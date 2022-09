Tras un manto de neblina no las hemos de olvidar, rezan las primeras palabras del himno a las Islas Malvinas. Y, quizás como acto reflejo de este deseo inspirador, la locutora de Radio Nacional San Juan, Elena Balmaceda, con ayuda técnica de su compañero de tareas, Jorge Floridia, inició la titánica misión de recuperar los testimonios de los sanjuaninos que lucharon en la guerra en 1982, hace ya 40 años.



Ella no quiere que nadie los olvide. Y mucho más que eso. Pretende que las anécdotas de sus hazañas como soldados trasciendan entre los más jóvenes que aún no habían nacido en aquellos años difíciles pero que también sirvan de rescate de la memoria e inclusive de homenaje para quienes le pusieron el cuerpo a la batalla. Incluso sueña con que se perpetúen para siempre.



Hasta ahora y con 58 relatos alcanzados, va cumpliendo, al menos, la primera parte de su objetivo que es, ni más ni menos, que recopilar las voces valientes en el primer archivo auditivo de la contienda militar en el Atlántico Sur, de la provincia.



De hecho, ya fueron subidas a Internet, las primeras entrevistas editadas para que pueda acceder libre y gratuitamente toda persona que lo necesite o lo desee. Para eso, sólo basta pedir el link a la autora de la iniciativa (ver Voces que se multipliquen).



También el sábado 10 de septiembre pasado, en el marco del 50¦ aniversario de la radio en la que trabaja, se entregó la primer copia del material a las autoridades del Ministerio de Gobierno y a los integrantes del Centro de Excombatientes del Atlántico Sur de San Juan, no sólo porque han colaborado facilitando contactos para concretar el proyecto, sino porque son las dos instituciones oficiales que cobijan a los veteranos de guerra. Algo que para Elena, es, sencillamente un acto de gratitud y un reconocimiento necesario que hasta ahora, estaba en deuda.



"Hace 33 años que trabajo en Radio Nacional y calculo que hace 20, que me propuse hacer notas con los diferentes veteranos de Malvinas que he ido encontrando en mi camino para difundir en mis programas radiales y también, en mi diario digital. Algunos viven en San Juan, otros no. Considero valioso que cuenten cómo vivió la guerra cada uno, dónde les tocó defender a la patria, qué extrañaban, qué sentían tan lejos y tan indefensos. Creo que estar en contacto con tantos relatos difíciles, dolorosos, angustiantes, me hizo pensar en esa deuda que tenemos como sociedad con los veteranos. No es culpa de todos ni tampoco podemos volver el tiempo atrás. De hecho, es imposible retroceder al 2 de abril de 1982 y los años subsiguientes de cuando volvieron a sus casas e intentaron continuar con sus vidas y se encontraron en la desidia total, sin obra social, sin pensión, sin contención alguna como hubiese correspondido. Por suerte, algo el Estado avanzó para resarcirlos. De todos modos, estoy convencida que todos podemos hacer algo más para reconocer su valentía y su amor a la Patria. Así fue como pensando que podía hacer yo, se me ocurrió este archivo sonoro", cuenta Elena Balmaceda.



En principio, podía haber apelado a sus grabaciones de años y años. Sin embargo, ella eligió un camino más largo. Recurrió al Ministerio de Gobierno para conocer el listado de soldados que envió la provincia y también al centro de excombatientes para consultarles si estaban de acuerdo con que se materialice su idea, la que sólo pretende generar un agradecimiento porque no busca otro tipo de devolución con su trabajo. Con el aval, en febrero comenzó la tarea que incluye no sólo hablar con cada persona sino además corroborar su participación en la batalla, ya sea en mar o en territorio, en un registro del Ministerio de Defensa de la Nación.



A esta altura hay horas y horas de entrevistas telefónicas realizadas con su celular y una minuciosa edición de Floridia para rescatar emociones, la dureza de lo vivido y la esperanza coincidente de que algún día el mundo reconozca que "las Malvinas son argentinas".



"Hay muchos que quieren contar todo para que se sepa lo vivido, pero hay otras personas y se respeta sus decisiones por supuesto, que responden no quiero recordar. La mayoría explica lo que pasó, que no fueron días fáciles porque había que ver morir a sus compañeros, sufrir falta de alimentos y de municiones, pasar frío y angustia. Son historias de vida que emocionan. Algunos estuvieron años sin hablar de Malvinas. Algunos relatan que fueron bien tratados por los ingleses, otros no. Cada uno tiene su vivencia. Aún faltan muchos más porque creemos que unos 300 veteranos podrían estar viviendo en San Juan. Vamos a entrevistarlos a todos como así también vamos a sumar las voces de los familiares de los soldados caídos en la guerra e inclusive de otras personas que no son consideradas veteranos, como las dos estudiantes de enfermería sanjuaninas, Liliana María Castro y María del Carmen Muñoz que estuvieron salvando vidas en un buque de guerra. Todos van a ser parte de este archivo sonoro que se irá actualizando y al que sueño puedan acceder especialmente las docentes y los alumnos de todas las escuelas para conocer los relatos en las voces de sus protagonistas", especifica la profesional que considera que hay que "Malvinizar" los medios de comunicación y la educación para que los héroes de Malvinas no solo sean recordados y sean tema de conversación cada 2 de abril, sino siempre.



El compilado de entrevistas incluye un audio explicativo del historiador y miembro correspondiente del Instituto de Historia MIlitar, Eduardo Carelli, quien hace una reseña desde la primer persona que avistó las Islas Malvinas hasta el presente, según detalla la locutora. También algunas explicaciones del Secretario del Centro de Excombatientes de Malvinas, Juan Manuel Morrone.

Elena Balmaceda, entregó parte de las entrevistas a los veteranos de guerra al Ministro de Gobierno Alberto Hensel para que se resguarde en el Archivo General de la provincia y al Secretario del Centro de Excombatientes del Atlántico Sur, Juan Manuel Morrone. En ese mismo acto, cuando se celebraban los 50 años de Radio Nacional, los veteranos de guerra fueron ovacionados de pie por un Auditorio Juan Victoria repleto de público.



Voces que se multipliquen

Elena Balmaceda es la encargada del área Malvinas en Radio Nacional San Juan. Es por eso que en muchos momentos de la programación de la AM 910 y FM 101.9 del dial se han escuchado algunos fragmentos de los relatos e inclusive muchas de las entrevistas en su propio programa nocturno "Con la gente". También en el diario web de autoría de Balmaceda y Floridia (www.conlagente.com.ar) hay parte del material.



Quienes estén interesados en escuchar los relatos o en proponer un veterano de guerra puede contactarse con el 264-4044091.



Mujer del aire

Soñaba con ser azafata. Pero, su papá no le permitió irse de la provincia. De todos modos, cambió sus sueños aeronáuticos por los aires del éter estando en el secundario. Fue cuando ni bien entró a buscar respuestas para un trabajo escolar en Radio Nacional. Dice que se enamoró. Estudió Ciencias de la Comunicación y abandonó. En cambio, se recibió de locutora nacional en el Iser y en toda su trayectoria ha recibido muchísimos premios. También se acaba de diplomar a distancia, en "Malvinas, Educación y Valores".

Por Paulina Rotman

Fotos: colaboración Yamila Castro y dirección de Radio Nacional.