Como toda obra grande de infraestructura, el Dique de Ullum impactó fuerte en los sanjuaninos en muchos aspectos.Uno de ellos, quizá el menos mencionado es la nueva relación de los sanjuaninos con el agua. Los balnearios costeros obligaron a muchos amantes de las actividades acuáticas a realizar cursos de natación para familiarizarse con destreza en este medio. Así un caudal importante de personas decidió tomar clases para aprender a nadar. Pero eso no quedó ahí, porque muy pronto empezó la demanda de piscinas cerradas y climatizadas para continuar con este romance con el agua durante los meses fríos del año.



Así llegó primero el Complejo El Palomar a fines de 1982, después se sumaron otras ocho piscinas climatizadas, la mayoría de ellas construidas en los últimos años para ofrecer no sólo natación sino programas especiales de gimnasia acuática, y otros para distintas necesidades. Esto se produjo porque en la actualidad se tornó imprescindible para tareas de rehabilitación física y mental, como así también para deportistas o simplemente para quienes quieren bajar de peso o disfrutar.



Se trata de los complejos Piscis -tiene dos piletas-; Ausonia; Aqua Fitness by Nyma; Turquesa (Complejo Palestra); AquaMarina; El Almendro Sport y Aquatic Center, todas con permiso para funcionar por parte del área Saneamiento Ambiental del Salud de Pública.



Se sabe que la natación es un ejercicio donde intervienen multitud de músculos y articulaciones, lo que convierte en muy completo, como también se sabe que es saludable practicarla durante todo el año, ya que los beneficios se notan a medio y largo plazo si se mantiene una cierta continuidad. He ahí el motivo por el cual cobran aún más importancia la piletas cerradas y climatizadas.

Lo novedoso actualmente son los programas de fitness que se realizan para mejorar el estado físico, adelgazar y estilizar la figura.



Paula Guarnido de Aqua Fitness, ubicada en calle Salta 131 Sur, explica que "contamos con dos programas desarrollados por nuestro equipo de profesionales en los que buscamos entrenar tanto la parte cardio como la fuerza dentro del agua. Uno de ellos es únicamente "Cardio", con movimientos dentro del agua coordinados con música muy actual, que permite quemar 600 calorías por sesión. El objetivo es el entrenamiento cardiovascular y en menor medida el entrenamiento de fuerza resistencia".



Otra opción es el programa "Circuito" que consta de movimientos poliarticulares. "Aquí usamos mancuernas, tobilleras, paletas de resistencia, entre otros elementos, y trabajamos diferentes ejercicios en forma de circuito, que complementados con la clase cardio, obtenemos excelentes resultados", agrega la profesora.

Por otra parte, Ausonia es el único club que posee piscina climatizada, que no sólo recibe a socios en forma permanente sino también a no socios que quieran hacer cursos de natación y gimnasia acuática. Esta pileta se caracteriza por tener medidas semiolímpícas y cuenta con horarios extendidos de lunes a viernes.



Las personas mayores también tienen la opción de asistir a clases de gimnasia acuática con profesores especializados.

Otra de las opciones es Piscis, un natatorio que nació hace más de 15 años, y cuenta con dos piletas en Rivadavia. Marcela Arabel, responsable de ambas señala que "en la del Barrio Chacabuco estamos abocados a todo lo que es rehabilitación con profesionales capacitados para este fin. La otra pileta está destinada a la práctica de la natación. Tomamos esta decisión porque cada vez se acerca más gente por recomendación del médico o el kinesiólogo. Un 70 por ciento de las personas que asiste lo hace por este motivo".



Allí concurren jubilados, chicos con discapacidades, personas con dificultades para realizar otras actividades, por lo que es necesario contar con personal idóneo.

La otra pileta de Piscis ubicada en avenida Libertador y Mariano Moreno está destinada a entrenamiento en natación y gimnasia acuática.

Más opciones en el agua

Aquatic Center -calle Manuel Zabala 1071 Norte, antes de Coll-, no sólo propone nadar sino también realizar "Aqua Zumba", es decir bailar diferentes ritmos actuales en el agua; realizar cursos de guardavidas, aqua gym, waterpolo y actividades especiales para triatletas.



Ivana Patiño, secretaria del natatorio, también concuerda en que "gran parte de las personas llega por recomendación médica, muchos de ellos con problemas respiratorios ya que la actividad en el agua es ideal para combatirlos".



El Almendro Sport, ubicada en el Barrio Camus, también está preparando todo para volver al ruedo y ofrecer diferentes opciones en su pileta semi olímpica en la que no se ha descuidado la parte estética y visual ya que hacia el Oeste cuenta con un vidriado que permite ver la cordillera.



Dentro de 20 días aproximadamente volverá a abrir sus puertas ya que se encuentra en etapa de acondicionamiento general. Mathías Atencio, propietario, profesor de Educación Física y triatlonista, indica que allí se imparten clases de natación para bebes, niños y adultos, además de natación competitiva y recreativa para personas de todas las edades.



A esto se suma gimnasia aeróbica y aqua zumba para quien quiera practicar otra actividad en el agua.

"Acá entrenan muchos deportistas, especialmente triatlonistas que trabajan a nivel competitivo. Personalmente creo que la natación ha crecido a la par de todas las actividades deportivas en la provincia, es algo sorprendente", agrega.



Complejo Palestra-Pileta Turquesa es otra de las opciones. Un lugar que ha sabido ganar un espacio en este tipo de actividad. Allí particularmente está muy orientado a jugadores de hockey, ciclistas, maratonistas, rugbiers, entre otras disciplinas deportivas. "El agua oxigena, enseña a respirar, da capacidad aeróbica, lo que la convierte en un medio ideal para deportistas que lo eligen para hacer pretemporada", indica el profe Pedro León.

También dictan cursos de natación a partir de los 2 años, y dispone de horarios para personas en rehabilitación y gimnasia acuática.



Como se ve son varias las opciones en San Juan para practicar natación o hacer gimnasia en el agua por lo que no hay excusas para no sentirse bien, adquirir estado físico, perder peso, ganar destreza, o simplemente disfrutar. La recomendación es que los ejercicios siempre estén adaptados a las capacidades y necesidades de cada persona.



Datos

Aquí algunos datos y teléfonos de referencia para pedir información:

Aqua Fitness: FB/Aquafit by Nyma/264 5081467

Ausonia: FB/Ausonia Sismid/ 4231558

Piscis: FB/ Piletas Piscis Natación/426-1898

El Palomar: 423-1842

El Almendro: FB/ El Almendro Sport/264 4719750

Aquatic Center: FB/Aquatic Center/4268265

Turquesa; FB/Gimnasio Palestra-Pileta Turquesa/420-3995



El Palomar, pionero



Durante el segundo semestre de 1982 con la realización de los Juegos Nacionales, quedó inaugurada la pileta del complejo deportivo El Palomar, un hecho verdaderamente histórico para San Juan. Se trataba del primer natatorio cerrado y climatizado de la provincia con visores internos, sistema de filtrado, intercambiadores de calor, y todo lo necesario para que tuviera las condiciones óptimas para quienes se dispusieran a utilizarla.



"Actualmente pasan por allí alumnos de los tres colegios universitarios, deportistas de alto rendimiento, 20 docentes que trabajan en diferentes niveles, grupos de las fuerzas de seguridad y militares, tenemos convenio con UPCN, asisten chicos de instituciones especiales, entre otros, ya que de 21 a 24 entrenan los atletas. Esto sin contar la practica de waterpolo y otras actividades", indica Juan Manuel Escobar, director del Complejo.

A la nutrida concurrencia se suman muchas más actividades como trabajo con transplantados, entrenamiento de deportistas de alto rendimiento, y programas de inclusión social.



"Cuando empezamos con la pileta en San Juan no existía el hábito de la natación en invierno. Es más, fue el Dique de Ullum el que fue cambiando la percepción de esta relación con el agua. Al poco tiempo fueron los directivos del Colegio Central Universitario los que pidieron que fuera una actividad extra curricular, y desde entonces el número de personas fue en ascenso y cada vez aumenta más", indica Escobar.





Fitness

Paula Guarnido, profesora de Educación Física recomienda realizar programas de fitness en el agua por las siguientes razones:

* Las personas con alguna lesiones, o con sobrepeso se ven beneficiadas al entrenar en el agua, ya que el impacto se reduce a cero.



* Gasto Calórico: Durante el entrenamiento en el agua, se trabaja todo el tiempo. Cada vez que se realiza un movimiento, hay que vencer la resistencia del agua y si a esto se suman elementos, se convierte en una bomba quema calorías.

* Placer de estar en el agua: Disfrutar de una pileta con temperatura agradable, desestresa y alivia tensiones.



Palabra autorizada

Franco Chancay es licenciado en kinesiología y cuenta con extensa experiencia en deportología. En este espacio da a conocer los beneficios de la natación y ejercitación en el agua, como así también las pocas contraindicaciones para realizar cualquiera de estas prácticas.

* La ingravidez provoca que el cuerpo se mueva mejor en el agua, sin afectar articulaciones.

* La resistencia en el agua tonifica y da fuerza a todos los músculos.

* No ocasiona dolores, por el contrario los alivia.

* La temperatura de las piletas climatizadas brindan sedación física y psíquica.

* Es un elemento lúdico por lo que es bueno para realizar otras actividades, no sólo la natación.

* Es ideal para la rehabilitación de personas con diferentes lesiones o para mejorar ciertas condiciones.

* Sólo está contraindicado para personas alérgicas al cloro, o a la atmósfera de la pileta. Del mismo modo para quienes tienen lesiones en la piel o personas con tendencias a infecciones en los oídos.

* Estas contraindicaciones son mínimas en relación a los beneficios que brinda nadar o ejercitarse en el agua.

* Es aconsejable que todas las rutinas estén guiadas por un kinesiólogo, médico o profesor en Educación Física.