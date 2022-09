El objetivo de la temporada entrante, si hablamos de cuerpo, es estar a gusto con nuestra piel, ya que las temperaturas y la playa, obligan al destape (y esto sin hablar de moda y te agrada lucir partes de tu cuerpo). La cosa es que muchas mujeres desean estar bien consigo misma poniendo su cuerpo en línea, con diferentes objetivos que ayudan a abordar la flacidez, celulitis, moldear el cuerpo y tensar la piel, hoy por hoy se utilizan múltiples tecnologías para cada necesidad.



Hablamos, por supuesto, de exfoliar e hidratar para que la piel esté reluciente; pero también, hay que mantener a raya la celulitis, la flacidez y la edad (que también se nota) en piernas, muslos, glúteos, brazos y abdomen. Y no olvidemos que nadie está libre de pecado. Sea por edad (la pérdida de colágeno y elastina a partir de los 35 años no afecta solo a la firmeza del rostro, también a la del cuerpo) o porque la piel de naranja afecta a al 98% de las mujeres en algún momento de su vida. De vez en cuando toca ponerse en manos expertas para mejorar la silueta y sentirnos a gusto en ella.



¿Qué tratamientos hay para modelar el cuerpo?



* En Areca contamos con un equipo de profesionales de la salud, kinesiólogas especializadas en el área de kinesiología dermato funcional, para llevar adelante los procedimientos que se realizan. Uno de los tratamientos más solicitados es la "Criolipólisis" (es comúnmente llamado lipo sin cirugía), trabaja con -10¦C para producir la muerte de células grasas, es decir que elimina adiposidad localizada de manera natural y en pocas sesiones. Con este tratamiento se pueden reducir de 3 a 7cm por sesión. La criolipólisis es el nuevo tratamiento de moda porque define la figura prescindiendo de la cirugía y los resultados son visibles en dos semanas. Es sin duda, uno de los tratamientos de estética más buscados y demandados del momento, porque entre sus principales motivos encontramos la forma en la que define la figura prescindiendo de la cirugía y eso, interesa. Muchos lo comparan con la famosa liposucción. Pero sí hay que tener muy clara una cosa si apuestas por la criolipólisis, no va a eliminar los 10 o 20 kilos que te sobran. Es un tratamiento perfecto para tratar zonas concretas de las que queremos reducir unos centímetros que nos cuestan más de la cuenta. Pero también debemos acompañar la criolipólisis de una dieta sana y equilibrada y ejercicio físico.

* Otro tratamiento es con "VelaVelvet Max", este equipo trabaja con radiofrecuencia y regenera el colágeno de la piel para tensar la piel, reducir contorno corporal, flacidez y celulitis. Este tratamiento trabaja con 4 tecnologías. Una es la radiofrecuencia que estimula la formación de colágeno; otra es el láser infrarrojo que reduce la adiposidad y modela el contorno corporal, en tercer lugar ofrece vacumterapia destinada a atenuar la celulitis y mejorar la circulación local; finalmente los masajes con rodillos que modelan el contorno corporal y favorece el drenaje linfático. El resumen de por qué genera tanto interés es que es un tratamiento que reduce la grasa localizada sin anestesia, sin cirugía, sin dolor, sin bajas médicas, sin agujas y sin medicamentos.

* También se pueden combinar ambos tratamientos con "MioUp" que es un equipo que trabaja con ondas electromagnéticas, producen contracciones en la zona a tratar que equivalen a 20 mil abdominales. Con este, se puede quemar grasa en un 19% y aumentar masa muscular en un 16%, es como ir al gym pero sin esfuerzos.



¿Es la época adecuada para llevar adelante estos tratamientos?



Sí, aunque generalmente recomendamos comenzar todos los tratamientos estéticos en junio/julio para llegar a la temporada Primavera/Verano tranquilas y sin apuros. También con Depilación Definitiva, para que en verano puedas realizas sólo sesiones de retoque.



¿Qué partes del cuerpo se modelan?



Se puede modelar abdomen, flancos (son los famosos rollitos flotadores), glúteos, pantalón de montar, muslos y brazos.



¿Hay algún impedimento respecto a la edad o la salud de la persona?



No hay límite con la edad, en realidad antes de comenzar cualquier tratamiento ofrecemos una consulta con nuestros profesionales para ser evaluadas y saber si son pacientes aptas para realizar dichos tratamientos, si bien no hay contraindicaciones, debemos chequear que no estén bajo algún tratamiento médico o con medicaciones que podrían alterar los resultados. Durante el embarazo, por ejemplo, no se realiza ningún tratamiento estético hasta después del tercer mes de lactancia



¿Qué recomendaciones hay que tener en cuenta?



Siempre hablamos con todas las pacientes antes para conocer también un poco cuál es la actividad o rutina que tiene cada una, aclaramos que, a la hora de decidir comenzar un tratamiento, también se deben comprometer a tener cuidados con la actividad física, una alimentación saludable, beber 2 l. de agua por día, tener pausas laborales activas y sumar a su autocuidado



¿Cómo funcionan esos tratamientos?



Son tratamientos no invasivos, que rondan un mínimo de 4 a 6 sesiones, dependiendo de cada paciente o de las zonas que trabaja cada uno. Todos tienen resultados progresivos.



¿En cuánto tiempo se ven los resultados?



Dependiendo de cada persona, que responde diferente una de la otra, los resultados suelen notarse después de unos 20/30 días.



¿Cuál es el costo?



Los precios van desde los $1500 por sesión en adelante. Contamos con combos, packs de sesiones con descuentos y también ofrecemos accesibilidad en la forma de pagos.





