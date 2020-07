El invierno casi que no invita a realizar ejercicios físicos, es que hace mucho frío para estar a la intemperie. Pero, ¿cómo mantenerse en forma? Cuando la temperatura no siempre es apetecible salir a correr, caminar, practicar trekking y otros deportes más. Además, durante estos meses, nos preocupamos menos de nosotros mismos. Sin embargo, no se desaconseja el ejercicio físico en invierno, sino todo lo contrario, porque el esfuerzo cuando hace frío refuerza el sistema inmunitario. Descubre los consejos para aprender a protegerte del frío y seguir practicando tu actividad preferida, incluso cuando el termómetro marca cero grado.



Cuidado con los músculos



El frío aumenta el riesgo de sufrir lesiones musculares, ya que el diámetro de los vasos sanguíneos disminuye dificultando la irrigación de los músculos y órganos. Por lo tanto, hay más riesgo de sufrir lesiones. Las condiciones meteorológicas dudosas también inciden, como el viento, heladas y nieve, ya que puedes sufrir caídas.



Prepararse para enfrentar el frío



Desafiar al frío para practicar algún deporte, es sin duda bueno y saludable. Pero es necesario tomar las precauciones necesarias para afrontar el cambio de temperatura. Por lo tanto, respetar algunas reglas esenciales es fundamental para no pasar frío ni deshidratarse y ser capaz de proporcionar la energía necesaria al organismo para poder asumir el esfuerzo. Los consejos para entrenar sin riesgo son:_



1 - Equiparse



Antes de pisar la calle, hay que pensar en equiparse, porque tu energía se dedica sobre todo a calentar el cuerpo cuando hace frío. Más vale llevar varias capas de ropa para hacer las cosas como se debe, sin pasarte. En cuanto se vaya intensificando el esfuerzo, más se calienta el cuerpo y más se suda, esa humedad conduce el frío, de ahí que la transpiración enfríe el cuerpo. Si tomas frío, el flujo sanguíneo se resiente y te expones a un riesgo más elevado de sufrir lesiones. Apuesta por ropas sintéticas aislantes y transpirables que evacuan la humedad durante el esfuerzo. Sobre todo, no te olvides de proteger las extremidades, porque están más expuestas, ponerte gorro y guantes. Si las temperaturas te congelan, prueba los calentadores de pies o manos._



2 - Calentar



Practicar deporte cueste lo que cueste es muy honorable, pero hay que tener cuidado. Se debe empezar la sesión de entrenamiento como se debe, hay que respetar el calentamiento. El cuerpo necesita aumentar su temperatura para calentar los músculos y ser eficiente, sobre todo cuando hace frío. Con una buena preparación física, los vasos sanguíneos se dilatan para que la circulación sea óptima llegado el momento del esfuerzo. Conviene darle prioridad a los estiramientos activos para evitar distensiones: series de levantamiento de rodillas, de talones hacia atrás, sentadillas, zancadas laterales (llevando los dos pies a un lado y después al otro), también puedes saltar un poco a la cuerda para subir pulsaciones. No dudes en descansar durante el calentamiento, cuando hace frío, los músculos, ligamentos y tendones necesitan más tiempo para relajarse.



3 - Comer ligero



Cuando hace frío, un deportista necesita, ante todo, la cantidad de energía indispensable para cubrir el consumo energético. No se trata de ingerir más grasas, sino de aumentar la aportación de hidratos de carbono (glúcidos complejos o azúcares lentos como: cereales, pasta, arroz, legumbres, patatas, etcétera) y limitar la aportación de lípidos (materias grasas). Los especialistas afirman que los alimentos más apropiados para el esfuerzo cuando hace frío son los que permiten trabajar a los músculos, es decir, aquellos a base de carbohidratos. Un deportista no necesita grasa si va bien abrigado, si come la cantidad suficiente y sigue en movimiento.

4 - Hidratarse



Si bien la sensación de sed es menos importante en invierno que en verano, no te olvides de hidratarte correctamente. Hay que tener en cuenta que lo mismo se suda cuando hace frío que cuando hace mucho calor. El aire frío es menos húmedo que el cálido, por eso estimula la pérdida de líquidos de las vías respiratorias. Por tal razón, a veces se siente un picor en la garganta durante una sesión de ejercicio en invierno. Tanto en el gimnasio como al aire libre, recuerda beber con frecuencia, durante el esfuerzo cada diez minutos, más o menos._



5 - Practicar deporte en interiores



La gimnasia en casa con material de entrenamiento cardiovascular es una buena forma de trabajar la condición física, sin importar qué clima hace en el exterior. Algunos beneficios son: mejora el aparato cardiovascular, se desarrollan los músculos, se pierde peso y se desahoga, con la comodidad de no tener que salir de casa.