de cosmética medica, hipoalergénicos y material estéril, para garantizar la seguridad en cada procedimiento.





A este tipo de procedimientos estéticos, ¿se puede someter cualquier persona? ¿Qué contraindicaciones tienen?



En tratamientos específicos para bolsas y ojeras, recomendamos hacerlos a partir de los 25-30 años y como tratamientos preventivos, mientras que los tratamientos de belleza para pestañas pueden aplicarse a partir de la adolescencia. En general, no existen contraindicaciones ni siquiera con el uso de lentes de contacto, o patologías como la de ojos secos por ejemplo.





¿Qué tratamientos se puede aplicar y cuáles son los resultados?





* Permanente de pestañas: es un tratamiento indicado para arquear las pestañas. La sesión dura aproximadamente 45 minutos y el efecto se mantiene por 3-4 meses, dependiendo el ciclo de recambio de las pestañas



* Lifting de pestañas: es un tratamiento similar a la permanente, pero en lugar de arquear las pestañas generando un rulo, las eleva desde la base. Cada sesión de lifting es de 45 minutos aproximadamente. Se recomiendan para quienes tienen pestañas cortas.



* Tinte de pestañas: esta técnica oscurece el color natural de las pestañas, para evitar el uso de máscaras y maquillajes. Se puede optar por color negro o marrón. Generalmente se hace como complemento de permanente o lifting. Insume 15 minutos.



* Extensiones de pestañas: consiste en la aplicación de pestañas individuales o pequeños grupos de pestañas entre las naturales, con un adhesivo hipoalergénico, que mantiene las extensiones en su lugar por 3 a 4 semanas. El resultado son pestañas mas tupidas y largas. Se recomienda una sesión de service para las pestañas cada 3 semanas.



Las extensiones pelo por pelo (pestañas individuales) demoran aproximadamente 1 hora pero cuando se utilizan extensiones en grupo, el procedimiento es más veloz.

Son una alternativa válida para quienes tienen pocas pestañas y quieren más cantidad.



* Latisse: es un tratamiento médico de aplicación tópica para engrosar, oscurecer y alargar las pestañas y cejas. Se presenta con 60 aplicadores estériles descartables. Se aplica todas las noches sobre el párpado superior en la zona del nacimiento de las pestañas. Los efectos comienzan a notarse a los 20-30 días de comenzar a utilizarlo.



* Tratamiento de párpados: es un procedimiento médico mínimamente invasivo en el que se combinan varias técnicas para aclarar ojeras y alisar bolsas. Incluye la aplicación de máscaras específicas para párpados, un drenaje linfático manual de párpados para contribuir a descongestionar el área y mesoterapia específica (con activos tensores y lipolíticos para bolsas y/o despigmentantes para ojeras). Para óptimos resultados se alternan estos tratamientos con sesiones de Venus Legacy (TM) para potenciar el efecto tensor y lipolítico. Las sesiones en consultorio duran aproximadamente 45 minutos. Y ya desde la primer sesión comienzan a notarse resultados. Se recomiendan como mínimo 4 sesiones semanales.





Para agendar



Todos estos tratamientos se pueden realizar en los dos centros de estética de Alicia Brizuela.



En Áurea Belleza & Relax -ubicado en un rinconcito de la peluquería de Martín Huyema Hairstylist en Santiago del Estero 332 sur- además de los tratamientos de pestañas, hacen tratamientos de belleza de manos y pies, depilación, tratamientos faciales y masajes y peluquería. Para contactarse: 4277668 y 264- 4117646. Atienden de martes a sábados de 10 a 20.



En Áurea Medicina Estética & Spa (en Avenida Libertador 2337 oeste) se pueden hacer tratamientos médicos corporales para celulitis, flaccidez y reducción; depilación definitiva láser, tratamientos médicos faciales (botox, ácido hialurónico, rinomodelación, plasma rico en plaquetas, lipólisis de papada, hidroxilift), odontología estética, spa relax (circuito hídrico, masajes manuales, con piedras calientes, con cañas de bambú, fangoterapia, chocoterapia), entre otros. Abre de martes a sábados de 14:30 a 21.





El dato



El costo de los tratamientos para pestañas y párpados es desde $500 en adelante. Se pueden pagar con tarjetas de crédito y débito. Ofrecen gift cards para todos los tratamientos, como alternativas de regalos.







La especialista



Aunque sentía haber tocado el cielo con las manos con su primer título de odontóloga, la carrera profesional de Alicia Brizuela tenía un largo camino aún por recorrer. A ese diploma le siguieron otro de una especialización en Ortodoncia y algunos más de muchos cursos sobre el uso de toxina botulínica en rellenos labiales como complemento de la Odontología. Se especializó en Londres y fue docente en el Hospital de Clínicas José de San Martín de Buenos Aires. Tal era su interés que se inscribió para estudiar Medicina y no sólo se recibió sino que además se especializó en Medicina Estética de CACE, AMA y UBA, en Buenos Aires.



Después de publicar un capítulo sobre Plasma Rico en Plaquetas en el primer libro sobre Toxina Botulínica y Rellenos en Odontología que se editó en Brasil, sintió que ya era el momento de volver a San Juan para desplegar todo lo que había aprendido hasta el momento. Entonces se reinstaló en la provincia en el 2016 con su emprendimiento Aurea Medicina Estética y Spa, dedicado al bienestar, la prevención y tratamiento del envejecimiento desde un enfoque de salud. Este espacio cuenta con la certificación internacional de Spa Manager. Hace poco más de un mes, sumó una sucursal más en la peluquería de Martín Huyema con Aurea Belleza & Relax, en la que se consiguen productos innovadores para los clásicos servicios de belleza.