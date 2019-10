Sin duda la primavera es una de las estaciones más esperadas del año. Con ella llegan los días más largos, las temperaturas más altas y como consecuencia el cuerpo alcanza mayor exposición. Este punto es clave para tener en cuenta que en la última década los termómetros de todas las ciudades del mundo se han disparado registrando temperaturas históricas, con un sol que "pega" cada vez más fuerte. Por ende, el uso de cremas hidratantes y protectores solares pasan a ser elementos indispensables para mantener la piel sana, y ni hablar de los cuidados de las zonas más expuestas y sensibles como es caso del rostro.



Verónica Godoy, médica dermatóloga, da una serie de sugerencias para tener en cuenta en esta época estival, entre las que figura a la cabeza el uso de protector solar.



"Al tener temperaturas más altas, usamos prendas livianas y dejamos nuestro cuerpo más expuesto sobre todo en San Juan donde el sol es nuestro compañero casi diario. Entonces debemos entender que así como cambiamos nuestro guardarropa con las diferentes temporadas, también debemos modificar nuestras cremas y productos de cuidados de la piel, previa consulta a nuestro dermatólogo de confianza. Es necesario usar emulsiones o soluciones acuosas, que son mas livianas y de rápida absorción. No obstante al tener un clima muy seco, a veces se seguirá usando una buena crema nutritiva preferentemente nocturna", recomienda Verónica.



Ante los rayos solares cada vez más intensos y perjudiciales no sólo debe cuidarse la piel del rostro, sino de todo el cuerpo. Para ello la doctora Godoy señala los siguientes cuidados y sugerencias:



* Exfoliar la piel durante el baño, preferentemente una vez por semana.



* Usar emulsión ligera o un spray humectante después del baño diario. Es un momento ideal porque los poros se dilatan y la piel absorbe mejor los nutrientes.



* Seguir usando protector solar todos los días y extenderlo a zonas que ahora quedan al descubierto. Se recomienda utilizar uno de buena calidad y reaplicarlo cada 3 horas. Es fundamental para prevenir daños en la piel.



* Si la idea es tener un color bronceado, tomar sol durante no más de 20 a 30 minutos por día antes de las 11 y después de las 17 con un protector adecuado. Otra opción es el bronceado sin sol con soplete. Es un método saludable.



* Actualmente la tendencia no es tanto al bronceado, sino que se trata de adoptar la astucia de los europeos, al permitirse lucir la piel blanca.



* Recordar que la cama solar es un pase libre y seguro al daño, envejecimiento y cáncer de piel.



* Tener en cuenta que el consumo de algunos complementos por boca para adquirir un bronceado más rápido y duradero a veces ocasiona la aparición de manchas permanentes en la piel.



* No olvidar que el cuidado de la piel es de adentro hacia afuera, por lo tanto es necesario tomar mucha agua y jugos de frutas de estación, contar con una alimentación saludable y un descanso reparador.



PH: Start page



Tratamientos ideales



Para una estación especial también se necesitan tratamientos diferenciales, ya que no todos son apropiados para épocas de altas temperaturas y mucho sol. Por ese motivo Verónica Godoy, médica dermatóloga, aconseja realizar los siguientes tratamientos:



* Plasma rico en plaquetas o mesoterapia hidratante: Ambos ayudan a revertir los daños que trajo aparejado el invierno con sus bajas temperaturas, y sus cambios bruscos del frío al calor por el uso de estufa.

Precio: Plasma: 5000 pesos. Mesoterapia: 1800 pesos.



* Microdermoabrasión: Exfolia la capa superficial de la piel para dar lugar a una piel más luminosa y con más brillo.

Precio: 500 pesos.



* Electroporación: Es una hidratación profunda, intensa e indolora de la piel.

Precio: 500 pesos



* Peeling Hollywood: Es un peeling que no pela, ya que trabaja con la tecnología laser. Además de mejorar la piel a nivel superficial dejándola más luminosa, también la mejora por dentro (lo que no vemos) dejándola mas tersa porque que genera colágeno. Es un tratamiento totalmente indoloro, no sólo mejora la piel con fines estéticos, sino que también mejora las cicatrices de acné.

Precio: 2500 pesos



*Shock super intensivo: Ultra Lift Scrub que combina la microdermoabrasión, electroporación y radiofrecuencia.

Precio: 1500 pesos



* BB Glow y BB Glow Plus: es puro brillo y nutrición para la piel, basado en el cuidado de los hábitos orientales.

Precios: 2.000 y 2.500 pesos, respectivamente



*Bronceado saludable: cara y cuello, 400 pesos; medio cuerpo, 600 pesos, y cuerpo entero, 1000 pesos.



El dato



Doctora Verónica Godoy. Dermatóloga

Clínica Guadalupe: Matías Zavalla 402 norte

Teléfono: 264-4262090

O mensajes al 264-6270052