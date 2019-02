Proceso creativo de los equipos artísticos del bloque "Siesta", integrado por 9 de Julio, Capital, Iglesia, Santa Lucía y Ullum.





Es el nombre elegido para el nuevo Carrusel 2019, que comenzó con su tarea por mayo del 2018, bajo la dirección general de Ariel Sampaolesi y el guión está armado por Ariel Sampaolesi, Daniel Zalazar y Juan Francisco López Búbica, quien también lleva la dirección artística, más 18 personas que forman el equipo necesario para montar un espectáculo escénico de semejante magnitud.



Luego de la charla con Sampaolesi, podríamos definir al espectáculo como muy novedoso, la propuesta es distinta y el lugar también es nuevo. Impacto, asombro, identificación serán los calificativos de "Paisaje de gente cálida", cuyo título se desprende de la Fiesta del Sol "El calor de lo nuestro", cuya idea está fundada en una dimensión más humana con características de nuestra idiosincrasia y no tanto en el factor climático.



Se escucha a la gente que visita la provincia decir que los sanjuaninos somos hospitalarios, amables, solidarios y amigables. ¿Podrían asociarse dichas características a la idea de un pueblo cálido? ¿Es el sol el que germina nuestra calidez humana, esa virtud que nos identifica y a la cual le hacemos honor todos los días con nuestras acciones cotidianas, nuestras costumbres, nuestros modos de pensar, de decir, nuestros modos de relacionarnos? Es la solidaridad, bonhomía y amabilidad las que caracterizan al sanjuanino, sin olvidar que es el calor del corazón el que se impone cada mañana al comenzar una jornada de trabajo. Todo transcurre en una atmósfera agobiante, de temperaturas extremas, aridez, desierto y una sensación térmica elevada. Esto es algo del espíritu del carrusel 2019 que cuenta la historia de los 19 departamentos de San Juan, la puesta en valor de cómo son sus labores, paisajes, su gente, flora y fauna. En pocas palabras tradiciones, costumbres e identidad. Entonces, ¿cómo se muestra de un modo alegre y divertido esto? Ariel Sampaolesi, que lleva 26 años de teatro y desde el 2010 trabajando para la FNS, cuenta, "El espectáculo del 22 de febrero llevará algo de mágico y de fantasía, por ejemplo, ¿Cómo sería el paisaje de Valle Fértil si fuera un cuento de hadas? De este modo el carrusel no será una representación lógica sino una dramaturgia fantástica que cuenta una historia. Será un espectáculo escénico interdisciplinario, cuyo eje es el calor, basado en mostrar los 4 momentos del día: mañana, siesta, tarde y noche. En esos cuatro bloques se desarrollará la actividad de la gente de cada departamento".



El desarrollo del espectáculo



El 22 de febrero a las 20 se dará comienzo al Carrusel, un espectáculo callejero y público que año a año se aggiorna, muy distinto y más federal. Es un montaje escénico interdisciplinario, donde interviene el arte, la escenografía, la música, iluminación, coreografía y el color. "La novedad es la estructura del carrusel, cuenta con carros, nexos narrativos, bailarines y performers en suelo. Los nexos narrativos hacen referencia a la dimensión del ecosistema, ensamblan la narración de la historia que se contará. La apertura, al tratarse de los cuatro momentos del día, comienza con la aurora, representada por unos gallos metálicos. A diferencia de otros años los carros no van por orden alfabético. El carro oficial que lleva a la Reina y Virreina del Sol 2018 va al final del carrusel como broche de oro, un homenaje a la Luna sanjuanina. Una gran fiesta electrónica nocturna, iluminada por una luna plateada y, la gente va en un mundo ideal y fantástico esperando el canto de los gallos que anuncian la aurora, es una manera de cerrar el círculo del transcurso de un día o giro planetario. Y, además, siempre está presente el calor en las distintas actividades de la provincia en los cuatro momentos del día. Así 5 carros representan la mañana, 5 la siesta, 5 la tarde y 4 la noche. Cada carro representará parte de la historia donde muchos se sentirán identificados por tradición o costumbre. El carrusel será más corto, contundente, rápido, dinámico y continuo. El montaje de cada carro tendrá distintas perspectivas 360¦, pudiendo verse sus 5 caras. Está previsto que dure 2 horas. Se caracteriza, además, porque la realización escenográfica, coreográfica y de vestuario es con materiales reciclados de fiestas anteriores. Hay un gran sentido de la resignificación y transformación.





Los números del carrusel



Es contundente el número de personas involucradas en trabajo del carrusel, los elencos departamentales, equipos de realización, los constructores y diseñadores, directores, artistas o performers y sin contar la gente que trabaja como pintores, herreros, modistas, etc.



20 montajes interdisciplinarios

20 carros alegóricos

20 nexos narrativos

2.500 personas trabajan para el carrusel

350 personas interviniendo entre los carros

2.000 piezas de utilería mayor y menor

1.900 intérpretes/performers

500 personas en roles técnicos, de producción y logística

800 metros lineales de show

1 km de recorrido



Un trabajo interdisciplinario



El trabajo y participación de los 19 municipios fue alentadora, se crearon vínculos de amistad y empeño para llevar adelante la fiesta de los sanjuaninos. Cada uno se identificó con un momento del día y a partir de allí contar su historia. Un desafío grande dividir los departamentos para representar los 4 bloques del día, el resultado fue revelador y alentador ya los equipos de la Fiesta del Sol de los municipios llevan años de experiencia.



El número de personas que trabajan para el Carrusel es 2.000, por lo tanto se ha previsto colectivos de traslado para la gente, los carros y nexos ensayarán antes del espectáculo.



El equipo de trabajo se divide en 4 áreas: La dirección general y un asistente, la dirección artística con 4 coordinaciones de áreas:

1 - Arte: Incluye vestuario, caracterización y montaje.



2 - Dirección de escena: Todas las situaciones escénicas



3 - Sonido y musicalización: Los carros este año no llevaran música, van a tener paisajes sonoros.



4 - Luminotécnica: la propuesta lumínica no como rol aislado para visibilizar el carro alegórico escenográfico, sino como lenguaje escénico integral.



Otra novedad



Con el Carrusel 2019 se deja inaugurado el Corsódromo, realizado en el departamento de Chimbas, una calle que tiene 12 m. de ancho por 850 m. de largo. Esto permite no tener problemas con las alturas de las escenografías, porque no hay árboles y las farolas son altas. Hay carros cuyas escenografías llegan a medir entre 7 a 8 m. de altura. El corsódromo cuenta con tribunas, sillas y espacio para quien desee estar de pie.



Reconocimientos



Los 19 montajes escénicos interdisciplinarios de los departamentos podrán acceder a alguno de los tres reconocimientos otorgados por el Ministerio de Turismo y Cultura del Gobierno de San Juan. El montaje con mayor puntaje según la valoración del jurado calificador, recibirá un reconocimiento económico $70.000. El segundo en valoración, obtendrá un reconocimiento económico de $50.000. Por otra parte, el Bloque Dramatúrgico con mayor puntaje según la valoración, obtendrá un reconocimiento económico de $100.000, que será repartido en partes iguales entre los Municipios que conformen el Bloque.

Jornada de trabajo del bloque "Mañana", integrado por los departamentos Zonda, Angaco, 25 de Mayo, San Martín y Rivadavia.

Presentación de los primeros bocetos del departamento San Martín. En la foto, parte del equipo artístico del Carrusel del Sol 2019, junto a Carlos Corzo, diseñador del carro de San Martín.

Iglesia comparte ideas sobre cómo llevar a escena el vértigo y la adrenalina del deporte aventura en Cuesta del Viento. En la foto (de izquierda a derecha), Pablo Varela y Cristian Aguilera, de 9 de Julio; y Marcos Arévalo, Adrián Fernández y Cecilia Alfaro, integrantes del equipo artístico de Iglesia.

Etapa de proceso creativo en la sala teatral El Avispero.

Pocito definiendo cuestiones técnicas del paisaje "Industria de sol a sol". En la foto, parte del equipo artístico del Carrusel del Sol 2019, junto a Mauricio Escudero, director del montaje de Pocito.

Capacitación con el director Leandro Panetta (Buenos Aires), en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson. Panetta, creador de los espectáculos del Parque de la Costa, "50 sombras! El musical" y "El asombroso musical de Zamba con San Martín", entre otros; este año está a cargo del diseño del carro oficial.

Maqueta en proceso del departamento Rawson. En la foto (de izquierda a derecha), Juan Francisco López Búbica, director artístico del Carrusel del Sol 2019, junto a Julia De Nardi (coordinación escénica) y Emiliano Voiro (coordinación luminotécnica).