Por Sonia Fanton



ARIES: (21/3 - 20/4)



Frontal, espontáneo, enérgico y sin estrategias, el papá de Aries puede saltar como leche hervida ante una travesura. Reacciona de modo impulsivo arrepintiéndose después por explotar volcánicamente. No siempre es tan así, también es afectuoso y divertido. Es apasionado y responsables como padre.



TAURO: (21/4 - 21/5)



Hogareño, sólido y testarudo hasta el capricho, el papá taurino tiene la ventaja de cumplir siempre lo que promete. Paciente, cariñoso y de carácter muy tranquilo, sólo se enoja, luego de un largo trecho de rumiar... y ahí sí: ¡Arde Troya!. Utiliza mentiras piadosas en pos de conservar lo que posee.



GÉMINIS: (22/5 - 21/6)



Comunicativo y muy flexible, el papá geminiano es dual. Habrá que ver qué papá se levantó a la mañana, si el sonriente conversador o el ensimismado ansioso. En palabras de sus niños, a veces es "el papá más bueno del mundo" y otras veces... no. De todos modos, suele ser un papá aventurero que les enseña muchas cosas en charlas interminables y coloridas. Pero aplazado en disciplina: Papá Géminis se va a marzo. Le cuesta poner límites y seguir rutinas.



CÁNCER: (22/6 - 22/7)



Casero, emotivo y sensible, el papá canceriano no es muy salidor. No ofrecerá muchos programas de aventura pero sí innumerables juegos de mesa, pizza y peli en el living de casa, cuentos y fantasía. Amante de la seguridad, se ocupará de que no haya enchufes, cables sueltos ni peligros bajo su techo. Formal y comprensivo, enseñará buenos modales y sacará muchísimas fotos para poder guardar los momentos memorables de la infancia en un álbum.



LEO: (23/7 - 22/8)



Competitivo, deportista, alegre y divertido, el papá leonino adora animar fiestas infantiles y ser el centro de atención en la escuela contando un cuento a toda la clase de su hijo. Tan generoso como despótico y orgulloso, podría ofenderse mucho cuando no valoran sus esfuerzos. Ni hablar si siente que le faltan el respeto, eso puede despertar una profunda ira.



VIRGO: (23/8 - 22/9)



Tan perfeccionista y crítico, como confiable e incondicional, el papá de Virgo estará al pie del cañón en las buenas y en las malas. Ayudará a hacer los deberes del colegio, dedicará tiempo a transmitir valores y llamará automáticamente al médico a la primera tos o apenas una línea de fiebre. Preocupado por las enfermedades, exigirá para su retoño un ambiente impoluto y desinfectado al máximo. Aunque admitirá con alegría la presencia de un perro regalón bien vacunado y desparasitado.



LIBRA: (23/9 - 22/10)



Amantes del arte y de las buenas formas, los amorosos padres de Libra se caracterizan por ser muy compañeros de sus hijos. En su hogar se ocuparán personalmente de que el dormitorio de los chicos sea un lugar mágico y especial. Los llevarán al cine, al teatro, a muestras de pinturas. Para cultivar su espíritu les leerán hermosos cuentos antes de dormir.



ESCORPIO: (23/10 - 22/11)



Intensos, celosos, críticos y muy estrictos, los padres escorpianos son amantes de la disciplina. No toleran caprichos. Los cortan de inmediato con su mirada implacable. Son tan firmes y sólidos que en casa nunca hay dudas sobre quien manda y tiene la última palabra. Habría que tener cuidado de que los chicos no se sientan invadidos por una figura paterna demasiado presente observando cada paso que dan.



SAGITARIO: (23/11 - 20/12)



Alegres, generosos, espontáneos, deportistas y amantes del aire libre, los papás sagitarianos disfrutarán con sus chicos de ir a pescar, correr y trepar. Amantes también de las charlas filosóficas, pueden entablar una extensa conversación sobre diferentes temas sin importarle la edad de sus hijos. Justamente tienen que tomar conciencia del nivel de comprensión, lenguaje y contenidos adecuados para cada etapa. Estos padres son como niños grandes. Al no soportar la mentira, deberán tener cuidado con su extrema franqueza, que puede ofender a sus hijos.



CAPRICORNIO: (21/12 - 19/1)



Protectores y conservadores. Confiables y predecibles, los papás capricornianos son como un campo sembrado de maravillosa seguridad para sus niños. Saben hacerse respetar y obedecer, enseñando a cumplir las responsabilidades con su aplomado ejemplo. Lento, prudente y seguro para educar sus hijos.



ACUARIO: (20/1 - 18/2)



Amistosos, alegres, excéntricos y amantes del individualismo, los papás acuarianos respetan la personalidad y los gustos de sus hijos. Suelen sorprenderlos con regalos muy creativos y paseos sencillos pero alocados, como ir a la plaza de noche, en familia, todos con linternas. Como grandes soñadores que son, transmiten ideales que llenan el corazón de ganas de construir un mundo mejor, más justo y amoroso. Como son curiosos y muy compañeros, además de papás son grandes amigos.

PISCIS: (19/2 - 20/3)



Muy emotivo, sensible y querendón, delicado en sus modales, el papá de Piscis es cariñoso y muy dedicado. Seguramente la hora de dormir será inolvidable para sus hijos, porque al ser un gran fantasioso, sabe contar unas historias tan increíbles como aleccionadoras, que enriquecidas por su vida cotidiana pueden resultan muy educativas.