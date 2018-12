El Centro de atención integral al niño, nace en 1999, en calle Mitre, cuyo objetivo era dar a familiares y niños con discapacidad la posibilidad de recibir en un mismo lugar la atención necesaria e integral de psicomotricidad, estimulación temprana, fonoaudiología, kinesiología, psicopedagogía y psicología. Luego, en el año 2003 en la calle Vieytes 240 (N) de Rivadavia, se crea la "Granja Educativa', en donde todos los pacientes podían acceder a la rehabilitación a través de un método nuevo e innovador como la Equinoterapia con resultados sorprendentes. Es en el año 2006, cuando se crea "Fundación Abril', que luego sostendrá diferentes centros de atención. la inauguración de la pileta de natación donde los niños asisten a Colonia de Verano en los meses de diciembre, enero y febrero, fue inaugurada en el 2007. Posteriormente y por la necesidad de que los niños tengan un lugar para su estimulación y rehabilitación diaria y continua; en el año 2009 se crea el Centro Educativo Terapéutico (C.E.T.) en calle Entre Ríos 129 (n). Debido a la demanda y al aumento en profesionales y pacientes, es que en busca de espacios más cómodos y nuevos servicios, el Centro de Atención Integral se traslada a calle Santa Fe 565 (e), el cual en la actualidad cuenta con 35 profesionales que día a día atienden de manera comprometida a pacientes con diferentes necesidades realizando atención no solo a niños sino también a adultos.Por una necesidad imperiosa de los niños con educación especial, se logra en el año 2010 la categorización como Equipo de Apoyo a la Integración Escolar. De este modo, el alumno puede ser incluido en escuela común acompañado de una docente integradora y sostenido por su equipo de rehabilitación (DAI). En el 2012 se inaugura el gimnasio Terapéutico, pensado no solo para rehabilitación física neurológica, sino también para personas con otras necesidades como musculares, obesidad, etc.



El certificado de discapacidad de la junta evaluadora de la Dirección de discapacidad es fundamental para entrar al centro educativo.

El Centro de atención integral



Este está especializado en rehabilitación nivel I y categorizado a nivel nacional por el S.N.R. (Servicio Nacional de Rehabilitación). Cuenta con consultorios, una sala de juego, sala de estimulación sensorial y cámara Gesell.Trabaja en forma ambulatoria para pacientes con diferentes necesidades y patologías desde su nacimiento hasta su adultez. Algunos de los servicios son: estimulación temprana, estimulación visual, estimulación sensorial, psicomotricidad, psicopedagogía, psicología, neurokinesiología, kinesiología, fisioterapia, kinesioterapia respiratoria, fonoaudiología, etc.



Trata pacientes con diferentes patologías, algunas como: accidentes celebro vasculares (ACV), traumatismos encéfalo craneales (TEC), lesiones medulares, lesiones de los nervios periféricos, párkinson, mielo meningocele, alteraciones mecánicas, pacientes con proceso degenerativo por impacto y otras más.



El objetivo es contener y sostener a los padres que depositan la confianza en las posibilidades que brinda la fundación en la rehabilitación de sus hijos o familiar más cercano. Ante papas desorientados o abandonados por el sistema, la fundación le ofrece los primeros servicios de asesoramiento y diagnóstico. Esto es importante, detectar patologías o llamados de atención temprana, para realizar estudios concretos y llegar a un diagnóstico más certero.





Centro Educativo Terapéutico



La etapa escolar es fundamental en el desarrollo del cerebro ya que se establecen las principales conexiones neuronales que van a constituir la base del aprendizaje y la conducta. La plasticidad cerebral es muy activa en la primera infancia y constituye el proceso metabólico más importante en la vida de una persona. De esta manera el proyecto educacional tiene por objetivo: Proporcionar los elementos pedagógicos y terapéuticos que contribuyan a beneficiar el desarrollo integral del niño. Estimular los procesos de maduración y de aprendizaje en los aspectos: intelectual, afectivo, y psicomotor del niño de tal manera que favorezcan su crecimiento y desarrollo. Promover el desarrollo integral que abarca el progreso de funciones intelectuales, psicomotrices y socio-afectivas. Favorecer la adaptación al ambiente.Iniciar la práctica de las actividades de la vida diaria. Lograr la participación en actividades lúdicas y de socialización. Reconocer su medio familiar, el de la escuela y el de la comunidad. Iniciar su independencia y autonomía teniendo en cuenta, las características particulares de cada chico. Promover la ejercitación sensoperceptual. Favorecer la coordinación y el equilibrio de todo su cuerpo. Enriquecer el lenguaje a través del juego, música y la socialización. Adquirir seguridad y confianza en su relación con el medio ambiente. Iniciar el desarrollo de sentimientos que posibilite la apreciación de la belleza de la creación. Preservar la fauna y la flora, creando y manteniendo espacios verdes y mejorando los ya existentes. Apreciar el valor de conservar la pureza del aire. Construir con sus pares normas elementales de higiene y preservación ambiental.

La Granja Educativa



El complejo cuenta con una superficie de 2 hectáreas, donde se aborda al paciente desde otra mirada en relación con la naturaleza, trasladando el consultorio a un espacio natural -terapéutico. Allí se realizan actividades como equinoterapia, taller de vida en la naturaleza, granja y huerta y recreación para niños con diversas discapacidades. Se cuenta también con una pileta de natación la cual es utilizada en la temporada de verano para la realización de colonia de verano; pudiendo así trabajar con los niños de forma variada durante todo el año. Cuenta con 20 profesionales trabajando, entre auxiliares, orientadores y profesionales.

Los talleres especiales



El objetivo principal es la contención de padres, niños y adolescentes, para ello organizamos por edades y horarios, las clases de baile y expresión corporal.



Otros talleres consisten en salidas a lugares de juegos, teatro, noche de boliche en la fundación (esto es para adolescentes), disfraces, etc. hay para cada taller una temática y un proyecto elaborado y con seguimiento de los profesionales adecuados.



El resultado, es felicidad de poder tener su mundo real, aclara la directora de Fundación Abril, Pmta. María Carlina Giandinotto. El niño con discapacidad disfruta y crece.



El Dato:



Fundación Abril

Santa Fe 565 (e) - Capital - San Juan

(0264) 421-3864

[email protected]

Fotos: Gentileza de Fundación