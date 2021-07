Por el simple motivo de disminuir la cantidad de calorías ingeridas por día o por razones de salud mucha gente utilizada edulcorantes en lugar de azúcar, aunque esto no alcanza para cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto se desprende de estudios recientes realizados en el país que indican que los argentinos consumen 115 gramos de azúcar diarios por habitante, lo que significa cuatro veces la cantidad recomendada por la OMS. Sin duda, y así los sostiene Antonella Turchetti (MP 617), licenciada en Nutrición "este es uno de los causantes de la pandemia del sobrepeso y la obesidad. Es por esto que muchas personas buscan comenzar con nuevos hábitos saludables y recurren a incluir en su alimentación diaria azúcares más naturales, light, o bien entran al mundo de los edulcorantes. Aunque gran parte de los consumidores comienzan con estos cambios sin asesoramiento o con el asesoramiento no profesional".



En la actualidad también hay una tendencia por elegir diferentes tipos de azúcares, como el moreno, integral, crudo, negro, fantasía, mascabo y light, que en realidad aportan el mismo valor nutricional -4 kcal por gramo- , ya que la única diferencia es el grado de refinamiento que han atravesado. La licenciada Turchetti, aclara cada uno de los puntos que se deben tener en cuenta al momento de elegir ya que es vital para la salud reducir el consumo de azúcares.



- ¿Qué diferencia hay entre los distintos tipos de azúcares que se ofrecen en el mercado en la actualidad?



El azúcar mascabo -integral, crudo, moreno-, es el más elegido, debido a que hay una falsa creencia de que es más natural, por lo que las personas suelen consumirlo erróneamente a libre demanda. Este azúcar no es sometido a refinamiento por lo que conserva la capa de melaza que rodea a los cristales de sacarosa, a lo que se debe su color oscuro y por lo que contiene algunas vitaminas del complejo B, calcio, fósforo, magnesio, selenio y hierro. Pero, estos están en cantidades no significativas como para otorgar beneficios al organismo. Es decir, deberían consumirse cantidades exageradamente grandes y dañinas como para aprovechar los beneficios de estas vitaminas y minerales. El azúcar negro o de fantasía es el azúcar blanco con agregado de colorante artificial y el rubio sólo tiene menor cantidad de melaza, por lo que su color es más claro. Finalmente la variante light, es azúcar mezclada con edulcorante.



- La oferta de edulcorantes es más amplia aún. ¿Son todos seguros?



Sí son seguros, siempre y cuando se respete su ingesta diaria admitida (IDA), que informa la cantidad que una persona puede consumir por día. Esta se encuentra en los rótulos y se expresa en mg por kilo de peso corporal. Existen mitos en torno a los edulcorantes en cuanto a que se los considera cancerígenos pero lo cierto es que a lo largo de los años se han realizado infinidad de investigaciones de carcinogenia que demuestran la falta de evidencia sobre la posibilidad de que puedan ser causantes directos. Sin embargo, algunos países como Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Australia y Nueva Zelanda prohibieron el uso de ciclamato de sodio, debido a que se halló una asociación entre este y efectos tóxicos en estudios probado en ratas. Otros países, si bien no prohíben el uso de ciclamato, prefieren la cautela frente a la falta de evidencia científica sobre sus riesgos así como sobre su inocuidad, estableciendo ingestas diaria admitidas bajas.



- ¿Qué debe tener en cuenta cada persona al momento de elegir uno u otro?



No hay un edulcorante ideal. La elección de cada uno está sujeta a los gustos y hábitos de cada persona, según su sabor y uso. Muchos contienen combinaciones de dos o más edulcorantes.



-¿Cuál es la diferencia entre los edulcorantes líquidos y en polvo?



Los edulcorantes en polvo pasan por menor cantidad de procesos que los líquidos, pero están acompañados de agregado de azúcar. Esto es para facilitar su contenido en forma de cristales. Por lo general, contienen sacarosa, maltodextrina o dextrosa, por lo que sí aportan algo de calorías, pero no significa que esto vaya a engordar por sí solo.



-¿Por qué la stevia es tan elegida últimamente?



La stevia es una planta que crece en el suroeste de Brasil y Paraguay. Es valorada en el mundo, debido a su composición -esteviósidos y rebaudiósidos-, baja en calorías, cuyo poder edulcorante en estado puro y cristalino es 300 veces mayor que el azúcar. Es elegida por gran parte de la población por sus propiedades antimicrobianas, antioxidantes, diuréticas, terapéuticas para el control de la diabetes, la hipertensión y del peso. Pero, la stevia que encontramos en el súper, tiene, como primer ingrediente, otro edulcorante que por lo general es sucralosa y compone casi el 100 por ciento del producto. En esto hay que aclarar que los ingredientes de los productos se ordenan de mayor a menor, según la cantidad en la que se encuentren, es decir, el que está escrito primero es el que está en mayor cantidad y así sucesivamente. Entre paréntesis expone, la cantidad de stevia que tiene cada 100 ml de producto. Entonces si por ejemplo, un stevia describe 3.700mg/100ml, esto significa que sólo un 3 por ciento del edulcorante es stevia, prácticamente insignificante. Además tampoco se salva de contener conservantes y aditivos. Lo ideal es leer bien los rótulos de los productos y si se busca consumir un edulcorante que sea ciento por ciento natural, la única opción es recurrir a las herboristerías y solicitar hojas de stevia, que poseen todas las propiedades y beneficios de su planta.



- ¿Los edulcorantes tienen efectos adversos?



Todo en exceso es malo. En el caso de los edulcorantes, el consumo excesivo lleva a desequilibrios de la flora intestinal afectando la absorción normal de nutrientes, intolerancias digestivas, efectos inflamatorios, cambios en el apetito, induciendo a su aumento. En el caso del sorbitol, manitol, xilitol, estos son absorbidos muy lentamente por lo que pueden causar diarreas osmóticas. Pero por lo general para que ocurra esto deben consumirse en cantidades exageradamente elevadas.



- ¿Hay algunos contraindicados para ciertas personas con patologías?



Sí, los edulcorantes a base de Aspartamo y Advantamo, están contraindicados en fenilcetonúricos, por contener fenilalanina. Este es un desorden genético poco común en el cual, no es posible metabolizar el aminoácido fenilalanina. Y en el caso de hipertensos crónicos con dietas severamente estrictas bajas en sodio, está contraindicado la ingesta de ciclamato y sacarina de sodio. El ciclamato también está contraindicado en embarazas y los edulcorantes en general en niños menores de 5 años. Los edulcorantes no calóricos representan una buena alternativa para sustituir los sabores dulces sin la respuesta fisiológica que genera el consumo de azúcares. Por sí solos no son herramientas mágicas para el control de peso. Su consumo debe ir acompañado de una dieta correcta y un estilo de vida saludable que incluya actividad física y hábitos alimentarios adecuados.

Pro y contras del azúcar y el edulcorante



Antonella Turchetti, licenciada en Nutrición, dio a conocer detalles que muchas veces pasan inadvertidos para el consumidor sobre el azúcar y los edulcorantes. Ventajas y desventajas de cada uno de ellos para realizar una elección a conciencia.



Azúcar:también conocido como sacarosa, es el producto obtenido industrialmente de la caña de azúcar, de la remolacha azucarera y de otras plantas sacarinas. Se somete a diferentes procesos de refundición, tratamiento de clarificación, coloración, filtración y recristalización. Es decir, pasa por diferentes etapas de refinado, para filtrar la melaza que rodea a los cristales



-donde se encuentra una pequeña cantidad de vitaminas y minerales- y quitar las impurezas -se considera de esta manera a todo aquel resto que no sea sacarosa- y evaporación del líquido de la caña para obtener el producto tal como lo encontramos en el supermercado. Así el azúcar blanco tiene una pureza de 99,5% de sacarosa (azúcar) y el azúcar extra blanco 99,9%



* Ventajas:es un producto relativamente económico, rendidor, tiene mejor sabor, por su alto aporte energético de rápida utilización es usada en el tratamiento de algunas patologías o situaciones, como la recuperación nutricional o dietas muy elevadas en calorías como en el caso de deportistas de alto rendimiento, otorga mayor conservación a los productos y sensación de bienestar.



* Desventajas:mala calidad nutricional, es una importante fuente de calorías vacías, debido a la completa ausencia de vitaminas y minerales. Ocasiona aumentos muy rápidos de insulina y glucemia, aumenta los triglicéridos, daña el esmalte dental, produce caries y lo más importante es que contribuye a enfermedades crónicas como el sobrepeso y obesidad, diabetes, insulinorresistencia. Además, está presente en casi la totalidad de productos del mercado y que pasan de manera inadvertida por la población por no presentar elevado dulzor como salsas de tomate, aderezos, panes, rebozadores, jugos, masas, productos "dietéticos", comidas preparadas, entre otras. Por otro lado, muchos productos ultraprocesados que se encuentran en el mercado, contienen además "azúcares añadidos", derivados de este o artificiales y que despistan a los consumidores por desconocimiento o por falta de lectura de rótulos nutricionales, como jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF), sirope de maíz, melazas, almíbares, caramelos, jarabe de glucosa, entre otros, y que aportan gran cantidad de calorías vacías. O bien, se hallan con otros nombres que hacen referencia al azúcar como la sacarosa, dextrosa, glucosa, entre otros.



Edulcorantes: son sustancias naturales o artificiales que sirven para aportar sabor dulce a un producto o alimento en reemplazo de azúcar, para disminuir el contenido calórico y sin aumentar la glucemia. Se pueden encontrar en forma de líquidos, polvos y naturales -hojas- para endulzar preparaciones, o bien, añadidos a los diferentes productos alimentarios.



* Ventajas:proporcionan el sabor dulce del azúcar o incluso mayor a este pero sin aportar sus calorías, la mayoría no produce respuesta en la glucemia -por lo que son empleados por la población diabética-, útiles en el control del peso por su escaso o nulo aporte calórico.



* Desventaja: Su sabor no siempre es agradable, proporciona una falsa sensación de seguridad, incitando a excesos alimentarios; son productos más costosos, algunos producen desequilibrios a nivel de la flora intestinal que pueden llevar a diarrea, procesos inflamatorios, mala absorción de nutrientes, insulinorresistencia.



