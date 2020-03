Una de las tradiciones que se conserva en la provincia, casi a rajatablas, es no comer carne en Semana Santa. Claro que esta será una ocasión particular debido a las restricciones que impone esta etapa de contención del coronavirus. Aunque también da una gran oportunidad de cocinar en casa y probar algunas nuevas recetas, o recordar las que hacía la abuela. Otro detalle nada menor son los costos de estos platos y la necesidad de adaptarlos a las necesidades. Mariano Carmona, chef, licenciado en Hotelería y Turismo, y propietario del bistró La Madelaine -Mitre y Sarmiento en el edificio de la Alianza Francesa-, rememora esta fecha con recetas fáciles y accesibles. "Estamos en cuaresma, período de reflexión, ayunos y sacrificio para la comunidad cristiana alrededor del mundo. Una vez finalizado el carnaval, o carnivale , es decir, el último día donde se permite el consumo de carnes rojas, y hasta la semana santa, tenemos estos 40 días en los que la dieta de la comunidad cristiana se ve modificada de alguna manera: hay que disminuir el consumo de carne. En una cultura donde este consumo está fuertemente arraigado, pensar en recetas que no tengan carne suele ser una pesadilla para quien tiene que alimentar una familia a diario. La solución está en pensar algo simple, fácil de hacer, dentro de todo rápido y con mucho sabor para que toda la familia pueda probarlo. Por eso siempre conviene pensar en recetas que estemos acostumbrados a comer, y usando productos de estación que serán los de mejor calidad. ¿Sí o sí pescado? Depende. Vivimos muy lejos del mar y no siempre conseguimos buen pescado fresco y a precio razonable".

Con este concepto basado en el consumo de productos propios, más económicos y fáciles de cocinar, Carmona detalla recetas que le recuerdan a sus abuelos y a su mamá. Sin duda deben ser exquisitas.





De puño y letra de Mariano



Humita



Aún quedan choclos ricos en el mercado, por lo tanto, una buena opción será la humita. Eso sí, a buscar a toda la familia para que ayude a rallar choclos. ¿Rallar? ¡Sí! Ese es el secreto del éxito de esta receta. Si el choclo se ralla, la piel de cada grano quedará adherida a la mazorca, y la humita será más jugosa y suave.



Ingredientes



12 choclos amarillos maduros

2 tomates perita sin piel ni semillas picado en cubos pequeños

1 pimiento rojo picado en cubos pequeños

1 pimiento verde picado en cubos pequeños

1 cebolla de verdeo picada

1 diente de ajo picado en cubos pequeños

½ zapallo anco rallado

1 litro de leche

200 g queso mantecoso

Albahaca c/n



Preparación



Pelar los choclos y, en crudo, rallarlos con un rallador grueso conservando toda la pulpa y jugo. Saltear en una cacerola de fondo grueso (para que no se pegue) el ajo en unas gotas de aceite de oliva. Agregar la cebolla y el pimiento, y finalmente el tomate picados. Condimentar con sal y pimienta. Incorporar el choclo y cocinar por unos minutos.

Agregar el zapallo rallado y el litro de leche. Condimentar con sal, pimienta, ají, pimentón y orégano. Dejar hervir revolviendo constantemente para lograr una consistencia cremosa. Si se seca, agregar agua o más leche. Cuando el zapallo y el choclo estén bien cocidos, agregar el queso. Mezclar. Servir con albahaca picada y a disfrutar.



Spaguetti cortados a cuchillo

Nada mejor que un feriado para hacer unas deliciosas pastas caseras que siempre son del agrado de todos. Además de super sencillas, son deliciosas (y económicas!).





Ingredientes por persona



100 gramos de harina 0000

1 huevo

Una pizca de sal

1 cda sopera de aceite de oliva



Preparación



Colocar la harina en un recipiente profundo o en la mesada, la receta multiplicada tantas veces como comensales haya. Agregar, en el centro, los huevos, la sal y el aceite. Integrar y amasar por 5 a 7 minutos. Dejar descansar 30 minutos. Para estirar, podes usar una clásica "pastalinda", aunque si no tenés, un palo de amasar (o una botella de vidrio) viene estupendo. Hay que dividir en bollos del tamaño de un puño cerrado y estirar hasta 1 milímetro de espesor aproximadamente, siempre espolvoreando harina entre vuelta y vuelta.



Para que esto sea más fácil, si se hace a mano, una vez que la masa está algo estirada, se puede doblar a la mitad con bastante harina en el medio y seguir estirando. ¡Luego se despliega y, listo!



Hacer rollitos de masa y cortar los espaguetis de 1 a 3 mm con un cuchillo filoso.



Dejar descansar: lo ideal es que cuelguen y queden suspendidos de algún soporte (mi abuelo usaba el palo de escoba bien limpio entre dos sillas). Sino, pueden dejarlos en una bandeja con harina.



Hervir en abundante agua con sal, y a disfrutarlos. Podes servirlos con la salsa que más te guste: tuco, filetto, bolognesa, o incluso una salsa con mariscos.



Tarta de cebolla



Ahora una receta que me recuerda a mi madre. Una deliciosa tarta de cebollas que a todos, sobre todo a los niños, les va a encantar!



Ingredientes



4 cebollas peladas y cortadas en juliana

50 gramos de manteca o aceite de oliva

500 cc leche

3 cucharadas soperas llenas de harina

150 g queso cremoso

4 huevos duros

Sal y pimienta

1 masa de tarta criolla o de hojaldre



Preparación



Colocar la manteca o el aceite en una olla al fuego. Agregar la cebolla, salpimentar y dejar sudar sin que dore.



Una vez cocida, agregamos las cucharadas de harina e integramos todo.

Poco a poco, agregamos la leche, hasta formar una pasta con la cebolla. Cocinar por 1 minuto.



Retiramos del fuego e incorporamos el queso cortado en cubos.



Disponemos la masa en una tartera, agregamos el relleno, colocamos los huevos duros picados y tapamos con el otro disco.



Pintar con huevo y hornear al máximo por 25 minutos aproximadamente.