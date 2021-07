El 20 de julio en varios países se celebra el Día del Amigo, una fecha que, si bien rememora la llegada del hombre a la Luna, es una jornada que aprovechan distintos grupos para celebrar la amistad que los une. Para aquellas personas que adoran hacer regalos, pero no saben bien qué obsequiar en esta oportunidad a no desesperar, ya que te acercamos las hermosas propuestas de emprendedoras locales para no solo quedar bien con esa amistad especial, sino también para apoyar la producción local.

Para la mano verde del grupo

En casi todos los grupos hay una o más personas que son amantes de las plantas en todas sus formas, variedades y colores, esas que siempre andan “robando” gajitos de casa en casa, o que pasan por un vivero y no pueden evitar ingresar y llevarse todo.

Para esa amistad especial Viverito Artesanal ofrece en esta oportunidad cactusarios en peceras de vidrio, ideales para ubicar tanto en interior como en exterior a $250. Además, cuenta con una amplia variedad de plantas que puedes descubrir en Coronel Sarmiento 331 sur, Barrio Camus (Rivadavia) o comunicándote con Zulma Navea al 2646221599. También puedes visitar las redes sociales de Viverito Artesanal y encargar tu regalo.

Un presente especial para la amistad chic

Francesca Rossi también se suma a las celebraciones del Día del Amigo con distintas propuestas para esa persona que ama los accesorios para complementar un estilo único. En esta oportunidad ofrece phone strap, última tendencia en accesorios para celulares a $480 y packs de dos pulseras para compartir con esa amistad especial a $450. Además, en las redes sociales y la página www.francescarossiaccesorios.com pueden encontrar una amplia variedad de accesorios, entre los que se destacan holders para barbijos y anteojos y cintos de autor.

Si te inclinas por esta propuesta, puedes encargar tu regalo en las redes sociales de Francesca Rossi o comunicándote con Anahí Lepez al 2644030798. Cabe destacar que los productos se pueden recibir por Pedidos Ya o coordinando la entrega el sábado con Anahí para aquellas zonas donde no llega el servicio de delivery.

Para los que siempre andan con el “matezuli” bajo el brazo

No hay nada más argentino que el mate, eso ya lo sabemos. En cada casa haya uno o más mates, y para aquellos paladares más exigentes, Mariana Herrera, a cargo del emprendimiento “Toma mate y relájate” trae propuestas que te harán quedar mucho más que bien con esa amistad especial.

Entre las opciones que ofrece para el Día del Amigo puedes encontrar:

*Kit matero + yerba mate Origen Selección Especial a $2.000

*Kit matero “Mathiezo” (mate ergonómico de silicona, bombilla de acero y selección especial de yerba libre de gluten) a $1.500

*Mates de madera pintados a mano a $650 + yerba mate Aradia Orgánica, en presentaciones de 250 gramos a $450 y presentaciones de 500 gramos a $500.

*Topping para sumarle un sabor gourmet al mate, distintos sabores a $450

*Kit matero de cerámica artesanal Alphacerámica a $1.600

Además, puedes encontrar en las redes sociales de “Toma mate y relájate” una amplia variedad de opciones en blends de yerbas e infusiones gourmet. No dejes de visitar el perfil y encarga tu regalo para esa amistad que no puede dejar el mate de lado.