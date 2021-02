Fotos: Diario Huarpe y Web Turismo San Juan.



Para estar orgulloso del lugar donde uno vive, primero hay que conocerlo, y afortunadamente la situación sanitaria del país y el mundo obligó a mucha gente a realizar turismo interno. El resultado hasta ahora es sorprendente, porque cada sanjuanino que decide conocer la provincia vuelve fascinado con la propuesta que ofrece cada uno de los 19 departamentos.



Esta vez es el turno de Iglesia ubicado a menos de 200 kilómetros de la ciudad de San Juan, y donde se puede disfrutar de una naturaleza y bienestar únicos.



Morrillos Viajes y Turismo ofrece un paquete para pasar uno o dos días inolvidables conociendo los paisajes y las costumbres del lugar, desde la antigua Capilla de Achango hasta una experiencia en Kayak en el Dique Cuesta del Viento.



Sin duda que quien llega hasta Iglesia se encuentra con un lugar a plena naturaleza en la que las aguas termales juegan un papel principal. Es que allí se ubican los baños de Pismanta, además de oasis frutales, formaciones de rocas y el camino del Inca. Tampoco hay que olvidar que Rodeo, su villa cabecera es el acceso al Parque Nacional de San Guillermo, entre tantos otros atractivos.



Una visita infaltable cuando un turista llega al departamento norteño es Achango, una capilla construida por los jesuitas en el siglo XVIII y uno de los tantos monumentos históricos nacionales de la provincia. Allí se conserva una antigua imagen de la Virgen María con cabello natural, que fue traída desde Cuzco, vía Chile.



Entre los pueblos más destacados para conocer se encuentran Las Flores, Iglesia y Tocota con sitios históricos (iglesias, molinos harineros) y naturales (los Hongos de Tocota) que vale la pena visitar.



Bella Vista, como su nombre lo indica es un bello pueblito asentado en un valle pleno de naturaleza en el que está garantizada la tranquilidad y el bienestar. Algo similar ocurre con Tudcum, otro pequeño y pintoresco pueblo cuyo diseño característico se dibuja en casas de adobe y cercos de tapia. A esto se suma una gran cantidad de plantas frutales que se ven a cada centímetro de su recorrido, materia prima de los famosos y tradicionales dulces caseros. También se destacan sus artesanías en cuero, madera y lana, trabajadas con técnicas conservadoras de antiguos secretos.



Pueden conseguirse allí piezas de gran calidad como ponchos, mantas y bufandas confeccionadas con materia prima de la zona. Tudcum se encuentra ubicado a pocos kilómetros hacia el oeste de Rodeo.



Las infaltables Termas de Pismanta han sido catalogadas como la "sede sanjuanina del turismo de salud", ya que sus aguas tienen extraordinarias virtudes terapéuticas y son reconocidas entre las mejores del mundo. Son sulfatadas, alcalinas, bicarbonatadas, cloruradas y altamente desintoxicantes, aparecen como las adecuadas para aliviar casos de reumatismo, artritis, ciática, gota y arterioartritis, así como alergias y afecciones de la piel.



En un marco de agradable paisaje y tranquilidad plena, este sitio aparece también como un paliativo del estrés. El complejo termal se encuentra enclavado en pleno corazón de los valles, y rodeado por la precordillera y el macizo andino.



En el Valle de Iglesia se puede realizar windsurf y kitesurf en uno de los lagos más ventosos del mundo. Con más de 300 días al año de viento a 20 nudos el Dique Cuesta del Viento es el escenario del Kitefest, un encuentro donde riders de todo el mundo muestran sus habilidades. Por supuesto que puede ser visitado durante todo el año, conocer sus playas y realizar pesca deportiva.



>> LAS PROPUESTAS





Para pasar un fin de semana conociendo Iglesia, Morrillos Viajes y Turismo, ofrece dos opciones:

-Dos días y una noche



* Salidas 6 AM

* Apart Hotel Alto Verde

* Con con media pensión

* City Tour por el departamento -inlcuye Bella Vista; Tudcum, Pismanta.

* Excursión a Capilla de Achango con almuerzo campestre y visita a artesanos

* Pesca en la Laguna del Apart. También cuenta con piscina

* Rodeo con Dique Cuesta del Viento

* Experiencia Kayak

* Jáchal: visita a la ciudad y experiencia rafting en Río Jáchal y tirolesa

* Tarde-noche regreso a San Juan.

* Precio por habitación: 8750 pesos. Habitación Single: 9750 pesos contado efectivo





-Salida por el dia



* Full day Iglesia/Jáchal

* Salida a las 6 AM desde la Terminal de Omnibus

* City Tour por Iglesia -Incluye Tudcum, Pisanda, Las Flores y Bella Vista.

* Recorrido por artesanos locales

* Visita Dique Cuesta del Viento

* Jáchal: Rafting en Río Jáchal y tirolesa. Almuerzo campestre

* Precio por pasajero: 4200 pesos contado efectivo

* Burbujas de 15 pasajeros por Protocolo Covid 19





EL DATO

Web: www.morrillosvyt.tur.ar

Dirección: Tucuman 794 (Sur)

Teléfono: 0264-4228969 / 155324963 / 154524511.