Los más previsores ya empezaron a prepararse para las fiestas de fin de año. Especialmente aquellos que tienen que buscar recetas, encargar ingredientes no convencionales o que tienen que ingeniárselas para reconvertir lo que pueden comer en un plato acorde para estas celebraciones, como es el caso de los veganos y vegetarianos que no siempre quieren festejar cenando una ensalada de lechuga o una porción de arroz yamaní sino que merecen un menú tentador y por qué no, gourmet.

Para darles una mano a todos ellos, la Herboristería Andante -un comercio pionero en la venta de insumos naturales ligados a una alimentación saludable- le abrió sus puertas a varios profesionales de la salud y de diferentes ramas de la agricultura, a chefs y a cocineros de ocasión, para que compartan sus saberes y den herramientas para armar menúes a medida. Los cursos y talleres comenzaron hace unas semanas y justamente quedan dos abocados específicamente a las cenas de Navidad y Año Nuevo (ver Para saber más).



"Llega fin de año con sus festejos y quienes comen diferente no tienen por qué contentarse con un plato de verduras cocidas al vapor. Ellos, como el resto de la familia, pueden comer rico, saludable y con platos preparados como si fueran los tradicionales, salvo que se hacen con otros ingredientes. Para todos ellos pensamos en estas clases de cocina para las fiestas'', explican los propietarios de este verdadero supermercado alternativo, Nicolás Pujovich y Andrea Terranova.



La propuesta de los cursos es amplia. Según detallan los organizadores, están destinados a todo tipo de público y edades; hay talleres para todos los gustos: de alimentación conciente, de Ayurveda, de huerta orgánica y de cocina vegana gourmet para lograr preparaciones especiales para paladares exigentes en todo sentido.



"El objetivo de los talleres es brindar herramientas e información valiosa, profundizando la idea de la alimentación conciente como uno de los caminos naturales para nuestra salud y el cuidado del medio ambiente, apuntando a saber más acerca del daño que provocan aditivos y conservantes, los procesados y empaquetados. Y por el contrario, permitiéndonos valorar el origen de lo que consumimos y disfrutar de la comida hecha en casa'', detallan.



Propuesta tentadora

Uno de los talleres más esperados es el de Cocina Vegana Gourmet, que está a cargo de Carla Montoya, que es bailarina, socióloga e instructora de yoga y que le fascina cocinar. Ella -que hizo todo el proceso para pasar de ser vegetariana a vegena (esto significa que no consume absolutamente nada de origen animal como lácteos, huevos, miel, entre otros alimentos y en cambio consume alimentos vivos, pastas de harinas alternativas, semillas, frutas y verduras cocidas y frescas, frutos secos, porotos, arroz yamaní).- no está sola en esta tarea tan placentera y generosa. Sino que la acompaña, contando lo que sabe su amigo y nuevo socio, el chef Gabriel Aguirre. El es super experimentado, ya que ha tenido responsabilidades de alto rango en diferentes cocinas de la provincia, actualmente trabaja en La Madelaine. Comparte con Carla que se adentró convencido por sus valores al mundo vegano, pero, a diferencia de ella, tuvo que abandonarlo por gajes del oficio. Confiesa que siendo chef es complicado no poder probar los platos que preparara debido a restricciones alimentarias. De todos modos, no deja de interesarse por este tipo de alimentación que le representa desafíos a cada paso por estar limitada en el uso de ingredientes clásicos y básicos para muchas cocinas como es la crema de leche, el queso, la manteca. Y en cambio, le permite innovar con nuevos sabores y texturas.



"En el taller vamos a compartir un menú de pasos: con varias entradas, un plato principal y uno o dos postres, por supuesto veganos'', adelantan Carla y Gabriel. Si bien la propuesta no está "cerrada'' adelantaron que el sábado próximo cocinarán con los participantes propuestas como crepes de remolacha con pepino y pasta de maní, ceviche de legumbres y verduras crudas, mini tortillas de zucchinis con harina de garbanzo (que sirve para reemplazar al huevo), panes de remolacha sin levadura, ensalada tibia de verduras y como broche de oro, brownies de garbanzo y chocolate amargo e higos secos con semillas tostadas.

"Nuestra propuesta es engalanar una mesa con platos ricos, nutritivos y sortear el desafío de comer lo de siempre, respetando la vida animal'', dicen levantando la bandera del tratamiento ético del cuidado de los animales.



Este dúo está investigando, estudiando, experimentando con ingredientes y técnicas y dando los primeros pasos para tener su propio restaurante vegano a puertas cerradas, el primero de su tipo en San Juan, que abrirá sus puertas antes de fin de año. La propuesta será una cocina "real, conciente y vegana'', según la definen.





Cocina con sentido



Para muchos la cocina conciente es una incógnita. Por eso, Claudia Montión comparte lo que sabe al respecto en otro de los talleres que hacen foco en esta "técnica que agrupa un conjunto de herramientas que aumentan la atención y la consciencia en el proceso de alimentarse''.



Ella enseña a utilizar alimentos básicos y llevarlos a la mesa, en este caso del 24 y el 31. Entre sus recetarios hay Limonada al jengibre y menta, un gazpacho (una tradicional sopa fría de tomate perita), Roll de berenjena y hummus (pasta de garbanzos), Torre de Panqueques con masa con avena y diferentes rellenos (zanahoria, tomate, remolacha rallada, palta, aceitunas, rúcula o espinacas) y garrapiñada de semillas de girasol con azúcar mascabo y hasta un árbol de navidad frutal (con pepinos, manzanas, peras, ananá, kiwi, uvas, frutillas, melón, sandía, mandarina, damascos y duraznos).



En este espacio hasta propone algunos consejos a tener en cuenta por quienes se cuidan para evitar excesos, no generar molestias al organismo ni aumentos de peso en estos días en los que se come tanto por las fiestas.





Para saber más

Los talleres de cocina tienen un costo entre $250 y $350 y su duración es de 2 a 3 horas, dependiendo el contenido de la clase.



Se dictan en la sucursal de la Herboristería Andante de calle Mitre y España.

En cada encuentro, los participantes no sólo experimentan con condimentos e ingredientes, sino que cocinan el paso a paso de cada receta. Además se prueba todo lo que se cocina. A casa, cada uno se lleva lo que le dejó el momento y un recetario, aunque hay casos que los profesores prefieren enviar las anotaciones, secretos y procesos de cocción por mail.



Hay un cupo máximo de participantes de 25 personas, por lo que es fundamental reservar el lugar, abonando la clase en los locales (de Capital o Rivadavia) o por medio de redes sociales como Herboristería Andante (en Instagram y Facebook).



Para agendar: el próximo sábado de 17 a 20 horas se dará el Taller de Cocina Vegana Especial Fiestas y el 14 de diciembre, de 17 a 20, el Taller de Alimentación Consciente Especial Celebraciones.



No hay que llevar ni utensilios, ni ingredientes, ni anotador. Solo el mate $300 y ganas de aprender y compartir.