"Creo que es solo un camino de ida", comienza Bruno Savoca ya que el marketing digital no tiene un fin. Hoy marcas, organizaciones, empresas, y todo lo referido al mercado comercial, mientras antes se involucren, mejores son los resultados que van a tener en el largo plazo. Esta es la realidad en un mundo vertiginoso y lo que hoy es tendencia en este rubro, dentro de seis meses queda obsoleto. Pero soy optimista y creo en San Juan, por eso pude vislumbrar que la brecha más grande se da en el caso privado porque el que ahora vende compraba de otra manera, a pesar de haber varios caminos. Años atrás, la persona que consumía distintos tipos de productos como por ejemplo, información, servicios o compraba, lo hacía por otros medios. No había redes sociales, ni optimización de campañas, y otras formas que hoy están a la orden del día.



Entonces, el marketing digital no es otra cosa que la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. En el ámbito digital aparecen nuevas herramientas como la inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día, y la posibilidad de mediciones reales de cada una de las estrategias empleadas. Se conocen dos instancias: La web 1.0, que no difiere de la utilización de medios tradicionales. Su mayor característica es la imposibilidad de comunicación y exposición de los usuarios. Solamente la empresa tiene el control de aquello que se publica sobre sí misma.



Con la web 2.0 nace la posibilidad de compartir información fácilmente gracias a las redes sociales y a las nuevas tecnologías de información que permiten el intercambio casi instantáneo de piezas que antes eran imposibles, como videos, gráfica, etc. Se comienza a usar internet no solo como medio para buscar información sino como comunidad, donde hay relaciones constantemente y feedback con los usuarios de diferentes partes del mundo.



Bruno es administrador de empresas, recibido en San Juan y después de varias capacitaciones fuera del país abrió su empresa Busst en el año 2013. Busst, es una palabra en inglés que significa "potencia' , pues ese es el objetivo de la empresa; potenciar marcas, organizaciones públicas o privadas a través del marketing digital.



La parte digital es necesaria y no se pueden separar para una estrategia, es ahí donde ponemos el foco para que la campaña funcione. Pero hay una variable, que es cómo está distribuida la atención del consumidor. Antes se le prestaba atención a un medio que era la radio, luego la TV pero ahora tenemos una atención multiplataforma , estamos atento a muchísimas cosas en simultáneo. El foco está en saber donde el usuario presta atención y vemos que hoy cada vez la gente usa más el celular. Nosotros somos parte de esta transformación digital en nuestra comunidad, empezamos con trabajos como: Portho Gelatto, Vittorio y Ansilta. Ansilta fue una experiencia buena porque tuvimos que dar a conocer la marca y posicionarla en Buenos Aires. Lo importante es colocarnos bajo el paraguas de la estrategia comercial que el cliente demanda, igual son muchos los objetivos que trae lo digital, por ejemplo puede ser lanzar un producto nuevo, abrir una sucursal, apuntar a un segmento determinado, fidelizar a sus clientes,etc., son una multiplicidad de plataformas y objetivos a tener en cuenta.



La experiencia nos dicta en dónde, con quién y cuándo estar presentes y con cuantos segmentos contamos en sociedad para dar con el resultado deseado.



La óptica de San Juan



Estoy convencido que esto no es una opción sino un camino pero con tiempos que corren a pasos agigantados. Realmente es la oportunidad, sea el rubro que sea, todavía no hay una masa crítica de empresas que estén haciendo cosas en lo digital. Acá no hay más de una o dos empresas que estén haciendo cosas en lo digital. En la provincia se da mucho el consumo de un producto por tradición, pero luego apareció la tercera generación y no lo consumen a lo tradicional, porque la marca no está en contacto con ellos. En tres generaciones, la primera y segunda compartían medios de comunicación, tele o radio, ahora la tercera solo habla idioma digital. Las empresas que más éxito tienen es cuando vemos aparecer esa generación que trae nuevos aires digitales e invierte un poco más. Otra gran necesidad es que en la provincia no hay opciones para desarrollarse y quizá pueden haber cuestiones estructurales de la profesión, pero todo cambia tan rápido que quizá lo que estudies hoy en seis meses ya es obsoleto. El escenario acá es flojo y lo vemos porque permanentemente estamos armando equipos para proyectos y no hay gente preparada.



¿Estudio o práctica?



Vemos dos cosas como primordiales. Este tema es vertiginoso y sus cambios también por eso la práctica es fundamental, hacer campañas, estar en Twiter, Instagran y Facebook es importante y, por otro lado es importantísimo la especialización, que va más por el lado de los nichos, por ejemplo especialista en posicionamiento de buscadores. Al denotar esto, le dimos un viraje a la empresa. Queremos dejar en claro el objetivo que perseguimos, una cosa es marketing y otra es venta y lo que pasa de un lado a otro es un proceso. Por ello cada rubro tiene una particularidad y objetivo único, por eso la idea es convertirse en un referente de cada una de las áreas a trabajar.



Los protagonistas del mundo digital



San Juan no tiene un espacio donde converjan y se generen conversaciones para detectar quien se capacita. No hay un espacio que los nuclee, que los habilite de concentración, esto es lo que nutre. En cambio ver un video en Youtube es lo que alimenta, porque la gente opina...



Los youtubers e influencer rompen las reglas y abren las puertas, se viralizan a través de las redes. Años atrás el mensaje lo daba un medio. Ahora el desafío es de todos los segmentos que hay en la sociedad, entonces, ¿cuál es la mejor manera de mostrarle la noticia a cada uno de ellos?. Ya no es un mensaje para todo el mundo, ahora son miles de mensajes todo el tiempo en diferentes plataformas. El camino esta en la segmentación.



La clave es saber como comunicar, esto da como resultados los millones de seguidores.



Yo puedo ser canal de venta



Hay áreas que permite que se cierre todo el proceso de venta desde que una persona entre en contacto con la marca hasta que conoce los atributos, la necesidad, las oportunidades y terminas comprando. Esto se da en los E-Commerce. Hay marcas que al no tener desarrollado todo el canal digital el cliente se queda a mitad de camino debido al incompleto camino en redes.



Un sueño por cumplir



Abrir un espacio, los primero seis meses será de encuentro, donde se pueda debatir, sacar dudas y en el segundo semestre una primer prueba de algún curso. Es un proyecto que involucra mucho trabajo pero con un gran desafío, llegar a lo máximo. Para ello, Desde hace 2 años somos aliados a una agencia de marketing de Brasil "Resultados Digitales", Busst es la quinta agencia en Argentina en ser su aliado. Ellos tienen una universidad propia y nos capacitan permanentemente, nos otorgan contenidos, cursos y personal a nuestra disposición para encarar proyectos. Hoy la empresa cuenta con 4 áreas: diseño gráfico, fotografía y video, community managers y estas áreas están comandadas por un encargado de proyecto.



