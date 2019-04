En muchos aspectos pareciera que el trato -o maltrato- hacia los animales no hubiera cambiado desde el Siglo XIX cuando Ignacio Albarracín comenzó una ferviente lucha por sus derechos. Es que las calles aún se ven plagadas de perros vagabundos que fueron abandonados o no esterilizados, animales en mal estado o poco cuidados por sus dueños, entre muchos otros aspectos que podrían haber cambiado. Por este motivo es que los protectores no dan abasto trabajando o recaudando fondos para dar asistencia veterinaria, alimentación y tránsito a los más desprotegidos. En este contexto, el Voluntariado Pro Vidaa - Protección y Voluntad Independiente en Defensa del Animal y del Ambiente-, presidido por Elisa Martí, continúa los pasos de quienes por años han llevado adelante esa lucha.



Esta agrupación integrada por no más de 20 voluntarios activos y otros tantos pasivos que realizan aportes mensuales, comenzó como una idea en el año 2011 con metas vinculadas al cuidado del ambiente y los animales. No obstante, no tardaron en darse cuenta que las necesidades más urgentes apuntaban a dar una mano a los animalitos de la calle.



Actualmente cuentan con diversas comisiones destinadas a rescates, organización de eventos, marketing y comunicación, búsqueda de hogares de adopción, entre otras que facilitan este arduo trabajo. Otros grupos se dedican a pintar pañuelos, a confeccionar anotadores, a reciclar frascos de vidrio con vinilos, que luego salen a la venta para recaudar fondos. De otro modo sería imposible comprar alimentos para los rescatados o llevarlos a la atención en veterinaria.



"Todo eso, más lo que podemos recaudar en bingos, el aporte de un mínimo de 50 pesos mensuales de los voluntarios pasivos, nos permite pagar la veterinaria El Retoño de Gustavo Aragón y su esposa Eliana, quienes nos ayuda muchísimo a nosotros y a otros proteccionistas. Allí tenemos una cuenta que vamos pagando en la medida de las posibilidades, aunque nos ponemos un tope porque si no se hace difícil saldarla", explica Elisa, fundadora y actual presidente de la entidad.



La comisión esterilizadora también cumple un rol fundamental ya que sus integrantes son los encargados de rescatar animales que en general están muy enfermos y deben ser trasladados al médico veterinario para su urgente atención.



A la par asisten con alimentos a los callejeritos que por cuestiones de espacio no pueden brindarles tránsito porque no cuentan con un lugar físico. En todos los casos los perritos van a los hogares de los voluntarios que los cuidan hasta que encuentran un hogar adoptivo. "Tenemos muchos en nuestros hogares, estamos saturados, por eso apelamos a la gente que quiera adoptar responsablemente. Nosotros los entregamos saludables, vacunados y esterilizados. A esto se suma que hemos tenido cachorros con moquillo o parvovirus, por lo que no podemos llevar más animales por años", indica La arquitecta Martí, quien tiene desarrollado un proyecto de "Hogar de Tránsito", pero carece de recursos económicos para llevarlo adelante.



Esta agrupación junto con otras que persiguen el mismo objetivo se reunirán mañana frente a la Casa de Sarmiento para promover acciones y pedir por los derechos animales (Ver aparte).

Las personas que quieran ayudar con alimentos o deseen adoptar animales puede hacerlo a través de http://www.providaa.org . También pueden colaborar en alcancías ubicadas en diferentes negocios. Además está abierta la propuesta para comerciantes que quieran colocar una en su local.

Dos preguntas

Elisa Martí, presidenta de Pro Vidaa opinó sobre el abandono de animales.





-¿Por qué hay tantos perros vagabundos?



Estamos ante una situación crítica porque el Estado ha estado sin accionar sobre este tema por muchos años. Lo hemos charlado con las autoridades de la Secretaría de Ambiente y si bien allí hacen muchos esfuerzos no alcanza. Un ejemplo son los quirófanos para esterilizar que si bien no funcionan mal, no alcanzan para cubrir las necesidades. Nosotros los proteccionistas no conseguimos turnos o lo dan a varios meses cuando la perra ya tuvo cría. Además falta una campaña fuerte para reducir la cantidad de animales abandonados y eso se logra concientizando en serio y esterilizando en forma gratuita y obligatoria. También está en marcha el programa Acompañame que es muy bueno, pero no vemos que funcione. Los animales siguen teniendo cría y la gente sigue abandonándolos. Es un problema que debemos resolver entre todos porque estamos prácticamente en estado de crisis.



-¿Cuál es tu opinión respecto de los animales que están en las comisarías?



Los proteccionistas nos hemos sentido muy mal porque nos han tratado mal diciendo que nos tenemos que llevar a todos los animales de la calle a nuestras casas y es responsabilidad de todos lo que está pasando. Es responsabilidad del que no denuncia, del que no esteriliza y del que dice que hay que matarlos como si estuviéramos en la pre historia. Acá siempre la culpa es del otro.



Actividades por el "29 A"



En todo el país se conmemorará el "29 A, Día de la Liberación Animal". En San Juan será mañana a partir de las 16,30 en la Peatonal Sarmiento.



La concentración es a nivel nacional, es decir, en muchas más ciudades del país se reunirán por los mismos pedidos. Durante toda la tarde se harán juegos interactivos para concientizar sobre sus derechos. Además presentarán animalitos sin hogar a la espera de adopción responsable.



Habrá un desfile de animales que están en adopción como así también de las personas que concurran con sus mascotas.



Se sumará una charla sobre veganismo y vegetarianismo con Juan Manuel Garade y posteriormente se realizará un abrazo simbólico entre todos los presentes en apoyo a las leyes de protección animal. Para finalizar, a las 20 se realizará una marcha.



En el stand de Pro Vidaa se encontrarán a la venta anotadores, botellas, frascos, latas decoradas, pañuelos en contra del maltrato animal e información útil de quirófanos, esterilización, procedimientos para denunciar el maltrato.



En el encuentro pedirán al Congreso Nacional la aprobación de leyes: Presupuestos Mínimos para la protección de la fauna urbana (esterilizaciones masivas de perros y gatos + educación en derechos animales); No más tracción a sangre y Prohibición y experimentación en animales no humanos, reemplazándola por métodos alternativos éticos.

En San Juan



Para la provincia solicitarán: Hospital veterinario público y móviles departamentales; Ley provincial de prohibición de la pirotecnia sonora; Ley provincial de prohibición de la tracción a sangre y cumplimiento del convenio de sustitución Basta de TaS. Además de la implementación de protocolos de actuación en casos de maltrato y crueldad animal.



PÁGINA WEB:

http://www.providaa.org/

Instagram y FB: Voluntariado ProVidaa



La fecha



A diferencia de otras partes del mundo, el Día del Animal se celebra en la Argentina todos los 29 de abril en conmemoración el fallecimiento Ignacio Lucas Albarracín, un abogado que fue el gran pionero en el país en la lucha por los derechos de los animales. Fue secretario de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales desde su inicio (1879) y sucedió a Domingo Faustino Sarmiento en su presidencia, en el año 1885. Luchó contra las riñas de gallos, la doma de potros, corridas de toros y tiro a la paloma.



De hecho, fue el mayor impulsor de la Ley Nacional -2786- de Protección de Animales que se promulgó el 25 de julio de 1891. Este desarrollo que encabezó Albarracín fue la base legal que incorporó la Liga Internacional de los Derechos del Animal (1977) y la ONU. Murió el 29 de abril de 1926.