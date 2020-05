El liderazgo que propone Marcelo Arecco, autor del libro, se basa en construir un mundo desde otra perspectiva, en su constante transformación, en cómo las innovaciones tecnológicas continuas y las reconfiguraciones políticas incesantes diversifican, día a día, los entramados globales de nuestros vínculos y afectos.



"Cómo nuestros modos de habitar el tiempo y el espacio pueden transformarse en lo que dura un parpadeo. Si cambian los sistemas, deben cambiar los referentes. Es por ello que a partir de hoy las organizaciones necesitan de líderes de futuro, con un sentido de propósito; personas que despierten en otros el deseo de soñar y superarse", asegura Arecco.



El modelo de liderazgo unitario, independiente del estilo, ha demostrado ser eficiente en algunos casos pero, a la vez, se queda corto en otras situaciones y por ende ya paso a la historia.



La nueva unidad de medida de la próxima economía no será ni el país, ni la provincia, ni la empresa, será el individuo. Las tareas no serán asignadas y controladas a través de una cadena estable gerencial. Sino que serán llevadas a cabo por personas, líderes interdependientes, que estarán conectados en cualquier parte del mundo, buscando y dando trabajo, que una vez terminado irán en búsqueda de una nueva tarea, creando una competitividad global.



Se viene la revolución del trabajo divertido, del auto liderazgo, en donde usted se hace cargo de su vida. Se acabaron las jerarquías, el modelo hegemónico, llegó el futuro.





- ¿De qué trata el nuevo liderazgo?

El cambio vino a quedarse y esta pandemia lo aceleró, y en este sentido este líder necesita contar con 4 inteligencias: Una la corporal, el o ella no pueden controlarla, no puedo pedirle a mi estomago que pare, pero si puedo liderarla, puedo comer comida sana, hacer ejercicios. Dos, la emocional también la puedo liderar es como trato a los demás, como lidero la relación pero no la puedo controlar ya que muchas veces las emociones me tienen y me dominan, pero puedo liderarlas estableciendo el cambio, sustitución, y el tiempo de permanencia en esa emoción. Tres la mental, del mismo modo que las anteriores la mental se puede liderar y no controlar y poder establecer pensamientos adecuados y poderosos producto de imágenes que me potencian pero no controlar, es como meditar para querer parar la cabeza, ¿para qué? Lo que tenés que lograr es que la cabeza trabaje para vos y no en tu contra. Y, por último el espíritu que aquí llamamos sentido que es que podés liderar el sentido hacia dónde va tu vida y allí tendrás el poder sobre vos.





- ¿En qué se basa la descentralización en las personas?

Así como ya las empresas se están descentralizando ejemplo de ello, Globo Rappi, y otras, ya no tienen una cadena de mando, cada persona trabaja con sus propios pedidos, su propio esfuerzo y su propia inversión, sin jefes, sino con una app con la cual se administra el trabajo.



Bueno, en el futuro tendremos este tipo de trabajador desde todos los hábitos profesionales siendo su propio jefe o líder, con competencias globales y con la capacidad de poder competir en cualquier mercado.



- ¿Qué es el liderazgo con sentido de propósito?

Las personas de este paradigma ya no sólo necesitarán cubrir sus necesidades básicas de alimentación y seguridad, sino también contar con una automotivación, sabiendo que el trabajo y su vida les genera un sentido de propósito fundamental para enfrentar el día, creo que todos aquellos que hoy se victimizan en este mercado laboral quedaran fuera de él.





- ¿Cómo se armarán las empresas bajo el lineamiento del nuevo liderazgo?

Estas son las llamadas adhocracias, o también las olocracias empresas que se constituyen ad hoc, que arman sus equipos de trabajo de manera flexible contratando líderes, pero no mercenarios, sino personas con valores y claridad de propósito que por un tiempo determinado brindan servicio dentro de ese equipo, todos son líderes, no necesitan de un jefe, son interdependientes y desarrollan eficientemente sus competencias.





- ¿Por qué el cambio?

Esto ya empezó hace 20 años en el mundo pero en la Argentina llegó sólo a algunas empresas, se terminó el trabajo esclavo, hoy la motivación proviene desde adentro y es un imaginario en donde trabajo para que se lleve a la acción. Las economías mundiales se pincharon y las personas aprenden de otra manera, ya no aprenden por sólo estar en un sitio de trabajo ahora necesitan de otra movilidad social.





- ¿Cómo serán los nuevos protagonistas en la conducción de una empresa?

Son empresarios de verdad, que suman a sus equipos competencias donde se encuentren, son altamente competitivos pero humanos, se preocupan por la gente por sus cliente por la ecología y por los valores del capital y, esto el cliente lo verá, lo aceptará y elijará entre la empresa con responsabilidad social hacia todos lados, de la que no. Son personas con valores sociales estables, proactivos y creativos que se imaginan las acciones y las alcanzan.





- ¿Cuáles son los métodos aplicados y por qué?

Hoy se necesita cambiar el modo de conducción de todas la áreas, por ejemplo RRHH ya no evaluar si el empleado adopta las competencias del empleador, necesarias para su plan estratégico, o de que manera su talento se adapta a la definición de rumbo de la empresa sino; la de alinear los objetivos individuales y liderarlos para que funcionen en términos de los objetivos de la empresa o sea un cambio de paradigma y de sentido de evaluación, pasara lo mismo con la educación, la remuneración, el clima y cultura de una organización o comunidad. Y, así la política tendrá que encontrar su sentido y representar el sentido de los votantes, la salud, la iglesia y todo el modelo hegemónico caerá y cambiara.





- ¿Cómo alcanza el hombre su propósito de trabajo?

El sentido de la vida, como lo definimos nosotros es el de "convertirte en la persona que sabés que sos y no lo estás siendo, ya que en este momento estás siendo sólo un personaje adaptado del potencial que tenés, una sombra, conectarse con su conciencia y diseñar futuro desde allí en el mundo real que se viene es nuestro trabajo, nosotros ayudamos en eso.





- ¿En qué se basa la comunicación actual?

Por ejemplo.. los adultos en este momento sufren de síndrome de deficiencia atencional producto de las miles de cosas que están en su mente y los tortura. Entonces no se prestan atención, no prestan atención al afuera y no se comunican eficientemente. Nosotros presentamos como propuesta en las empresas, salir del mundo ontológico de las palabras y desarrollar las imágenes internas, ya que una imagen vale más que mil palabras, en este sentido cambiar la imagen interna que tenés de vos mismo/a y no te deja cambiar o comunicarte.





- ¿Cuáles son las nuevas competencias?

La autoevaluación consciente o sea la confianza y compromiso que tenés en vos mismo. La transparencia en tus intenciones, por ejemplo, no estás al servicio o hacer caridad, sos servicio. La autoimagen, el proceso de límites de juicio que te llevan a tomar una decisión correcta y ésta te da poder. La gestión de la colaboración con tu entorno sinérgico.





- ¿Cómo es el prototipo de liderazgo del futuro?

No hay un prototipo ya que cada uno diseña su propio futuro con sus propias herramientas con su propio sentido. Es lo maravilloso de que cada uno puede definir desde su interior, el propósito de ser quién quiere ser.

ImaginAcción



"Señores del mercado corporativo de San Juan, "ImaginAcción - Liderazgo con sentidos" le ayudará junto a nuestro asesoramiento guiado y personalizado a que sus líderes sean descubiertos o redireccionados hacia el verdadero sentido de propósito de su empresa. Esta crisis es una oportunidad de crecer y re adaptarse. Por ende, los invitamos a que afronten lo que viene desde otro observador. "ImaginAcción, Liderazgo con sentidos", libro guía que aspira a brindar herramientas conceptuales para afrontar el cambio y estrategias prácticas para actuar en función de él", define Marcelo Javier Arecco

EL AUTOR

Arecco es coach ontológico internacional, máster en Psicología Organizacional y Gerenciamiento y licenciado en Recursos humanos (Ediciones Machi, 1993, 1996 y 2004; Pearson, 2010) y redactor frecuente en las revistas Management Herald y Factor Humano en la Empresa. Fue profesor de tiempo completo en la Universidad Argentina de la Empresa y coordinador de la carrera de Recursos Humanos y del Centro de Estudios Laborales en la misma universidad.



El libro está en formato digital en plataforma Amazon: https://www.amazon.com/dp/B088P7KC77