Cuando cualquier comensal -y si es de buen comer, mejor aún- va a una parrillada, sabe obviamente que en el braserito le ofrecerán todo tipo de carnes y achuras. Claro que en el restaurante que está en el Lateral Oeste de Circunvalación a metros de Avenida Central, la cuestión es diferente. No sólo que no hay las típica parrillas de hierro para evitar que el ahumado llegue a la mesa, sino que las enormes planchetas con base de madera en las que sirven cada porción, traen sorpresas. De hecho, en 3 Jotas preparan punta de espalda, chorizos, morcillas, riñoncitos, chinchulines y costillas por citar algunos ejemplos. Pero allí, además, proponen probar otros cortes de carne, para nada tradicionales pero muy de moda no sólo en los grandes restaurantes de campo del país sino que son los manjares que se añoran en Estados Unidos y Europa. T-Bone, Arañita, Costillas Tomahawk, son estos protagonistas, hasta ahora, un tanto desconocidos por los paladares locales.



El restaurante, propiedad de José Luis González, nació como "vidriera'' de las carnes que se faenan en otros de sus emprendimientos, Granja San Juan. Es que tanto en los campos de Angaco como de 9 de julio, se crían y engordan hasta 4000 cabezas de Hereford -caracterizado por las carnes blandas, según los entendidos- y Angus -los ejemplares que ofrecen costillas más anchas-, tanto o mejor que en las planicies de La Pampa, se vanaglorian. Con semejante producción, optaron por vender una parte en los supermercados de la familia, y otra, ofrecerla como menú en este singular espacio, pintado de color tomate furioso en dónde además de degustar exquisiteces se puede disfrutar de buena parte de colecciones de autitos y motos de juguete y de objetos antiguos.



"Toda la carne que servimos es nuestra. No sólo los vacunos, también los cerdos y chivitos. Los chacinados inclusive, menos las morcillas que por el momento no hacemos sin embargo pronto tendremos la ampliación de la fábrica de embutidos y podremos prepararlas también. Esto nos asegura la calidad de lo que llega a cada mesa'', explica Flavio Toloza, que por haber estudiado veterinaria, se convirtió en el encargado de los campos y también del restaurante, dónde asesora no sólo a los mozos y personal de cocina acerca de lo que están sirviendo, sino además a los comensales curiosos por saber qué parte del animal están degustando.



La carta ofrece al cliente la posibilidad de elegir el nivel de cocción de la carne según su gusto (desde Bleu con tres minutos de cocción por cada lado de la porción hasta bien cocido), incluye no sólo carnes a la parrilla, a la llama, a veces al disco sino además muchas especialidades de la casa como las empanadas a base de asado cortado a cuchillo como relleno, la provoleta 3 Jotas con queso, panceta y rúcula, la parrilla de vegetales o las ensaladas originales (como la de palta, palmito y huevo o la tibia de panceta, rúcula y roquefort), las mollejas al champagne, tortillas de papa como guarnición y hasta pastas caseras. Algunas oportunidades, siempre siguiendo el calendario patrio o de festividades familiares, se sorprende a los comensales con paellas, locro y hasta cordero al disco. Además en el restaurante se sirve un menú fijo diario, cuyo valor es de $299 que incluye entrada, plato principal y postre.



Justamente a la hora de los postres la recomendación es el mix de dulces regionales con batatitas, higos, cuaresmillos, alcayota, nueces, pasas, quesos.



El lugar ofrece una amplia gama de vinos -incluidos los de la bodega familiar y otras etiquetas locales-, espumantes y cervezas.



Allí todo es tentador, cien por ciento.



Tres tentaciones



1- T- Bone

Es una gran costeleta que incluye la carne de una parte de -lo que se llama- lomo chato y otra, del filet. Entre ambas hay un hueso en forma de "T'', que es parte de la vértebra de la columna, según explica Toloza.

Cada porción pesa 400 gramos y se hace a las llamas, muy lentamente.



2- Arañita

El músculo de la entraña redonda de la cadera del animal. Se caracteriza por ser, si bien una carne oscura, muy sabrosa y blandita. Tiene la cantidad de grasa justa y no tiene membranas. No pesa más de 300 gramos. Es un corte muy escaso.



3- Costilla Tomahawk



Es parte del lomo redondo con el hueso del inicio de la costilla, que resulta una porción de buen espesor (casi 400 gramos). Tanto visual como a nivel de sabor es super tentador.



Mucho más que un restaurante



3 Jotas tiene muchos proyectos para un futuro más que cercano.

Una de las ideas que están pronto a concretar es que en el mismo restaurante, los clientes puedan llevarse a casa ese corte o esa porción de carne que pudieron degustar en un almuerzo o una cena. Es por eso instalarán allí una heladera identificada con trozos de carne envasada al vacío para que el comensal elija y salga de allí con su paquetito con los ingredientes necesarios como para repetir esa comida que saboreó minutos antes.



También están cerrando un acuerdo con los integrantes de la única familia que vive en El Chinguillo, a 75 kilómetros de Rodeo, en el ingreso al Parque Nacional San Guillermo en Iglesia. Los Solar proveerán de frutas y verduras libres de pesticidas. Como parte del intercambio previsto, le darán un toro para inseminar. Todos esos productos se servirán en el lugar.



Especial para el Día del Padre



Para hoy, domingo de celebración del Día del Padre, han preparado una promoción de $399 que incluye entrada, plato principal de bife de chorizo y ensalada más postre.





Para agendar



3 Jotas está ubicado en Lateral Oeste de Avenida Circunvalación, 427, esquina Rivadavia, a metros de Avenida Central. Para reservas llamar a los teléfonos 264-4805474 y 264-4155654. Abre sus puertas de lunes a lunes de 12 a 14:30 y de 21 a 23:30 horas.



Tiene capacidad para 80 comensales, en su interior, mientras que en el verano se puede comer en los jardines.

Fotos: colaboración 3 Jotas